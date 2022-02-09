"Они попросили"... Роспосол Кабулов объясняет зачем ему в Москве дипломаты от талибов

14:50 10.02.2022

"Большинство талибских боевиков воюют буквально за еду"

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов - о ситуации в стране спустя полгода после смены режима



Наталия Портякова



Россия готова принять несколько дипломатов от талибов (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в дополнение к тем, кто сейчас работает в посольстве Афганистана в Москве. Об этом в интервью "Известиям" в преддверии Дня дипломата заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. Он добавил, что талибские власти Афганистана демонстрируют признаки готовности к политической инклюзивности и уважению прав человека, но путь к полному выполнению требований мирового сообщества займет еще немало времени. Дипломат также рассказал, есть ли подвижки в процессе разморозки афганских авуаров на счетах банков США и удается ли странам Центральной Азии сдерживать инфильтрацию террористов.



"Признаки подвижек появились"



- С момента прихода талибов к власти прошло почти полгода. Появились ли за это время хоть какие-то признаки того, что новые власти Афганистана намерены выполнить то, чего от них требовало международное сообщество? Потому что все, что пишут сейчас о жизни в стране, говорит об обратном.



- Признаки подвижек появились, но одних признаков недостаточно для того, чтобы говорить, что дело сделано. Талибским властям Афганистана еще предстоит пройти немалый путь, чтобы соответствовать тем ожиданиям и критериям, которые, по крайней мере, Российская Федерация перед ними ставит. Это политическая инклюзивность, это соблюдение базовых правочеловеческих норм.



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- До конца этого месяца планируется провести встречу расширенной "тройки". Вы упоминали в одном из недавних интервью, что главной темой станет обеспечение инклюзивности. Какие конкретные предложения здесь готовит Россия?



- Предложения мы придержим при себе. Сначала мы эти предложения нашим собеседникам в Кабуле выскажем, а потом уже будем здесь обсуждать в публичном пространстве. Во-вторых, сейчас мы с партнерами по расширенной "тройке" занимаемся согласованием подходящей для всех даты. И когда это случится, мы через Марию Захарову оповестим весь просвещенный мир.



- Россия, Китай и Пакистан открыто поддерживают разморозку активов афганского Центробанка, находящихся на американских счетах. Как считаете, пойдут ли США на этот шаг в ближайшее время или шансов мало?



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- Им придется рано или поздно это сделать. Они уже делают, пусть и очень половинчато, шажки вперед - именно шажки, а не шаги. Они определили некоторый набор изъятий, насколько я понял, разрешили отдельные трансакции физических лиц. Речь идет об афганцах, которые могут теперь своим семьям через банковскую систему переводить деньги.



Далее. Мы должны четко понимать, что из этих $9,5 млрд (такая сумма была заморожена США вслед за приходом талибов к власти. - "Известия") чисто афганские авуары - это $7 млрд, а $2,5 млрд - это гуманитарная помощь, которая была выделена донорами и депонирована на счетах. Сейчас в основном речь об этих деньгах идет. И американцы вместе с ооновцами отрабатывают варианты, как через гуманитарные организации ООН передать эти деньги. Это крайне необходимо на острые нужны прежде всего рядовых афганцев, чтобы обеспечить им элементарное пропитание и поддержать жизнь. А то уже дети стали в большом количестве умирать от голода и связанных с этим болезней.



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"Талибы не ставят вопрос об отстранении действующего посла"



- Многие эксперты говорят об усилении в Афганистане позиций ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и предрекают, что весной, с отступлением холодов, страну ждет неминуемая бойня между талибами и игиловцами и параллельно столкновения с силами антиталибского сопротивления. Как вы оцениваете такие риски?



- Может быть, что активизация такого сопротивления будет действительно развиваться. Но говорить о масштабной бойне талибов против ИГИЛ я бы не стал. Талибы продолжают воевать с игиловцами, но из-за отсутствия бюджетных финансовых средств, которые американцы незаконно удерживают у себя, у них нет денег платить своим рядовым военнослужащим даже минимальную зарплату, которая поддержала бы их семьи. Тем не менее большинство талибских боевиков, насколько мне известно, воюют на общественных добровольных началах - буквально за еду. Они это делают. И тут вопрос возникает - хотят западники, чтобы талибы уничтожали международные террористические организации, или же нет.



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- Незадолго до прихода талибов и после этого многие члены террористических группировок сбежали в страны Центральной Азии или окопались вблизи границ с ними. В середине октября Владимир Путин говорил, что только игиловцев на севере Афганистана насчитывается порядка 2 тыс. человек. Какая ситуация на границах центральноазиатских республик сейчас, удается ли им сдерживать инфильтрацию боевиков?



- Удается сдерживать. Насколько нам известно, сейчас достаточно жесткие меры приняты на таджикско-афганской границе. Поначалу она была открыта для беженцев, сейчас власти в Душанбе более осторожно к этому подходят. Это во-первых.



Когда талибы взяли власть в Афганистане, очень многие игиловцы действительно стали оттуда сбегать - куда угодно, куда могли. И как мы понимаем, часть из них просочилась в Центральную Азию. Есть косвенная информация, что они пробились и в южный Казахстан и потом поучаствовали в январских событиях. Но как пушечное мясо, не как организаторы. Подождем - казахстанские власти проводят расследование, и, когда обнародуют его итоги, картина прояснится.



- Недавно вы говорили, что в ближайшем будущем "Талибан" может отправить нескольких дипломатов младшего и среднего звена для усиления кадрового состава посольства Афганистана в Москве, на что посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад ответил, что дипмиссия в них, мягко говоря, не нуждается. Аккредитует ли Москва дипломатов от "Талибана", вопреки несогласию посла?



- В дипломатической практике любого государства не посол решает, а его центр - то есть МИД. К нам нынешние официальные власти Афганистана обратились с просьбой принять здесь двух-трех дипломатов в дополнение. Обратите внимание - речь идет о дополнительной ротации, они не ставят вопрос об отстранении действующего посла от его обязанностей. Мы согласны, чтобы такие дипломаты подъехали, а дальше это внутреннее дело самих афганских властей и их посольства, мы в такие процессы не вмешиваемся.