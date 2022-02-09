Алматы. Среди погибших в январе опознан замкомандира 35 ДШБ подполковник С.Хаиров

14:52 10.02.2022

Пропавший военный найден мертвым



Эльдар НУРУЛЛИН



Подполковник Вооруженных сил РК Сандибек ХАИРОВ считался пропавшим без вести с 5 января, передает "Экспресс К".



Родные и близкие военнослужащего разместили информацию о нем в соцсетях в надежде, что кто-то откликнется. Как стало известно, недавно ХАИРОВА опознали по документам, оказавшимся при обгоревшем трупе мужчины. Назначена экспертиза. При каких именно обстоятельствах он погиб, не сообщается. Получить в Министерстве обороны РК какой-либо комментарий по этому поводу не удалось. Позже ведомство опубликовало биографию Сандибека ХАИРОВА, выразив соболезнования его семье.



Подполковник Сандибек Галимуллинович ХАИРОВ служил в 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде. В 2004 году он окончил Военный институт Сухопутных войск, а в прошлом году - Национальный университет обороны. В Вооруженных силах ХАИРОВ прошел путь от командира взвода до заместителя командира бригады.



Он делился своим опытом с молодыми офицерами, для которых был примером честного, надежного и достойного командира,

- говорится в сообщении Минобороны.



У Сандибека ХАИРОВА остались супруга, сын и дочь. В мае этого года ему бы исполнилось 40 лет.



Церемония прощания с военнослужащим состоится 13 января в 10:00 часов в Доме офицеров города Алматы.



Ранее ЭК писал о том, что погибших при беспорядках в Алматы гвардейцев наградили посмертно.