Путин и Токаев подписали в Москве 10 меморандумов. Договоров нет

18:56 10.02.2022

По итогам переговоров президентов Казахстана и России подписано 10 меморандумов

10 Фев 2022,



Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений

По итогам переговоров подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики.



Список подписанных документов:



1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по обмену опытом в области цифровизации.



2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.



3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (Российская Федерация) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Республики Казахстан.



4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.



5. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг".



6. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана".



7. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Российская Федерация).



8. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".



9. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский физико-техническим институт".



10. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" (Российская Федерация).



11. Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО".