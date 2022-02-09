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Токаев обещает Путину изменить Казахстан, - Светлана Гамова
20:10 10.02.2022

Молодых граждан республики будут воспитывать, богатых контролировать, политическую элиту менять
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили вопросы не только межгосударственных связей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в четверг в Москву фактически уже в новом качестве – лидера нации. Этого титула накануне был лишен Нурсултан Назарбаев, официально его не получил и Токаев. Но все нити власти перешли от первого президента ко второму, в том числе главы Совбеза и руководителя правящей партии, и можно предположить, что Токаев постарается удержать их в руках, чтобы Алма-Ата больше не повторилась. Токаев приехал в Владимиру Путину, чтобы еще раз поблагодарить за помощь в сохранении Казахстана. И обсудить ряд вопросов двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.
Разговор на встрече в Кремле начался с событий в Казахстане в январе. Владимир Путин констатировал, что ситуация в Казахстане после январских событий восстановлена, и отметил роль руководства республики в наведении порядка. Напомнив, что Россия в рамках ОДКБ "подставила плечо Казахстану", президент РФ вместе с тем отметил роль правоохранительных органов и Вооруженных сил республики в наведении порядка.

"Теперь придется немало приложить усилий для того, чтобы восстановить все, что потеряно на фоне этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно стоит на ногах, благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно. Надеюсь, что мы будем, как и в предыдущие годы, использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, двигаться на экономическом треке", – сказал Путин.

"Мне приятно констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем 34%, до 26 млрд долл., темп хороший", – сказал Путин. Президент РФ добавил, что у России и Казахстана "есть над чем работать: у нас есть крупные проекты и в космосе, и в энергетике, и в машиностроении". "Общий объем российских инвестиций превысил 18 млрд долл. Так что будем работать и дальше", – сказал Путин

Со своей стороны, Токаев заявил, что за событиями в Казахстане "была тщательно подготовленная операция террористов, бандитов, которая была направлена на подрыв конституционного строя и совершение государственного переворота".

"Сейчас идет следствие, появляются первые результаты. К сожалению, очень много жертв. По каждому случаю ведется следствие, виновные будут обнародованы, привлечены к ответственности и наказаны", – заверил президент Казахстана.

Токаев добавил, что миротворческий контингент "сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если можно так выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов".

Когда Токаев летел в Москву, в Нур-Султане заседал Сенат.

Сенатор Али Бектаев, озвучивая депутатский запрос к вице-премьеру, отметил, что благодаря решимости президента была сохранена государственность и единство страны.

"В те январские дни на площади (Алма-Аты. – "НГ") вышли именно молодые люди, многие из которых поддались провокации деструктивных сил", – напомнил сенатор. Он считает, что молодежную политику надо менять. И начать с безработицы, которая, по данным правительства, уменьшалась, а на самом деле все было наоборот. "Правительству нужно отказаться от ложной статистики по сокращению безработицы и перейти к реальной работе", – сказал Бектаев. Сенаторы считают, что в этом направлении нужно формировать новую идеологию Казахстана.

Еще одно важное решение было принято в этот день депутатами, оно касается денег казахстанских граждан за рубежом. Новый закон позволяет получать информацию обо всех казахстанских юридических и физических лицах, открывших счета в США. Это взаимодействие между двумя странами положительно отразится на бюджете страны, сказал первый вице-министр национальной экономики КР Тимур Жаксылыков.

Ранее депутаты требовали назвать сумму вывезенных за рубеж денег из Казахстана во время событий в январе нынешнего года.

На расширенном заседании правительства во вторник президент поручил за два месяца разработать предложения по возврату в Казахстан незаконно вывезенных денег. Начало этой работе было положено Сенатом в четверг.

Депутаты фракции "Ак жол" попросили Агентство по финансовому мониторингу предоставить информацию о крупных переводах средств из Казахстана в зарубежные страны во время январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций. "По данным международной организации Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около 140–160 млрд долл., что равняется годовому ВВП страны", – говорится в запросе парламентариев. Однако о конкретных результатах данной работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьезных сумм ничего не известно.

Токаев также предложил богатым делиться: "От бизнеса требуется налоговая честность, социальная ответственность. Одним из проявлений такого подхода являются пожертвования в фонд "Казакстан халкына". Я уже говорил, что его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии, хотя взносы других компаний, включая иностранных инвесторов, конечно же, приветствуются. Еще раз подчеркиваю – это не принудиловка. А шанс состоявшимся прибыльным компаниям и гражданам пожертвовать средства на благородные общенациональные цели".

В планах президента Токаева также демонополизация строительного рынка Казахстана. Он отметил: "Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те – субподрядным компаниям, хорошо известны".

Обо всех этих планах Токаев рассказал и на встрече с Владимиром Путиным. А также о том, что в начале марта поедет в Алма-Ату, чтобы "оживить настоящий алматинский дух и вернуть хорошее настроение жителям города".

Напомним, в Казахстане в последнее время поменялись премьер, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента. Из 16 министров заменена половина. В силовом блоке тоже новые кадры. В Комитете национальной безопасности (КНБ) были уволены председатель и четыре заместителя, причем трое, включая экс-руководителя КНБ Карима Масимова, арестованы. Назначен новый министр обороны. В 6 из 17 регионов страны – новые начальники областных департаментов полиции. Изменения коснулись и партии "Нур Отан". А также Нацбанка.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644513000
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