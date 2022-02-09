 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 11.02.2022
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Четверг, 10.02.2022
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Среда, 09.02.2022
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Алишер Усманов стал владельцем "Капиталбанка", принадлежащего зятю Мирзиеева
00:00 11.02.2022

Дочерняя компания "Телекоминвеста" Finance TCI, принадлежащая российскому миллиардеру узбекского происхождения Алишеру Усманову, 8 февраля приобрела еще 3,81% акций "Капиталбанка".

По данным Ташкентской фондовой биржи, компании Алишера Усманова сейчас владеют 61,54% "Капиталбанка".

21 января Единый корпоративный информационный портал сообщил, что старший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Ойбек Турсунов исключен из списка аффилированных лиц "Капиталбанка".

Тогда не менее 45% акций "Капиталбанка" были переданы "Телекоминвесту", дочерней компании холдинга USM, принадлежащего Алишеру Усманову, и его аффилированной компании "Корус".

Ойбек Турсунов с октября прошлого года по январь текущего владел 50 процентами "Капиталбанка".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644526800
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