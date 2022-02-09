Алишер Усманов стал владельцем "Капиталбанка", принадлежащего зятю Мирзиеева

00:00 11.02.2022

Дочерняя компания "Телекоминвеста" Finance TCI, принадлежащая российскому миллиардеру узбекского происхождения Алишеру Усманову, 8 февраля приобрела еще 3,81% акций "Капиталбанка".



По данным Ташкентской фондовой биржи, компании Алишера Усманова сейчас владеют 61,54% "Капиталбанка".



21 января Единый корпоративный информационный портал сообщил, что старший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Ойбек Турсунов исключен из списка аффилированных лиц "Капиталбанка".



Тогда не менее 45% акций "Капиталбанка" были переданы "Телекоминвесту", дочерней компании холдинга USM, принадлежащего Алишеру Усманову, и его аффилированной компании "Корус".



Ойбек Турсунов с октября прошлого года по январь текущего владел 50 процентами "Капиталбанка".