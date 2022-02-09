 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Памирский курбаши Мамадбокиров вышел в эфир и клянется в верности Рахмону
00:03 11.02.2022

"Я не предал ни государство, ни президента". Мамадбокиров сделал видеообращение после выдвинутых обвинений
Февраль 09, 2022

Мамадбокир Мамадбокиров, один из влиятельных неформальных лидеров ГБАО, сделал видеообращение, в котором заявил, что на протяжении многих лет подвергается давлению со стороны государственных органов, "хотя не стремится ни к власти, ни к должности".

Видео было распространено в социальных сетях 8 февраля. Неизвестно, когда оно было записано. В Хороге уже три месяца нет интернета.

Между тем областные власти уже в течение недели обвиняют по областному ТВ "Бадахшан" Мамадбокирова в том, что он избил начальника управления образования ГБАО, и требуют, чтобы он или его сторонники сдались правоохранительным органам.

Полковник погранвойск Таджикистана в отставке не признает себя виновным, напротив, обвинил некоторых должностных лиц, в том числе нынешнего председателя ГБАО, в незаконных действиях и личной неприязни к нему.

Власти Горно-Бадахшанской автономной области на заявление Мамадбокирова не отреагировали. Еще 10 января председатель области Алишер Мирзонабот на заседании местного хукумата назвал Мамадбокира Мамадбокирова, наряду с другими так называемыми неформальными лидерами региона, "лидером организованной преступной группировки", которые, "мешают нормальному функционированию органов власти в ГБАО".

Мамадбокиров говорит в видеообращении: "Мы призываем власти оставить нас в покое и дать нам жить в мире, но нас отправляют за решетку, убивают. От меня требуют сдаться силовым структурам. В чем моя вина? Или я вступил в группировку вроде ИГИЛ?".

Он затем сетует на то, что на протяжении 30 лет находится под давлением: "Не знаю, почему. Может быть, потому что я выступаю за справедливость, говорю правду, и защищаю народ. Поэтому власть предержащие меня ненавидят. Мы не враги. Мы не предали ни государство, ни президента. Мы просто хотим мира в стране".

На прошлой неделе прокуратура ГБАО сообщила, что возбудила в отношении Мамадбокирова уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса.

Источники Радио Озоди сообщили 6 февраля, что власти дали неделю Мамадбокирову и шести другим жителям Хорога на то, чтобы сдаться. Мамадбокиров утверждает в своем видеообращении, что "в Хорог сейчас переброшены спецподразделения и военнослужащие". То, что власти ранее отрицали.

"Сегодня вы назвали нас террористами и ввели в Хорог многотысячный военный контингент. Лучше бы они охраняли границу. У нас нет оружия, но мы можем защищаться камнями", - сказал он.

Между тем, некоторые жители Бадахшана заявили, что они организовали круглосуточные дежурства, чтобы не допустить возможную спецоперацию по задержанию Мамадбокирова и его приближенных.

Мамадбокир Мамадбокиров, бывший командир сил самообороны, реинтегрированный в таджикские погранвойска, и являющийся одним из неформальных лидеров в регионе, подозревается властями в самоуправстве и других преступлениях, но пользуется большим уважением среди широкой части населения области. Сам Мамадбокиров говорит, что в то время когда он был командиром пограничного отряда в Мургабском районе, внес свой вклад в открытии дороги на Кульму и пресечении незаконного наркоооборота.

После ноябрьских событий 2021 года и протестов в Хороге власти в нескольких передачах по бадахшанскому телевидению упоминали Мамадбокирова, говоря, что он имеет связь с преступной деятельностью. Но Мамадбокир Мамадбокиров всегда отрицал такие обвинения, заявляя, что он и его сторонники не являются преступными элементами.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644526980
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