 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индийские избиратели подвергнут испытанию курс премьера Моди, - Владимир Скосырев
00:11 11.02.2022

Индийские избиратели подвергнут испытанию курс премьера Моди

На местных выборах правящая партия делает ставку на индусов
Владимир Скосырев
10.02.22
Тем, кто проголосовал на избирательных участках, ставят метку на пальце.
В Уттар Прадеше, штате Индии с населением примерно 200 млн человек, начались выборы в местную законодательную ассамблею. В феврале и марте состоится голосование еще в четырех штатах. По мнению экспертов, результаты этого волеизъявления станут проверкой популярности главы правительства Нарендры Моди и его партии БДП. Ее успех увеличит шансы на третью подряд победу на общенациональных выборах, намеченных на 2024 год. А поражение в Уттар Прадеше стало бы большой неудачей, ведь БДП, которую оппоненты называют индусской националистической партией, не сумела обеспечить сокращение безработицы.

Во время предвыборной кампании правящая партия, как передает агентство Reuters, апеллировала к индусам, составляющим большинство населения как в Уттар Прадеше, так и в Уттаракханде, еще одном штате, где предстоит голосование. Опросы показывают, что БДП одержит верх, несмотря на то что некоторые оппозиционные партии тоже делают ставку на привлечение голосов индусов.

Однако опросы в Индии не считаются надежным индикатором настроений. В любом случае, подчеркивает Рахул Верма, сотрудник мозгового треста Centre for Policy Research в Дели, нынешняя схватка – это только полуфинал. В 2024 году игра будет совсем другой. Пока же для главной оппозиционной партии – Индийского национального конгресса (ИНК), – которую символизирует династия Неру – Индиры Ганди, перспективы выглядят не радужными. Конгресс и его активисты критикуют БДП за то, что она делает ставку на приверженцев одной религии.

И высказывания индусского монаха Йоги Адитьянатха, члена БДП, который с 2017 года возглавляет правительство Уттар Прадеша, вероятно, подтверждают эту версию оппозиции. Этот политик сказал, что выборы – это состязание между патриотами и людьми, которые любят Пакистан.

Все же, по словам Вермы, ИНК отчаянно нуждается в победе хотя бы в маленьких штатах. Если этого не произойдет, то возникнет вопрос, насколько состоятелен как лидер ИНК Рахул Ганди, чей отец, бабушка и прадед были премьер-министрами. Голосование в Уттар Прадеше будет проходить не один день, а поэтапно в силу сложностей логистики и требований безопасности. Подсчет голосов во всех штатах начнется 10 марта.

Financial Times утверждает, что одной из главных угроз для правления БДП будут ухудшение экономического положения и последствия пандемии. Экономика страны сократилась на 7,3% за первый ее год. Десятки миллионов людей выпали из среднего класса, стали бедняками. Но с тех пор экономика восстановилась. Ожидают, что в нынешнем году она будет расти быстрее, чем экономики других крупных государств.

Безработица в последние месяцы составляла примерно 7%, а среди молодежи – 25%. Недовольство студентов тем, как происходит набор работников на железные дороги в Уттар Прадеше и соседнем штате Бихар, вылилось в серьезные беспорядки в январе. Участники протестов поджигали поезда.

"Если вы увидите, сколько людей подали заявки на малое количество рабочих мест, то поймете, насколько серьезна проблема безработицы. Но как возмущение людей отразится на выборах, трудно предсказать", – говорит Ашвини Дешпанде, экономист Университета Ашоки. Она пояснила, что правительство Моди в новом бюджете увеличило на одну треть инвестиции в инфраструктуру. Цель – стимулировать создание рабочих мест.

Предусматривается прокладка ультрасовременных шоссейных дорог, аэропортов. Это послужит развитию туризма. Однако сейчас основной заработок жителям севера страны приносит сельское хозяйство. Аналитики не уверены, помогут ли такие большие проекты взбодрить экономику.

Исход выборов может зависеть от настроения таких граждан, как Чандрашекхар Панчал из города Мирут, штат Уттар Прадеш. Этот 21-летний выпускник вуза участвует в экзамене на должность клерка в налоговой службе штата. Экзамен длится четыре часа. В конце процедуры по отбору лучших кандидатов примерно 7 тыс. из них будут приняты на работу. А всего заявлений было подано 2 млн. Получить место – все равно что выиграть в лотерее, говорит молодой человек. Раньше он всегда поддерживал БДП. А теперь предпочитает местного конкурента БДП – партию Samajwadi, которая выдвигает лозунги социализма.

Источник - ng.ru
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