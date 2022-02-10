 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.02.2022
00:52  Выборы-2024 в Казахстане будут напряженными, - Юрий Булуктаев
00:17  Возвращение из-за "Желтой реки". К 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, - Ильяс Дауди
00:11  Индийские избиратели подвергнут испытанию курс премьера Моди, - Владимир Скосырев
00:03  Памирский курбаши Мамадбокиров вышел в эфир и клянется в верности Рахмону
00:00  Алишер Усманов стал владельцем "Капиталбанка", принадлежащего зятю Мирзиеева
Четверг, 10.02.2022
20:26  Умер последний академик-археолог ЦентрАзии Эдвард Ртвеладзе
20:10  Токаев обещает Путину изменить Казахстан, - Светлана Гамова

18:56  Путин и Токаев подписали в Москве 10 меморандумов. Договоров нет
18:52  Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США, - Глеб Простаков
18:26  Легко ли быть собакой? Общественное сознание россиян необратимо изуродовано, - А.Проханов
18:16  Путин тоже разглядел в январском Казахстане следы "международных банд"
15:31  Что такое "имперская нация", и "рупоры Кремля", и нео-османизм, - Шоахмад Муталов
15:04  Китай: великий разворот внутрь себя, - В.Кашин
14:58  П.Густерин: Памяти американского альпиниста Дэвида Робертса, напомнившего западному читателю о природном мужестве русских поморов
14:55  Стадия гнева: промежуточные итоги украинского кризиса, - Т.Бордачев
14:52  Алматы. Среди погибших в январе опознан замкомандира 35 ДШБ подполковник С.Хаиров
14:50  "Они попросили"... Роспосол Кабулов объясняет зачем ему в Москве дипломаты от талибов
14:45  Пусть Украина гордо догнивает, - М.Валиева
14:32  США обещают Токаеву слить счета Елбасы и елбасят
14:23  Нацпаты, популисты, перебежчики из "Нур-Отана" и прохиндеи создали в Казахстане новую парламентскую группу - прообраз партии
14:04  Сына президента США Хантера Байдена обвинили в криминальной связи с арестованным казгосзаговорщиком Масимовым
13:09  Сладки ли остатки: что оставят Назарбаеву и его семье, - И.Джорбенадзе
12:15  Иранский горнолыжник и знаменосец Шемшаки попался на допинге на Олимпиаде в Пекине
06:50  Как распродают Украину туркам , - Святослав Князев
06:38  Младший жуз казахов – какие роды входили, известные выходцы
06:16  В Москву со своим Казахстаном. Прилетел Токаев к Путину, - "Къ"
03:41  Казахстан – недовольные распробовали вкус бунта. Время стабильности завершилось? - А.Уваров
02:46  Жириновский подключен к ИВЛ в ЦКБ. Поражено ковидом 75% легких
02:40  Второй китайский урок для России. Экономия на развитии создает дополнительные риски для РФ, - "НГ"
02:37  Китай поддержал претензии Аргентины на Фолкленды. У Пекина накопилось множество обид на Лондон, - В.Скосырев
01:56  Великий антипиратский континентальный пакт. О новом евразийском сухопутном логистическом мире, - Е.Фатеев
01:10  Ракова опухоль. Академия госслужбы России погрязла в скандалах
00:46  KEGOC – попытка номер два. С чем может выйти на IPO основной энерго-оператор Казахстана
00:24  На подачки не согласны. Почему в Казахстане продолжаются протесты? - С.Кожемякин
00:01  РосАтомАфер. Зачем Россия на свои деньги строит АЭС в нищебродском Бангладеш?
00:00  Казахстанский завод "Тыныс" начинает выпуск лицензионных автоматов Калашникова
Среда, 09.02.2022
21:50  Умер ташкентский блогер, основатель веб-сообщества "Доброе дело" Станислав Мошковский
13:45  Власти Алматы скрывают информацию о владельцах рынков мегаполиса
13:42  Есть ли в Кыргызстане оппозиция? - Д.Подольская
13:41  Как в Павлодарской области чиновники угробили уникальный кардио-центр
13:39  "Интелекта не хватает". КазСиловики дали объявление о наборе сотрудников с высоким IQ c ошибками
13:29  Четыре сценария войны на Украине: что будет, если Киев нападет на Донбасс, - Виктор Баранец
13:27  США будут дружить только с капитулировавшей Россией - National Interest
13:10  Е.Бабакумаров (еще один земляк Токаева) возглавил "Службу центральных коммуникаций" при Казпрезиденте
12:39  Узбекистан взял на паузу признание нового Талибского правительства Афганистана, - разъяснил МИД Камилов
11:23  "Извинения учителей" в Мархамате. Узб-хокимы изощряются в издевательствах над подданными
10:55  Между Афганистаном и Пакистаном разгорается пограничный конфликт. Из-за "линии Дюранда", - С.Тарасов
10:00  Российским фигуристам не отдают их медали, снова обвиняют в допинге?
09:28  КазГенпрокуратура отказалась озвучить имена погибших январских "террористов"
09:24  Россия амнистировала 120 тыс таджикских трудовых мигрантов
09:18  КазНацфонд "Даму" возглавил недавно уволенный из вице-премьеров бездельник Султанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Возвращение из-за "Желтой реки". К 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, - Ильяс Дауди
00:17 11.02.2022

Возвращение из-за "Желтой реки". К 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Исторический роман "В круге Кундузском" Ильяса Дауди выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе в 2022 году. А повесть "Цугцванг обер-лейтенанта Бруно Тевса" – история о присутствии в Афганистане международных сил западной коалиции НАТО во главе с США – выдвинута на соискание Премии мира немецких книготорговцев.
история, ссср, афганистан, война, сша, пакистан Вывод советских войск из Афганистана в 1989 году и сегодня имеет своих сторонников и противников. Фото Reuters
В период лечения в военных госпиталях в Афганистане и ТуркВО, когда боевая деятельность уже осталась позади, меня все чаще одолевали мысли об истинных причинах ввода в декабре 1979 года в эту страну нашего Ограниченного контингента советских войск (ОКСВА) и ввязывание там в многолетнюю гражданскую войну. Для того чтобы доискаться этих причин, я стал скрупулезно изучать многочисленные документальные – исторические, военные, дипломатические – источники, как наши, советские, так и зарубежные. Важно было понять, что же послужило последней каплей в том трудном решении Политбюро ЦК КПСС. Эти многолетние исследования, оформленные лапидарно, легли в основу моей новой книги "Большая игра в Афганистан". В канун очередной годовщины вывода наших войск из Афганистана я привожу выдержки из нее.

ПЕРИПЕТИИ 1979 ГОДА

Особенно сложным выдался 1979 год: разгар холодной войны – идеологического, военного, экономического противостояния СССР с капиталистическими странами во главе с США.

В мире тогда произошел ряд неблагоприятных для СССР событий:

– полугодом ранее в Кемп-Дэвиде (Вашингтон) при посредничестве правительства Соединенных Штатов, обещавшего финансовую помощь, главный ближневосточный партнер СССР, Египет, подписал с Израилем мирный договор и сменил свой внешнеполитический курс;

– в середине декабря 1979 года министры иностранных дел и обороны стран североатлантического блока НАТО подписали договор о размещении в Западной Европе американских ракет средней дальности, способных поражать цели на территории СССР;

– в начале того же года в Иране победила Исламская революция, свергнувшая монарха – шаха Мохаммада Реза Пехлеви. К власти по итогам всенародного референдума пришел духовный лидер аятолла Хомейни. Он провозгласил Иран Исламской Республикой (ИРИ) и первым же своим указом наложил запрет на политическую деятельность марксистско-ленинской Народной партии Ирана.

В считаные дни десятки тысяч членов этой партии были арестованы, свыше 5 тыс. активистов, включая лидеров, уничтожены. Это вызвало возмущение и осуждение руководства Коммунистической партии СССР.

– другим неблагоприятным событием начала 1979 года, существенно осложнившим Советскому Союзу внешнюю политику, стало обострение отношений с Китайской Народной Республикой (КНР). Ввод ее войск в дружественный Советскому Союзу Вьетнам и захват трех северных провинций в феврале-марте 1979 года привели к эскалации напряженности в Юго-Восточной Азии.

К южному побережью Вьетнама в Тихом океане была стянута эскадра кораблей Военно-морского флота СССР, части советской Дальней авиации переведены в полную боевую готовность. Приказа на боевое применение ждала и армейская авиация, переброшенная с западных рубежей на аэродромы Монголии. На Дальнем Востоке в приграничных с КНР районах была развернута крупная сухопутная группировка. Отношения государств вошли в острую конфликтную фазу.

Апогеем дипломатического конфликта в апреле 1979 года стал выход КНР из советско-китайского договора "О дружбе и взаимопомощи" 1959 года. Примечательно, что на этапе афганской войны (1979–1989) подавляющая часть стрелкового оружия на вооружении у афганских антиправительственных сил моджахедов была именно китайского производства.

ОПЕРАЦИЯ "ЦИКЛОН"

Достичь доминирования в Южно-Азиатском регионе Соединенные Штаты Америки решили, дестабилизируя внутриполитическую обстановку в соседней с СССР Демократической Республике Афганистан (ДРА), начав с союзниками финансировать оппозиционные исламские партии и на регулярной основе поставлять им вооружение. Возникла реальная угроза вовлечения в региональный конфликт и населения республик советской Средней Азии.

Так, 3 июля 1979 года президент США Джимми Картер подписал "Директиву о тайной помощи формированиям афганской оппозиции", положив тем самым начало секретной операции Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под кодовым названием "Циклон".

Агентом поставок военной и финансовой помощи афганской оппозиции в рамках операции "Циклон" ЦРУ выбрало пакистанскую межведомственную разведку ISI. Началом борьбы ЦРУ и ISI с режимом в Кабуле стали управляемые их сотрудниками с территории Пакистана антиправительственные восстания 1979 года в Кабуле и приграничных провинциях.

В иранском и пакистанском приграничьях с ДРА были развернуты тренировочные лагеря – базы подготовки военных специалистов. Наиболее известными в Пакистане стали Бадабер, партии "Исламское общество Афганистана" и Шамшату "Исламской партии Афганистана".

Близ афганской границы в Пакистане и в самом Афганистане нелегально развернулась деятельность ряда западноевропейских международных гуманитарных миссий, госпиталей "Врачи без границ" MSF, "Международная медицинская помощь" IMO, "Врачи мира" MDM.

МЕЖДУ МОСКВОЙ И ИСЛАМАБАДОМ

Ввод советских войск в Афганистан вызвал оголтелые осуждения и споры, незатихающие и по сей день. Считать решение тогдашних советских руководителей – участников Великой Отечественной войны о вводе наших войск в ДРА в декабре 1979 года ошибочным, на мой взгляд, неверно!

Давайте вспомним: что мир тогда был двуполярен, международная эскалация и гонка вооружений достигли апогея – человечество стояло на пороге третьей мировой войны.

А главное, принятию сложного решения о вводе войск предшествовала напряженная работа специально созданной в начале 1979 года комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану под руководством министра иностранных дел Андрея Громыко.

Из докладов представителей ПГУ КГБ СССР (Первого главного управления КГБ – внешняя разведка) комиссии следовало, что президент Афганистана Хафизулла Амин, не добившись от советского руководства решения на ввод войск в свою страну, намеревается обратиться за военной помощью к руководству Исламской Республики Пакистан (ИРП). Предполагалось, что встреча глав ДРА и ИРП состоится в декабре 1979 года.

Политическая переориентация Хафизуллы Амина на Исламабад – ближайший союзник США – становилась высоковероятной. Вместе с тем афганское руководство приводило партийным лидерам СССР доводы к вводу контингента советских войск по причине отсутствия иного пути в урегулировании внутриполитического кризиса, чреватого также для Москвы тяжелыми последствиями. Вскоре резкая дестабилизация политической обстановки в Афганистане из пророчеств его руководства переросла в реалии.

Следует отметить, что число обращений афганского руководства к генеральному секретарю ЦК КПСС, в Политбюро ЦК КПСС, а также высказанных членам дипломатической миссии СССР в Кабуле с просьбой о вводе советских войск превысило 20. Семь из них высказал лично генеральный секретарь Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана (ЦК НДПА) Xафизулла Амин, другие были озвучены высшими государственными деятелями ДРА на официальных и рабочих встречах, в телефонных переговорах.

Международно-правовым документом для ввода советских войск в Афганистан послужил "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 1978 года", который призван был обеспечивать безопасность, независимость и территориальную целостность двух государств.

ГЕРАТСКИЙ МЯТЕЖ

В начале 1979 года социальные, экономические и политические реформы правительства президента ДРА Нур Мохаммада Тараки вызвали всплеск недовольства в афганском обществе. А в марте 1979 года в третьем по численности городе Афганистана – Герате народные волнения переросли в жесткие столкновения с органами правопорядка.

Под бравурные воззвания клерикального духовенства радикально настроенные исламисты и перешедшие на их сторону военные при вмешательстве иранских шиитских кругов втянули в противостояние с полицией гражданское население. Для восстановления государственного управления в Герат перебросили дополнительные правительственные силы. Мятеж жестоко подавили. Среди многочисленных жертв оказались и трое советских граждан, истерзанных разъяренной толпой.

Дальнейшее развитие событий покажет, что подавление мятежа в Герате, а затем и в семи других центрах афганских провинций, к сожалению, не выведет правительство в Кабуле из внутриполитического кризиса.

В итоге внутриафганские и внешнеполитические события на исходе 1979 года все же сподвигнут руководство СССР к принятию сложного решения.

25 декабря 1979 года начнется ввод Ограниченного контингента советских войск в Афганистан. В итоге СССР ввяжется в девятилетнюю гражданскую войну, обернувшуюся тяжелыми последствиями.

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ О ШУРАВИ

На завершающем этапе афганской войны (1979–1989), в конце 1988 года, общая численность формирований афганской оппозиции составляла более 173 тыс., а в 1989 году достигла 200 тыс.

Присутствие ОКСВ в Афганистане продлилось девять с лишним лет. Война унесла жизни большого числа афганцев и свыше 15 тыс. советских граждан.

14 апреля 1988 были подписаны Женевские соглашения, определившие график вывода наших войск из Афганистана – с 15 мая 1988- до 15 февраля 1989 года.

Президент ДРА (1987–1992) Мохаммад Наджибулла сказал тогда: "Ваш Верховный совет дал оценку решению о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. У политиков своя ответственность, и о ней уже достаточно сказано. Я же склоняю голову перед памятью советских людей, отдавших жизни, выполняя воинский долг. Война принесла много горя, и она не сразу забудется. Но не забудется также многими и многими афганцами доброта и мужество советских людей, их бескорыстие и человечность".

Об авторе: Ильяс Дильшатович Дауди – участник афганской войны (1979–1989), Герой Российской Федерации, член Союза писателей России.

10.02.2022

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644527820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года №24-р
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Постянварский Казахстан: контуры возможных реформ
- Демографические "ножницы": высокая рождаемость создает новые проблемы для государства?
- KEGOC – попытка номер два
- Недавние беспорядки в Казахстане вряд ли приведут к фундаментальным реформам
- МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по вопросам расследования событий "Трагического января"
- Эффект домино. Что связывает две трагедии – кордайскую и алматинскую?
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  