Возвращение из-за "Желтой реки". К 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, - Ильяс Дауди

00:17 11.02.2022 Возвращение из-за "Желтой реки". К 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана



Исторический роман "В круге Кундузском" Ильяса Дауди выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе в 2022 году. А повесть "Цугцванг обер-лейтенанта Бруно Тевса" – история о присутствии в Афганистане международных сил западной коалиции НАТО во главе с США – выдвинута на соискание Премии мира немецких книготорговцев.

история, ссср, афганистан, война, сша, пакистан Вывод советских войск из Афганистана в 1989 году и сегодня имеет своих сторонников и противников. Фото Reuters

В период лечения в военных госпиталях в Афганистане и ТуркВО, когда боевая деятельность уже осталась позади, меня все чаще одолевали мысли об истинных причинах ввода в декабре 1979 года в эту страну нашего Ограниченного контингента советских войск (ОКСВА) и ввязывание там в многолетнюю гражданскую войну. Для того чтобы доискаться этих причин, я стал скрупулезно изучать многочисленные документальные – исторические, военные, дипломатические – источники, как наши, советские, так и зарубежные. Важно было понять, что же послужило последней каплей в том трудном решении Политбюро ЦК КПСС. Эти многолетние исследования, оформленные лапидарно, легли в основу моей новой книги "Большая игра в Афганистан". В канун очередной годовщины вывода наших войск из Афганистана я привожу выдержки из нее.



ПЕРИПЕТИИ 1979 ГОДА



Особенно сложным выдался 1979 год: разгар холодной войны – идеологического, военного, экономического противостояния СССР с капиталистическими странами во главе с США.



В мире тогда произошел ряд неблагоприятных для СССР событий:



– полугодом ранее в Кемп-Дэвиде (Вашингтон) при посредничестве правительства Соединенных Штатов, обещавшего финансовую помощь, главный ближневосточный партнер СССР, Египет, подписал с Израилем мирный договор и сменил свой внешнеполитический курс;



– в середине декабря 1979 года министры иностранных дел и обороны стран североатлантического блока НАТО подписали договор о размещении в Западной Европе американских ракет средней дальности, способных поражать цели на территории СССР;



– в начале того же года в Иране победила Исламская революция, свергнувшая монарха – шаха Мохаммада Реза Пехлеви. К власти по итогам всенародного референдума пришел духовный лидер аятолла Хомейни. Он провозгласил Иран Исламской Республикой (ИРИ) и первым же своим указом наложил запрет на политическую деятельность марксистско-ленинской Народной партии Ирана.



В считаные дни десятки тысяч членов этой партии были арестованы, свыше 5 тыс. активистов, включая лидеров, уничтожены. Это вызвало возмущение и осуждение руководства Коммунистической партии СССР.



– другим неблагоприятным событием начала 1979 года, существенно осложнившим Советскому Союзу внешнюю политику, стало обострение отношений с Китайской Народной Республикой (КНР). Ввод ее войск в дружественный Советскому Союзу Вьетнам и захват трех северных провинций в феврале-марте 1979 года привели к эскалации напряженности в Юго-Восточной Азии.



К южному побережью Вьетнама в Тихом океане была стянута эскадра кораблей Военно-морского флота СССР, части советской Дальней авиации переведены в полную боевую готовность. Приказа на боевое применение ждала и армейская авиация, переброшенная с западных рубежей на аэродромы Монголии. На Дальнем Востоке в приграничных с КНР районах была развернута крупная сухопутная группировка. Отношения государств вошли в острую конфликтную фазу.



Апогеем дипломатического конфликта в апреле 1979 года стал выход КНР из советско-китайского договора "О дружбе и взаимопомощи" 1959 года. Примечательно, что на этапе афганской войны (1979–1989) подавляющая часть стрелкового оружия на вооружении у афганских антиправительственных сил моджахедов была именно китайского производства.



ОПЕРАЦИЯ "ЦИКЛОН"



Достичь доминирования в Южно-Азиатском регионе Соединенные Штаты Америки решили, дестабилизируя внутриполитическую обстановку в соседней с СССР Демократической Республике Афганистан (ДРА), начав с союзниками финансировать оппозиционные исламские партии и на регулярной основе поставлять им вооружение. Возникла реальная угроза вовлечения в региональный конфликт и населения республик советской Средней Азии.



Так, 3 июля 1979 года президент США Джимми Картер подписал "Директиву о тайной помощи формированиям афганской оппозиции", положив тем самым начало секретной операции Центрального разведывательного управления (ЦРУ) под кодовым названием "Циклон".



Агентом поставок военной и финансовой помощи афганской оппозиции в рамках операции "Циклон" ЦРУ выбрало пакистанскую межведомственную разведку ISI. Началом борьбы ЦРУ и ISI с режимом в Кабуле стали управляемые их сотрудниками с территории Пакистана антиправительственные восстания 1979 года в Кабуле и приграничных провинциях.



В иранском и пакистанском приграничьях с ДРА были развернуты тренировочные лагеря – базы подготовки военных специалистов. Наиболее известными в Пакистане стали Бадабер, партии "Исламское общество Афганистана" и Шамшату "Исламской партии Афганистана".



Близ афганской границы в Пакистане и в самом Афганистане нелегально развернулась деятельность ряда западноевропейских международных гуманитарных миссий, госпиталей "Врачи без границ" MSF, "Международная медицинская помощь" IMO, "Врачи мира" MDM.



МЕЖДУ МОСКВОЙ И ИСЛАМАБАДОМ



Ввод советских войск в Афганистан вызвал оголтелые осуждения и споры, незатихающие и по сей день. Считать решение тогдашних советских руководителей – участников Великой Отечественной войны о вводе наших войск в ДРА в декабре 1979 года ошибочным, на мой взгляд, неверно!



Давайте вспомним: что мир тогда был двуполярен, международная эскалация и гонка вооружений достигли апогея – человечество стояло на пороге третьей мировой войны.



А главное, принятию сложного решения о вводе войск предшествовала напряженная работа специально созданной в начале 1979 года комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану под руководством министра иностранных дел Андрея Громыко.



Из докладов представителей ПГУ КГБ СССР (Первого главного управления КГБ – внешняя разведка) комиссии следовало, что президент Афганистана Хафизулла Амин, не добившись от советского руководства решения на ввод войск в свою страну, намеревается обратиться за военной помощью к руководству Исламской Республики Пакистан (ИРП). Предполагалось, что встреча глав ДРА и ИРП состоится в декабре 1979 года.



Политическая переориентация Хафизуллы Амина на Исламабад – ближайший союзник США – становилась высоковероятной. Вместе с тем афганское руководство приводило партийным лидерам СССР доводы к вводу контингента советских войск по причине отсутствия иного пути в урегулировании внутриполитического кризиса, чреватого также для Москвы тяжелыми последствиями. Вскоре резкая дестабилизация политической обстановки в Афганистане из пророчеств его руководства переросла в реалии.



Следует отметить, что число обращений афганского руководства к генеральному секретарю ЦК КПСС, в Политбюро ЦК КПСС, а также высказанных членам дипломатической миссии СССР в Кабуле с просьбой о вводе советских войск превысило 20. Семь из них высказал лично генеральный секретарь Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана (ЦК НДПА) Xафизулла Амин, другие были озвучены высшими государственными деятелями ДРА на официальных и рабочих встречах, в телефонных переговорах.



Международно-правовым документом для ввода советских войск в Афганистан послужил "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 1978 года", который призван был обеспечивать безопасность, независимость и территориальную целостность двух государств.



ГЕРАТСКИЙ МЯТЕЖ



В начале 1979 года социальные, экономические и политические реформы правительства президента ДРА Нур Мохаммада Тараки вызвали всплеск недовольства в афганском обществе. А в марте 1979 года в третьем по численности городе Афганистана – Герате народные волнения переросли в жесткие столкновения с органами правопорядка.



Под бравурные воззвания клерикального духовенства радикально настроенные исламисты и перешедшие на их сторону военные при вмешательстве иранских шиитских кругов втянули в противостояние с полицией гражданское население. Для восстановления государственного управления в Герат перебросили дополнительные правительственные силы. Мятеж жестоко подавили. Среди многочисленных жертв оказались и трое советских граждан, истерзанных разъяренной толпой.



Дальнейшее развитие событий покажет, что подавление мятежа в Герате, а затем и в семи других центрах афганских провинций, к сожалению, не выведет правительство в Кабуле из внутриполитического кризиса.



В итоге внутриафганские и внешнеполитические события на исходе 1979 года все же сподвигнут руководство СССР к принятию сложного решения.



25 декабря 1979 года начнется ввод Ограниченного контингента советских войск в Афганистан. В итоге СССР ввяжется в девятилетнюю гражданскую войну, обернувшуюся тяжелыми последствиями.



ДОБРАЯ ПАМЯТЬ О ШУРАВИ



На завершающем этапе афганской войны (1979–1989), в конце 1988 года, общая численность формирований афганской оппозиции составляла более 173 тыс., а в 1989 году достигла 200 тыс.



Присутствие ОКСВ в Афганистане продлилось девять с лишним лет. Война унесла жизни большого числа афганцев и свыше 15 тыс. советских граждан.



14 апреля 1988 были подписаны Женевские соглашения, определившие график вывода наших войск из Афганистана – с 15 мая 1988- до 15 февраля 1989 года.



Президент ДРА (1987–1992) Мохаммад Наджибулла сказал тогда: "Ваш Верховный совет дал оценку решению о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. У политиков своя ответственность, и о ней уже достаточно сказано. Я же склоняю голову перед памятью советских людей, отдавших жизни, выполняя воинский долг. Война принесла много горя, и она не сразу забудется. Но не забудется также многими и многими афганцами доброта и мужество советских людей, их бескорыстие и человечность".



Об авторе: Ильяс Дильшатович Дауди – участник афганской войны (1979–1989), Герой Российской Федерации, член Союза писателей России.



10.02.2022 Источник - независимая газета

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