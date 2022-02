The Nation: Украина и угроза ядерной войны

Чудовищность риска, присущего нынешнему психологическому поединку между США и Россией, требует фундаментальных изменений в их отношении друг к другу, пишет лауреат Нобелевской премии мира 1985 года Айра Хелфанд в статье для The Nation.



Айра Хелфанд

Ira Helfand



Почему мы игнорируем опасность?



По мере усугубления кризиса на Украине уместно подумать о том, какими могут быть реальные последствия войны. Вооруженный конфликт с применением обычных видов оружия станет ужасной гуманитарной катастрофой.



На прошлой неделе американские госчиновники подсчитали, что в результате боевых действий может погибнуть от 25 тысяч до 50 тысяч мирных жителей, от 5 тысяч до 25 тысяч украинских военнослужащих и от 3 тысяч до 10 тысяч российских солдат. Количество беженцев может составить от 1 до 5 миллионов.



Эти прогнозы основаны на предположении о том, что использоваться будут только обычные средства поражения. Однако в случае расползания конфликта за пределы границ Украины в боевые действия вступит НАТО, и разгорится крупная война с привлечением ядерных ВС и реальной опасностью применения ядерного оружия. Однако среди широких слоев населения никто эту ужасающую угрозу не обсуждает.



В подобном конфликте обе стороны начали бы, конечно, с использования обычных неядерных вооружений. Но благодаря достижениям последних десятилетий в области технологий и огневых возможностей современное оружие обладает гораздо большей дальностью и разрушительностью, чем ранние модели, что позволяет ему поражать ключевые цели далеко за линией фронта: авиабазы, радиолокационные станции, командные центры, логистические узлы и т. д. По мере роста потерь с обеих сторон, и если одна из них столкнется с перспективой неизбежного поражения, ее лидеры могут ощутить потребность в применении тактического ядерного оружия с целью предотвращения такого исхода. И американская, и российская военные доктрины допускают применение такового в подобного рода обстоятельствах.



Несмотря на осуществленное в последние несколько десятилетий сокращение ядерных сил, в распоряжении России по-прежнему остается 1900 единиц тактических и 1600 единиц развернутых стратегических ядерных вооружений. Что касается НАТО, Франция имеет 280 единиц развернутых ядерных вооружений, а Великобритания - 120. Кроме того, в распоряжении Соединенных Штатов имеется 100 тактических бомб B61, размещенных на базах НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции, а также 1650 готовых к использованию стратегических боеголовок.



Если над Кремлем взорвется один ядерный заряд мощностью 100 килотонн, он может убить четверть миллиона человек и ранить миллион, полностью лишив российскую столицу возможностей по реагированию в случае чрезвычайных ситуаций. Взрыв одной бомбы мощностью 100 килотонн над Капитолием США убьет более 170 тысяч человек и ранит почти 400 тысяч.



Крайне маловероятно, что эскалация ядерного конфликта между США и Россией ограничится одиночными взрывами над двумя столицами. Скорее всего будет задействовано большое количество единиц ядерного оружия, причем куда мощнее 100 килотонн, и направлены они будут против многих городов. Например, российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 ˗ 455 килотонн.



Отчет 2002 года показал, что, если Россия взорвет хотя бы 300 из 1600 своих стратегических боеголовок над мегаполисами США, 78 миллионов человек погибнут уже в первые полчаса. Кроме того, будет разрушена вся экономическая инфраструктура страны: электросети, Интернет, система распределения продуктов питания, транспортная сеть и система здравоохранения. Исчезнет все необходимое для поддержания жизни, и в течение нескольких месяцев после нападения подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний. Нападение США на Россию повлечет аналогичные последствия. А в случае участия НАТО та же участь постигнет бóльшую часть Канады и Европы.



И это лишь последствия масштабного применения ядерного оружия НАТО и Россией. Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения. Недавние исследования подтвердили выдвинутые в 1980-х годах гипотезы о том, что крупномасштабное использование ядерного оружия приведет к резкому похолоданию. Война с участием всеобъемлющих арсеналов США и России может привести к выбросу до 150 тераграммов (150 миллионов метрических тонн) сажи в верхние слои атмосферы, что приведет к снижению среднемировой температуры до -8 градусов по Цельсию. Во внутренних районах Северной Америки и Евразии температура упадет на 45-50 градусов до уровней, невиданных со времен последнего ледникового периода, и это приведет к катастрофическому сокращению производства пищевых продуктов и голоду, способному убить бóльшую часть человечества. Даже более ограниченный военный конфликт с участием всего 250 боеголовок мощностью 100 килотонн может снизить среднюю глобальную температуру на 10 градусов, и этого будет достаточно, чтобы спровоцировать беспрецедентный голод, который почти наверняка ознаменует конец современной цивилизации.



Чудовищность риска, присущего нынешнему психологическому поединку между США и Россией, требует фундаментальных изменений в их отношении друг к другу, а также в не менее напряженных отношениях США с Китаем. Великие державы более не могут вести игру на выбывание, чтобы узнать, кто в итоге окажется сильнее. Вполне возможно, один из них и взойдет на вершину - на вершину огромной кучи пепла.



Ядерное оружие представляет собой отдельную техногенную угрозу выживанию нашего вида. Его ликвидации можно было бы достичь в течение десятилетия, прими лидеры ядерных государств соответствующее решение. А процесс переговоров по объективному и осуществимому графику демонтажа этого оружия создаст в международных отношениях новую парадигму сотрудничества, которая позволит странам противостоять другой, более серьезной экзистенциальной угрозе - глобальному потеплению. Ликвидация ядерного оружия - это не какая-то несбыточная фантазия, это абсолютная необходимость для дальнейшего выживания человечества. Мы дожили до ядерной эпохи не благодаря мудрому руководству, продуманной военной доктрине или надежным технологиям. Как заметил Роберт Макнамара, "ядерную войну предотвратила именно удача". Снова надеяться на нее в области безопасности - безумство. Решимость ликвидации ядерных вооружений - политика, основанная на современных реалиях, и она предполагает единственно приемлемый план дальнейших действий.



Крайне важно урегулировать нынешний кризис дипломатическими средствами. Не менее важно, чтобы ядерные государства извлекли урок из нынешней взрывоопасной ситуации и приняли меры для окончательного устранения ядерной угрозы путем скорейшего начала переговоров о полной ликвидации ядерного оружия, как того требует кампания "Назад от края пропасти", целью которой является соблюдение Договора о запрещении ядерного оружия.



Айра Хелфанд ˗ доктор медицинских наук, в прошлом президент организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", лауреат Нобелевской премии мира 1985 года, соучредитель и бывший президент организации "Врачи за социальную ответственность". Публиковал исследования о медицинских последствиях ядерной войны в Медицинском журнале Новой Англии (The New England Journal of Medicine, NEJM), Британском медицинском журнале (British Medical Journal, BMJ) и Всемирном медицинском журнале (World Medical Journal.). Источник - ИноСМИ

