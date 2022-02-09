Средний жуз казахов – где находится, какие роды входят, известные выходцы

01:48 11.02.2022

Средний жуз – где находился, какие роды входили, известные выходцы



Представители Среднего жуза внесли немалый вклад в развитие науки и культуры Казахстана



Предки современных казахов входили в три исторически сложившихся родоплеменных объединения – Старший, Средний и Младший жузы. По мнению историков, происхождение жузов могло быть связано с географическим фактором. Есть также роды, которые не входили ни в один из жузов - торе, ходжа, толенгит (о них мы подробнее расскажем в последующих публикациях).



Sputnik Казахстан продолжает цикл публикаций, посвященных казахским жузам и предлагает ознакомиться с историей Среднего жуза и узнать, какие роды в него входят.



Где находился Средний жуз



Средний жуз был самым крупным и охватывал огромную территорию - Центральный, Северный, Восточный и отчасти Южный Казахстан. При этом казахи Среднего жуза были широко представлены в Монголии, Джунгарии, Западной Сибири и Средней Азии.



Казахи из этого жуза кочевали на следующих территориях:

- с запада на восток почти все пространство от рек Иргиз-Тургай-Тобол до Западного Алтая и Тарбагатая;

- с юга на север - от среднего течения Сырдарьи, пустыни Бетпакдала и северной оконечности озера Балхаш до южных пределов Западно-Сибирской низменности.



Кто входил в состав Среднего жуза



Общая численность казахов Среднего жуза на рубеже XIX-XX веков составляла примерно 1,2-1,3 млн человек. С учетом казахов из Китая и Монголии (главным образом, кереев и найманов) эта цифра достигала более 1,5 млн человек. На момент переписи 1989 года их было около 3 млн, а если включить казахов России, Монголии, Китая и Средней Азии, то около 4 млн человек.



Согласно шежире (генеалогическая родословная), казахи Среднего жуза состояли из следующих групп: кыпчак, аргын, найман, керей, конырат, уак и таракты.



Самым крупным родом в жузе (да и вообще среди всех казахов) являлись аргыны. Они занимали огромную территорию от Тургайского плато на западе до Алтая на востоке. Основная их масса была сосредоточена в Павлодарском и Акмолинском уездах. Общая численность аргынов на рубеже XIX-XX веков составляла около 500 тысяч человек. Уран аргынов (боевой клич) - акжол, каракожа, аманжол.



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Как сообщает книга "История Казахстана: народы и культуры", еще одним крупным родом Среднего жуза были найманы, их в этот период насчитывалось более 400 тыс. человек. Уран найманов - каптагай.



Кыпчаки локализовались главным образом в Центральном Казахстане от среднего и нижнего течения Сырдарьи на юге до бассейна реки Тобол на севере. Основные группы кыпчаков были расселены в Тургайском и Кустанайском уездах. Общая численность кыпчаков в дореволюционный период составляла примерно 150 тыс. человек. Уран кыпчаков - ойбас.



Кереи были сосредоточены преимущественно в северном и северо-восточном Казахстане по бассейну среднего течения Иртыша и Ишима и в предгорной полосе Западного Алтая. Основная масса кереев располагалась в Петропавловском уезде. На рубеже XIX-XX веков в Казахстане насчитывалось 65-70 тыс. кереев. Помимо этого, значительная часть кереев, как и найманов, проживала в Китае и Монголии. Уран кереев - акжол, каракожа, ошибай.



Другой род Среднего жуза – уак. Основные группы уаков были расселены в Семипалатинском уезде. В дореволюционный период общая численность уаков составляла около 55-60 тыс. человек. Уран уаков - жаубасар, бармак.



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Коныраты проживали в основном по среднему течению Сырдарьи в Южном Казахстане. Большая их часть располагалась в Чимкентском и Перовском уездах. Общая численность коныратов в Казахстане на рубеже XIX-XX веков оценивается примерно в 40-45 тыс. человек. Стоит отметить, что значительная часть коныратов проживала в Ташкентском и других уездах Средней Азии. Уран - алатау, мукамал.



Еще один род таракты были буквально распылены на всей территории Среднего жуза и, как правило, проживали по соседству с аргынами. Самые большие группы таракты располагались в Каркаралинском уезде. Общая численность таракты в дореволюционный период едва ли достигала 6-7 тыс. человек. Уран таракты - жаубасар, жаукашар.



Средний жуз и Россия



Казахи Среднего жуза начали входить в состав Российской империи в середине XVIII века, этот процесс продолжался до середины XIX века.



В 1822 году обитателей Среднего жуза включили в сферу действия "Устава о сибирских инородцах" и "Устава о сибирских киргизах".



Согласно реформам 1868 и 1891 гг. казахи Среднего жуза образовали в составе Российской империи:

- Кустанайский и Тургайский уезды Тургайской области;

- Омский, Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский и Петропавловский уезды Акмолинской области;

- Семипалатинский, Зайсанский, Каркаралинский, Павлодарский и Усть-Каменогорский уезды Семипалатинской области;

- Лепсинский и отчасти Копальский уезды Семиреченской области;

- Часть казахов Среднего жуза включили в состав населения Перовского, Чимкентского и Ташкентского уездов Сырдарьинской области.



Кто происходит из Среднего жуза



По мнению историка Нурбулата Масанова, бесспорными интеллектуальными лидерами в дореволюционном Казахстана были торе и кожа – аристократы, стоявшие выше традиционной казахской генеалогии.



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"Но не меньшую, если не большую роль, играли выходцы из Среднего жуза, расположенного ближе к России и наиболее урбанизированного жуза. В начале XX века они явно доминировали в составе казахской интеллектуальной и политической элиты", - писал Масанов в своей статье.



Так, например, первым казахским просветителем был представитель рода кыпчак Ибрай Алтынсарин, другие известные кыпчаки – поэт Мыржакып Дулатов, просветитель и публицист Ахмет Байтурсынов.



Выдающимися поэтами и мыслителями были аргыны Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Магжан Жумабаев, общественные деятели Жусипбек Аймауытов и Султанмахмут Торайгыров.



По сведениям Масанова, представители Среднего жуза преобладали в составе казахской элиты довольно долго и в советское время. Казахские писатели Габиден Мустафин, Сакен Сейфуллин, Ильяс Есенберлин, поэт Олжас Сулейменов – аргыны.



Писатели Сабит Муканов и Габит Мусрепов – кереи, Беимбет Майлин – кыпчак. Композитор Мукан Тулебаев – найман, певец Ермек Серкебаев и родоначальник казахского киноискусства Шакен Айманов – аргын.



Историк отмечает высокую концентрацию среднежузовцев и в науке – президенты Академии наук Каныш Сатпаев, Шафик Чокин, Кенжегали Сагадиев (отец Ерлана Сагадиева – бывшего министра образования Казахстана), академики Алькей Маргулан, Жакан Ержанов, Малик Габдуллин.



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Весомым было представительство Среднего жуза и в советской партийно-хозяйственной номенклатуре. В частности, первый казах, ставшим первым секретарем ЦК Компартии Казахстана – это аргын Жумабай Шаяхметов.



По информации из открытых источников, бывшие премьер-министры Казахстана Акежан Кажегельдин, Аскар Мамин также происходят из Среднего жуза.