Болат Назарбаев перечислил 1 млрд тенге в фонд "Народу Казахстана"

01:52 11.02.2022

НУР-СУЛТАН, 9 фев - Sputnik. Благотворительный фонд "Салиқалы Ұрпақ", основателем которого является Болат Назарбаев - младший брат Нурсултана Назарбаева, перечислил 1 млрд тенге в социальный фонд "Қазақстан халқына" ("Народу Казахстана").



О сумме пожертвования сообщается на сайте фонда Болата Назарбаева.



"От имени коллектива и руководства фонда "Салиқалы Ұрпақ" приносим искренние соболезнования жертвам трагического января. В это трудное для страны время мы должны объединиться вокруг главы государства и помочь народу Казахстана", - приводятся слова директора фонда Касыма Касабекова.



Как указано на сайте организации, фонд "Салиқалы Ұрпақ" начал работу в 2016 году. За пять лет работы реализованы благотворительные проекты на сумму более 1 млрд тенге в сфере образования, здравоохранения, поддержки уязвимых слоев населения.



По информации из открытых источников, Болат Назарбаев является руководителем холдинга BN Invest.



Фонд "Народу Казахстана"



Фонд "Народу Казахстана" создан по инициативе Касым-Жомарта Токаева после трагических событий, произошедших в начале января 2022 года. Главная цель фонда - благотворительная помощь в сфере здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта.



"Все крупнейшие компании будут вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации соответствующего проекта", - говорил ранее Токаев, обращаясь к казахстанским олигархам.



Возглавляет фонд Болат Жамишев.



На текущий момент в фонде собрано больше 115 млрд тенге. В настоящее время работают экспертные комитеты по вопросам, требующим срочных решений, - в фонд поступило больше 13 тыс. заявок.