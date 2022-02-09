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Рынок топлива. Почему для Кыргызстана недоступен казахский бензин, - 24.kg
01:53 11.02.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Рынок топлива. Почему для Кыргызстана недоступен казахский бензин

С 2018 года в Кыргызстане обсуждается возможное соглашение с Казахстаном о поставках бензина. Простые жители страны ждали, что это позволит стабилизировать ситуацию на топливном рынке республики.

В РК цены на ГСМ ниже, чем у ближайших соседей.

Соглашения с соседним государством нет до сих пор. А стоимость топлива в КР растет как на дрожжах. В январе дизель подорожал на 2,26 сома, бензин - на 1,3 сома. На ближайшее время прогнозы говорят только о росте цен. Редакция 24.kg разбиралась, почему нам не стоит ждать дешевого казахского топлива.

Соглашения три года ждут

В 2018-м в Казахстане модернизировали несколько нефтеперерабатывающих заводов. Тогда у соседей образовался излишек светлых нефтепродуктов с высоким классом экологичности. РК предложила соседям воспользоваться возможностью и покупать топливо у них.

С Кыргызстаном обсуждалась возможность поставлять на первом этапе бензин Аи-92 в объеме 100 тысяч тонн.

Тогда чиновники отмечали, что поставки могли бы диверсифицировать рынок, создать запас на случай форс-мажорных ситуаций и сократить сроки завоза ГСМ. Если из России вагоны с топливом идут в среднем семь-восемь дней, то из Казахстана дошли бы за день-два.

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Официальный Бишкек тогда заявил о начале переговоров по соглашению о поставках бензина. Но прошло три месяца, потом полгода, потом год, а затем и больше, а документа так и нет. Какова его судьба на сегодня, вообще не ясно.

Соглашения о завозе топлива из РК ждали как простые автолюбители, так и официальные поставщики.

Первые хотели более дешевые ГСМ, вторые - законного урегулирования рынка и прекращения контрабанды. Но никто не получил ожидаемого. А сейчас можно и не мечтать о том, что когда-то предлагалось покупать топливо в Казахстане.

Дешевого топлива не будет

Когда обсуждался вопрос о заключении соглашения о завозе топлива из РК, кыргызстанцы ждали снижения его стоимости. Но в реальности все было не так.

Предложение продавать ГСМ не было жестом доброй воли со стороны Казахстана.

Там топливо - биржевой товар, который планировали продавать на внешнем рынке. Значит, речи изначально не шло о том, что нам его дадут по внутренним казахским ценам. Да, у соседей ГСМ дешевле на 10-15 сомов. Именно этот фактор решающий, когда речь заходит о ценах на топливо. Но есть один важный момент: такая стоимость установлена только для внутреннего рынка в целях поддержки населения республики.

Для других государств РК устанавливает биржевые цены на топливо.

Ожидание казахстанской стоимости на нашем рынке ошибочно и нереалистично. Низкие цены на ГСМ в РК - социальная политика их правительства, ведь топливо наши соседи производят сами. К тому же в наших странах разные системы налогообложения.

"Даже если Казахстан откроет экспорт, стоимость не будет существенно ниже. В 2020 году у них были излишки топлива. Тогда РК сняла запрет на вывоз и обнулила экспортную пошлину. Нам они тоже поставляли бензин. Но Казахстан при экспорте продает ГСМ по ценам российских нефтеперерабатывающих заводов. В итоге разница в стоимости небольшая, всего 1-2 сома. Она формируется за счет того, что транспортные расходы на доставку топлива из РК ниже, чем из РФ. В остальном расценки идентичные", - рассказал 24.kg глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Запрет на экспорт и высокие цены

В Казахстане ситуация на топливном рынке сегодня сложная. В начале года там выросли цены на сжиженный газ, что привело к массовым акциям протеста.

В итоге правительство страны снизило стоимость топлива и установило предельные значения.

Кроме того, с ноября 2021-го в РК действует мораторий на вывоз ГСМ. Его планируют продлить. Это делают для недопущения резкого роста цен.

"Скорее всего, запрет на вывоз будем продлевать и после мая 2022 года, чтобы на внутреннем рынке сохранить стабильную поставку и не допускать роста стоимости", - сказал глава Минэнерго Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Более того, Казахстан сам собирается покупать топливо в России.

Стало известно, что в этом году РК может импортировать из РФ около 200 тысяч тонн дизтоплива и 300 тысяч тонн авиакеросина. Кроме того, республика собирается наращивать запасы нефтепродуктов.

"Наши граждане часто говорят, что было бы хорошо возить ГСМ из Казахстана. Но это невозможно. Там запрет на экспорт, и в ближайшее время его снимать не будут", - заключил Канат Эшатов.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644533580
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