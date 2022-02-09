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Какие вызовы стоят перед Касымом Токаевым в Казахстане? - А.Савельев
01:55 11.02.2022

Александр Савельев

Какие вызовы стоят перед Касымом Токаевым в Казахстане?

К визиту президента Казахстана в Москву.

Январские события 2022 г. в Казахстане произошли на фоне усиления исламского фактора на Кавказе, в Центральной, Южной и Западной Азии. Военные успехи Азербайджана и Турции в осенней войне 2020 г., победоносное возвращение к власти "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после ухода из этой страны американских войск и войск их союзников в 2021 г. показали возможность решения международных и внутренних проблем силовым путем и не могли не воодушевить радикально настроенные круги в странах региона.

Опасения разрастания и интернационализации гражданского конфликта в Казахстане и риск его переноса на территории сопредельных стран, включая Россию, побудили ОДКБ к молниеносной реакции и вводу миротворцев. Хотя изначальные причины конфликта носят социально-экономический и внутриполитический характер, обострить его в собственных интересах были готовы иностранные экстремистские группировки. Об этом открыто заявлял президент Касым Токаев, говорили об этом и представители ОДКБ, политкорректно не указывая конкретные страны, а указывая на международные террористические группировки.

Показателен сам факт задержания в Алма-Ате гражданина Киргизии, государства-члена ОДКБ, которое долго колебалось в вопросе отправки своих миротворцев в Казахстан. Заслуживает пристального внимания реакция других стран, особенно причисляющих себя к "тюркскому миру", в первую очередь, самой Турции и ее союзника - Азербайджана. В местных СМИ открыто выражалось недовольство миротворческой операцией ОДКБ, высказывались опасения по поводу перспективы усиления позиций России в Казахстане и в регионе в целом, его дистанцирования от пантюркизма и османизма. Говорилось даже, что Россия, как бывшая империя и ведущий участник ОДКБ, намерена оккупировать и аннексировать Казахстан в ущерб "тюркскому миру". Включение не только Казахстана, но и других республик постсоветского пространства, в том числе регионы самой России, в "тюркский мир", карту которого не так давно демонстрировал президент Турции Эрдоган, объективно воодушевляет радикальные пантюркистские и русофобские силы. На фоне таких пропагандистских установок нельзя исключать участия в казахстанских событиях, в первую очередь, на юге страны, радикальных исламистов.

При развитии любого кризиса (кризис в Казахстане не закончен, он приобрел другие, более цивилизованные формы) существует объективный закон: на смену менее радикальным формам политической борьбы приходят более радикальные. Светские исламисты и пантюркисты по мере роста своих амбиций и продвижения своих интересов рискуют сами быть вытесненными силами из "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Понимание этих рисков привело Россию осознать необходимость жесткой реакции и поддержки законной власти Казахстана, а также впервые задействовать механизмы ОДКБ. Только это предотвратило дальнейшую эскалацию и интернационализацию гражданского конфликта в Казахстане.

Многолетняя вязкая и лицемерная политика Нурсултана Назарбаева позволила западному спекулятивному капиталу под видом инвестиций захватить контроль над ведущими отраслями сырьевой экономики Казахстана. Скрытая, а зачастую и откровенная русофобия, которую он насаждал в республике, стимулировала развитие казахского этнического национализма. Он не только ослабляет государственный организм, но и приводит к поиску своих реальных или мифических корней в самых радикальных вариантах. Стремление части населения Казахстана отказаться от светского характера государственности, стать частью "тюркского мира" является защитной реакцией на обеднение и потерю опоры на Россию. Это результат политики Назарбаева, который под лозунгами интеграции вел откровенно компрадорскую и русофобскую политику при полном попустительстве со стороны Москвы.

Президент Касым Токаев стоит сразу перед несколькими серьезными вызовами. Ему необходимо умиротворить юго-запад страны, где продолжаются социальные протесты; вывести страну из-под контроля западного спекулятивного капитала; реформировать работу правоохранителей и спецслужб, чтобы если не победить, то ослабить процветающую коррупцию; наладить конструктивное взаимодействие с Китаем, против избыточного влияния которого в Казахстане проходили многотысячные демонстрации: ограничить свое участие в организации тюркских государств как представляющей попытку "размыть" его суверенитет; отказаться от лицемерной русофобской политики своего предшественника и добиться максимального согласия с Россией на всех уровнях - от гражданского до экономического и военно-политического.

Намерения и возможности Касыма Токаева пока неизвестны. Однако возможная "украинизация" ситуации в Казахстане, с которым наша страна имеет фактически открытую границу протяженностью более 7,5 тыс. километров, должна побудить российское руководство более серьезно и внимательно заниматься постсоветским пространством.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644533700
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