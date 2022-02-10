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США пытаются технологично заблокировать новую рос-газ-трубу Сахалин-Китай
08:48 11.02.2022

США наложат лапу на поставки российского газа в Китай
Новый контракт "Газпрома" с Поднебесной под угрозой срыва из-за западных санкций
Анна Седова

Материал комментируют:
Станислав Митрахович

В ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин во время открытия Олимпиады "Газпром" и китайская компания CNPC подписали 25-летний контракт на поставку 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока в Китай. Но, как пишет Reuters, с выполнением этого контракта могут возникнуть проблемы. Главной ресурсной базой для поставок должно быть Южно-Киринское месторождение на шельфе Охотского моря. Однако его запуск откладывается уже несколько лет из-за санкций США.

Южно-Киринское месторождение - крупнейшее на Сахалине, его запасы оцениваются более чем в 800 млрд. кубометров. Проблема в том, что для его разработки необходимы технологии, которые на данным момент в мире имеют лишь четыре компании: американские FMC Technologies, Cameron, GE Subsea и норвежская Aker. Однако с 2015 года поставки этих технологий в России запрещены санкциями США.

Сейчас существуют планы по замене импортного оборудования отечественным. Разработка поручена оборонную концерну "Алмаз-Антей", который выпускает зенитно-ракетные комплексы С-400. К работам также подключили конструкторское бюро "Малахит" из Санкт-Петербурга (структура государственной Объединенной судостроительной корпорации). Но пока что работа продвигается медленно. Если изначально запуск месторождения был запланирован на конец десятых годов, сейчас дата сдвинута на 2023−2024 годы.

Удалось ли "Газпрому" решить проблему с оборудованием, остается неясным. Тем не менее, Южно-Киринское "без сомнения" станет источником газа для нового контракта с Китаем, пишет Reuters.

В рамках контракта общий объем поставок газа в Китай увеличится до 48 млрд кубометров в год. Основной объем - 38 млрд кубов ежегодно - "Газпром" будет поставлять по "Силе Сибири". Отдельный вопрос - цена газа для Китая. Публично она не раскрывается, но СМИ сообщают, что в третьем квартале, когда спотовые котировки в Европе взлетели выше 1000 долларов за тысячу кубометров, CNPC покупала газ "Газпрома" по 140 долларов - в 4,2 раза дешевле, чем стоил СПГ, и на 30% ниже, чем сырье других трубопроводных поставщиков.

Как рассказал "СП" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, у "Газпрома" действительно есть проблемы с разработкой и запуском сахалинского месторождения и, возможно, решать их придется с помощью того же Китая. Тем не менее, эксперт не сомневается в том, что новый контракт будет выполнен, а вот насколько это выгодно - другой вопрос.

- Reuters выдает за откровение вещи, которые все давно знают. Скорее всего, ресурсной базой для поставок в Китай действительно будет проект "Сахалин-3", а если точнее - Южно-Киринское месторождение Киринского блока. Это месторождение нуждается в подводных добычных комплексах (ПДК). Это роботизированные подводные комплексы, которых у России пока нет.

На момент введения санкций такие комплексы были только у американцев и норвежцев. Хотя Норвегия не входит в Евросоюз, она присоединилась к санкциям ЕС, которые поставили технику для работы на российском шельфе в стоп-лист.

После этого Россия начала импортозамещение по этому направлению. Делать это было поручено "Алмаз-Антею", это военная компания, которая производит зенитно-ракетные комплексы и другие вооружения. В принципе, это тоже относится к роботизированному управлению и сложной электронике, но все-таки это совсем другой сегмент бизнеса, и так просто наладить производство ПДК не получается.

Они занимаются этим несколько лет, не так давно "Газпром" заявил, что сроки запуска Южно-Киринского месторождения переносятся на 2024 год. Еще недавно планировалось сделать это в 2023, и я бы не исключал очередной коррекции в ту или другую сторону. Потребовалось несколько лет, чтобы импортозамещение сдвинулось с мертвой точки, будем надеяться, что к 2024 году аналоги этих комплексов в России все-таки появятся. Потому что в снижение степени конфронтации с Западом и возобновление поставок оборудования не верится.

"СП": - Стоило ли вообще заключать этот контракт, если есть такие трудности с сырьем для его выполнения?

- Конечно, сроки запуска Южно-Киринского месторождения затянулись. Труба Сахалин-Хабаровск-Владивосток почти готова, до Китая осталось довести буквально несколько десятков километров, и это будет быстро сделано. Разве что, возможно, придется немного дополнительно расширить ее мощность.

Плюс нового контракта с Китаем в том, что эта труба будет загружена. Если ее не использовать для поставок газа в КНР, непонятно, зачем она вообще нужна и зачем ее строили. Внутрироссийских потребителей таких больших объемов газа в этом регионе просто нет. Из крупных потребителей там есть Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома", но он запитан от "Силы Сибири", а это совсем другой проект.

С другой стороны, если бы мы сахалинский газ направили на проекты по сжижению газа, а такие проекты есть у "Роснефти", да и у "Газпрома", мы, возможно, получили бы большую гибкость. Когда у вас есть СПГ, вы можете поставлять его разным клиентам и тем самым избегаете эффекта монопсонии, то есть ситуации, когда у вас всего один покупатель. Труба как раз ведет к монопсонии. Поэтому у контракта с Китаем есть как плюсы, так и минусы.

Что касается Южно-Киринского месторождения, возможно, пока оно не готово, первые поставки по этому контракту пойдут с других частей Киринского блока "Сахалина-3".

"СП": - И все-таки, реально ли создать собственные аналоги необходимого оборудования, или придется как-то по-другому решать эту проблему?

- Реально, но это требует времени. Мы же не можем просто взять и начать делать в России компьютеры или смартфоны мирового уровня. Есть вещи, на которых одни страны специализируются, а другие - нет, и как бы мы ни хотели, быстро догнать конкурентов у нас не получится. Долгое время у нас не было гражданского судостроения, и только СПГ-проекты, которые "Новатэк" реализовал с государственной помощью в Арктике, привели к ее возрождению. До этого у нас 20 лет почти не строились гражданские суда. Теперь же мы начали делать танкеры и ледоколы. Так что будем надеяться, что и задача по производству ПДК будет выполнена.

Но задача это не простая. Не случайно и в мире можно по пальцам пересчитать компании, которые этим занимаются. Только американцы и норвежцы делают такие комплексы. Норвежцы - потому что сами много занимаются шельфовой добычей, и им это было нужно.

Есть версия, что в этом вопросе можно будет опираться на кооперацию с Китаем. Ходят слухи, что китайцы уже занимаются такими проектами, хотя публично это особо не раскрываются. Если у "Алмаз-Антея", Ростеха и Объединенной судостроительной корпорации совместными усилиями не получится ничего сделать, возможно, появится кооперация с Китаем. В конечном счете, в работу это месторождение все равно запустят.

Дальше уже возникнет вопрос, что, может быть, лучше было бы отправить это газ на третью линию "Сахалина-2". Это проект по производству сжиженного газа, где присутствует "Газпром", Shell и японцы из Mitsubishi и Mitsui. Проект дальневосточного СПГ есть и у "Роснефти", он несколько раз менял свои точки, теоретически, можно было бы туда направить этот газ, а потом продавать его хоть японцам, хоть корейцам.

Как видим, выбор был сделан в пользу Китая. Я уже сказал, что в этом есть минус в виде эффекта монопсонии. Но есть и плюсы - мы загружаем трубу Сахалин-Хабаровск-Владивосток, а также укрепляем стратегическое партнерство с Китаем, которое нам нужно в условиях нынешнего противостояния с Западом.

10.02.22

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644558480
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