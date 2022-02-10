КазДепутаты продолжают уговаривать Даригу Назарбаеву подать в отставку

09:05 11.02.2022

Айдос Сарым: Дарига Назарбаева должна подать в отставку

10 Фев 2022,



Январские события, произошедшие в Казахстане, напрямую связаны с именем Дариги Назарбаевой, заявил депутат мажилиса

Мажилисмен Айдос САРЫМ заявил, что депутат мажилиса Дарига НАЗАРБАЕВА должна подать в отставку, сообщает Sputnik.



"Я считаю, что в сложившейся ситуации, как человек, как гражданин, она (Дарига Назарбаева) должна подать в отставку. Понятно же, что вот эта ситуация, она корреспондируется, она связана с ее фамилией. Если так, то, мне кажется, это было бы правильно", - ответил Сарым в кулуарах пресс-конференции новой депутатской группы "Жана Казахстан".



Отвечая на вопросы журналистов, Айдос Сарым добавил, что январские события в Казахстане напрямую связаны в том числе с ее именем.



"И есть очень большое общественное недовольство, на которое нужно реагировать. Во всем мире политически это достигается через отставки. Это нормальная мировая практика. Мы же видели, что очень много достаточно известных людей, не только связанных с Нурсултаном Назарбаевым, подавали в отставки, исходя из того, чтобы раскрыть потенциал общества, чтобы дать дорогу другим", - заявил депутат.



Мажилисмен отметил, что Нурсултан НАЗАРБАЕВ "в любом случае остается в истории Казахстана" и его роль в истории нашей страны уже неизменна.



"Вопрос в том, чтобы воздать должное тому, что было сделано правильно, это наше человеческое. Если каждая информация будет перечеркивать предыдущее - тогда мы не построим нормальное государство", - сказал депутат.



По его словам, после 5 января, когда происходили трагические события, он не видел Даригу Назарбаеву ни в мажилисе, ни где-то еще. По данным помощника самой Назарбаевой, сейчас она находится на больничном после перенесенного коронавируса.