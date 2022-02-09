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|При СовБезе РФ создана Комиссия по мигрантам. Гастарбайтеры становятся угрозой НацБезопасности?
09:42 11.02.2022
11 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В России создали комиссию по миграционной политике
Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по миграционной политике. Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, новую структуру возглавит зампредседателя Совбеза, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.
Отмечается, что комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности государства в миграционной сфере и регулирования процессов миграции в интересах социально-экономического развития.
Структура также будет координировать деятельность различных органов власти и организаций в вопросах миграционной политики.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо проводить работу по адаптации людей, которые приезжают трудиться в страну. По его словам, мигранты должны знать русский язык и понимать многонациональную культуру.