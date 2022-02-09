Местные выборы в 5 областях обойдутся Киргизии в 24 миллиона сомов

10:06 11.02.2022

11 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы в пяти областях обойдутся в 24 миллиона 683 тысячи сомов



ЦИК утвердила смету расходов на проведение выборов депутатов некоторых местных кенешей в Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.



Уточняется, что кампания обойдется в 24 миллиона 683 тысячи сомов. В том числе расходы ЦИК - 14 миллионов 687 тысяч сомов, включая средства для осуществления централизованных закупок для избирательных комиссий, необходимых на подготовку и проведение депутатов некоторых местных кенешей. Расходы 13 ТИК и 84 УИК в общей сумме - 9 миллионов 996 тысяч сомов.



Их численность:



13 ТИК - 158 человек;

84 УИК - 1 тысяча 83 человек.

Предусмотрена оплата привлеченным специалистам групп технической поддержки - 30 человек, вознаграждение привлеченным операторам автоматических считывающих устройств (АСУ) в количестве 168 человек, (их число рассчитывается исходя из количества избирателей).



Кроме того, в связи с круглосуточной работой законом предусмотрены выплаты суточных расходов на питание из расчета 500 сомов в день в день голосования и день, ему предшествующий, членам ТИК и УИК, операторам идентификации, а также сотрудникам МВД (194 человека), привлекаемым для обеспечения безопасности и порядка.



Отметим, местные выборы в Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской областях назначены на 10 апреля.