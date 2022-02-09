Атакованных не судят. Как и за кого Владимир Путин принял коллегу из Казахстана, - репортаж А.Колесникова

10:20 11.02.2022 Атакованных не судят.

Как и за кого Владимир Путин принял коллегу из Казахстана



Андрей Колесников, "Коммерсант", 10 февраля



10 февраля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. СпецQR "Ъ" Андрей Колесников услышал то, что два лидера произнесли вслух, прежде всего об атаке на Алматы международных террористов в начале января, а хотел услышать гораздо больше - например, кто же они все-таки такие. Кроме того, Владимир Путин рассказал, что его ответ НАТО и США обойдется, по всей видимости, без посредничества президента Франции.

Президент Казахстана прилетел в Москву накануне вечером и остановился в отеле Ritz-Carlton. Утром, перед встречей с Владимиром Путиным, он сдал ПЦР-тест, с которым все оказалось в порядке, и в Представительском кабинете Кремля за полчаса до начала переговоров мы увидели два кресла для президентов России и Казахстана, стоящие на расстоянии полутора метров друг от друга.

Эта ситуация отличалась от того, как все выглядело в случае с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Мемы, жертвой которых стал пятиметровой длины стол, за которым у него проходила встреча с Владимиром Путиным, до сих пор стоят в глазах.

Но и Касым-Жомарт Токаев, и Эмманюэль Макрон сдавали одинаковые тесты. В чем же было дело? По информации "Ъ", у Эмманюэля Макрона возникла проблема. Он свой тест прошел, но "плюсанул" один из тех, кто был в самолете, на котором прилетел французский президент. Переговоры не отменяли, но расстояние между господами Путиным и Макроном оказалось поистине многометровым.

Касым-Жомарт Токаев был в этом смысле благополучен. У него в Москве большая программа, к которой он по всем признакам готов.

Владимир Путин вошел в Представительский кабинет на несколько минут раньше коллеги. Здесь уже стояли российские и казахстанские телеоператоры (журналисты Казахстана прибыли на встречу в черных жилетах с надписью на спинах "Команда президента Республики Казахстан" на английском языке - чтобы, видимо, даже уцелевшие международные террористы, про которых было много сказано в начале переговоров, поняли, кто тут есть кто), договорившиеся, кажется, наконец между собой. Дело в том, что они минут десять на повышенных тонах обсуждали, как и куда им встать и что делать со звуком… Это было преувеличенно долго и громко, тем более что слишком хорошо известно: если операторов пустить за несколько секунд до начала съемки, то они спокойно встают и сразу начинают безмятежно снимать.

Владимир Путин зашел в Представительский кабинет, оглядел операторов (они проигнорировали его взгляд), потом официантов, которые все еще протирали бокалы и тарелки в углу кабинета и тоже не обратили внимания на появление президента России, постоял в некотором раздумье перед камином, потом, похоже, обрадованно вспомнил, что на столе лежат бумаги к этой встрече и что можно их поизучать… Перевернул несколько страниц, послюнявив пальцы (а вот это было рискованно) и отложил: нет, неинтересно все это было. Наконец, вошел и президент Казахстана.

- Сердечно приветствую вас в Москве. Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны,- Владимир Путин сразу сказал об этом, словно демонстрируя: да, версия о том, что в Алматы появились именно международные террористические банды, будет канонической.- Мы встречались с вами перед Новым годом (на саммите Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге.- А. К.)...- ничего не предвещало развития таких событий!

Но и о повышении цен на газ для жителей Казахстана тогда еще не объявили.

- Но тем не менее ситуация восстановлена,- продолжил российский президент,- и, как вы знаете, Россия, как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с четвертой статьей договора подставила плечо Казахстану.

Правда, всего, как выяснилось, на несколько дней, так что переброска большого количества войск и техники была похожа на военные учения вроде тех, что идут сейчас у России с Белоруссией, и имела, скорее всего, тоже прежде всего психологический эффект, то есть эффект неразорвавшейся бомбы. Но было все-таки понятно, что может и разорваться.

- Но главную роль, конечно, сыграло руководство самого Казахстана,- добавил российский президент,- преданные своему делу, присяге и народу Казахстана правоохранительные органы, вооруженные силы.

Действительно, все главное случилось по всем признакам в ту ночь, когда войска ОДКБ еще не прибыли, но их уже начали ждать, и возможно, это помогло засомневавшимся военным в Казахстане поверить в себя. В эту ночь были и самые большие жертвы, и утром наступил перелом.

Но до сих пор вопрос о том, кто начал было хозяйничать в Алматы, остается без исчерпывающего ответа. Даже господин Путин, говоря о "международных бандах", назвал их "какими-то".

- Действительно, это первый визит после Нового года,- сказал президент Казахстана,- и, к сожалению, после трагических событий, произошедших в нашей стране.

Действительно, это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения государственного переворота.

Если он так в этом уверен и уже так хорошо все про это знает, то не пора ли поделиться этим знанием с окружающими?

- К сожалению, очень много жертв...- произнес Касым-Жомарт Токаев.- Я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ого, это было даже похоже на покаяние в дежурном на первый взгляд вступительном слове.

- По каждому случаю ведется расследование, следствие,- добавил он.- Конечно же, виновные будут показаны, обнаружены и, самое главное, привлечены к ответственности.

И снова это звучало многообещающе. Хотя это и трудно себе представить.

Но хотелось бы услышать, что думает про это, например, Нурсултан Назарбаев. Ведь он же что-то об этом думает. И даже, скорее всего, знает.

- Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла,- произнес Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул это: "тыла". Этого слова можно было и не произносить, но он произнес, потому что хотел подчеркнуть, что войска ОДКБ не были на передовой, ни в чем таком не участвовали.

- С точки зрения,- он добавил,- если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан!

Чем дальше, тем более международной и террористической выглядит эта атака. Возможно, и сам Касым-Жомарт Токаев в это уже искренне верит.

- Мы являемся,- подчеркнул он,- соседями от Бога.

А не от черта, как с некоторыми.

Переговоры продолжались примерно три часа вместе с обедом (да, было то же кубанское вино, что и в случае с президентом Франции), и после них не предполагалось вопросов, только заявления президентов. Нет, это не казалось странным.

- Это наша первая очная встреча после январских событий в Казахстане, представлявших собой беспрецедентный вызов суверенитету, целостности и стабильности страны,- снова сказал российский президент.- По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне.

Но все-таки сейчас прозвучали "деструктивные силы внутри". А извне - это те, кто подъехал, например, из Киргизии?

Господин Путин пояснил, что Россию и Казахстан связывают не то что крепкие дружеские нити, и прежде всего - нефтепроводов:

- Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китайскую Народную Республику.

И это важнее многого, если не всего.

- Президент Казахстана проинформировал, что в Казахстане начинается реализация комплексного плана первоочередных мер, направленных на то, чтобы повысить социальную защищенность граждан, искоренить коррупцию, модернизировать экономику, укрепить силовые структуры страны,- заявил российский президент, давая понять, что со всем этим, оказывается, в Казахстане не было благополучия.- Мы желаем казахстанским партнерам успехов в выполнении намеченных планов и готовы всемерно этому содействовать.

Нурсултану Назарбаеву остается наблюдать за этими бурными процессами со стороны.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане появятся филиалы российских вузов, и это была первая новость из сказанного ими публично за этот день:

- В Казахстане будут открыты такие филиалы, которые на слуху у всех. Это МИФИ, Университет имени Губкина, Бауманское училище.. Сейчас это училище по-другому называется, по-видимому, стало уже университетом (да и МГИМО не всегда так называлось.- А. К.), но, как говорится, марка осталась...

Надо сказать, что Касым-Жомарт Токаев отблагодарил Владимира Путина за быстрый отклик в истории с миротворческими силами ОДКБ.

- Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве,- произнес он.- В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам Астанинского форума ОБСЕ в 2010 году!

Мы согласны с тем, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно, и это в принципе нерационально.

Что ж, теперь Владимир Путин не один в противостоянии с Западом. И президентом Белоруссии Александром Лукашенко не стоит пренебрегать тоже.

- Поэтому думаю,- продолжил президент Казахстана,- что предложения, которые были высказаны Российской Федерацией по проведению переговоров относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных, я подчеркиваю, успешных дипломатических переговоров. Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора!

Похоже, что не в этом случае.

- Я думаю,- закончил он,- что нынешние переговоры, без всякого преувеличения, были очень важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией.

А все-таки самыми важными, если честно, были те переговоры, на которых российский президент пообещал, что войска будут переброшены в Казахстан, и максимально быстро.

Тут-то все должно было и закончиться. Однако президент России неожиданно спросил журналистов:

- Вопросы были какие-то?

Тут следовало, в свою очередь, быстро собраться с силами, потому что вообще никто этого не ожидал. Даже микрофоны не были приготовлены. Но Владимиру Путину захотелось поговорить. И пока я решил спросить президента Казахстана, отправит ли он войска своей страны, если на границе с Украиной возникнет еще больше напряжения, если появятся провокации, если границу России пересекут банды международных террористов и если Владимир Путин попросит казахстанского коллегу о помощи,- президента России тем временем спросил мой российский коллега из компании Life:

- Если не секрет, состоялся ли уже ваш телефонный разговор по итогам визита Макрона в Киев? Может быть, он вам уже что-то рассказал о том, как прошли переговоры с Зеленским? И как вы оцениваете комментарий Зеленского, который прокомментировал вашу фразу "нравится - не нравится, терпи, моя красавица", намекнув, что, может быть, вы немножко "засиделись" с Макроном?

Продолжения сериала с Эмманюэлем Макроном ждут все, кто смотрел начало, но пока его нет.

- Вы знаете, это не имело никакого личного измерения,- пожал плечами российский президент,- должен прямо сказать (а так трактовали, учитывая контекст, то есть полную версию четверостишия, строчку из которого перефразировал Владимир Путин.- А. К.).

Казалось, он даже хотел извиниться за то, что его могли неправильно понять.

- Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, это не имело, повторяю еще раз, никакого личного измерения,- повторил он.- Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат.

Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права, в резолюции Совета Безопасности ООН 2202, по-моему, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать. Вот, собственно говоря, и все.

Президент Франции Владимиру Путину пока что не перезвонил:

- Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме, мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон. Президент Франции... Действительно, мы договорились о том, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но и в европейских странах, с американскими партнерами. Я так понимаю, что они еще не закончились, пока такого разговора не состоялось.

Между тем ответ готовится, надо понимать, и без этого.

То есть господин Путин на француза особенно и не рассчитывает. Источник - коммерсант

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