Умерла одна из первых красавиц современного рос-кино Евгения Брик (Тодоровская)

14:52 11.02.2022

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

Актриса из фильмов "Стиляги" Евгения Брик умерла на 41 году жизни после долгой болезни



МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Скончалась актриса театра и кино Евгения Брик, сообщила в Facebook журналистка Катерина Гордеева.



"Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера", - сказано в публикации.



По словам Гордеевой, артистка болела и не хотела, чтобы кто-то знал об этом.



"Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - подчеркивается в посте.



Позднее представитель Брик в разговоре с Пятым каналом заявила, что она умерла не из-за коронавируса. Актриса Юлия Ауг рассказала РИА Новости, что у ее коллеги было онкологическое заболевание.



Брик родилась в Москве, окончила ГИТИС (мастерская Александра Збруева). Известна по ролям в сериалах и фильмах "Марш Турецкого", "Каменская" "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Адаптация", "Романовы", "Елки", "Одесса" и многим другим.



С 2008 года жила в США с мужем режиссером Валерием Тодоровским и дочерью.