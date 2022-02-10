Русские жители Казахстана - о расколе страны, языковых конфликтах и надеждах на Россию

14:57 11.02.2022 "Народ устал и озлоблен"



После ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана многие в стране заговорили о том, что новые власти могут ускорить процесс дерусификации. Недавний конфликт, разгоревшийся из-за "языковых патрулей" националистов, а также прокатившиеся по стране массовые беспорядки и ввод российских миротворцев только усилили эти опасения. Общество все сильнее раскалывается на бедное архаичное большинство, говорящее по-казахски, и образованное русскоязычное меньшинство. На этом фоне продолжается процесс отказа от кириллицы, а статус русского языка постепенно снижается. Чего опасается и на что надеется русское население Казахстана - в материале "Ленты.ру".



Имена собеседников, рассказавших о ситуации в Казахстане, изменены по их просьбам.



О массовых протестах и вводе миротворцев



Каролина, 29 лет, Алма-Ата, копирайтер



Честно сказать, для нас протесты были неожиданными и повергли в шок. Мы не сильно следим за новостями и тем более не принимаем участия в подобных мероприятиях. О том, что протестующие вышли на улицы, я узнала совершенно случайно - мне написал друг из России.



В ответ я только лишь посмеялась и предположила, что их быстро разгонят, как у нас это обычно бывает. Но спустя несколько часов митингующие уже были в центре, а протестная акция проходила прямо под нашими окнами. Страшно стало спустя сутки непрекращающихся беспорядков, взрывов и стрельбы.



Тогда появились мысли о том, что протестующие могут поднять национальный вопрос и под шумок начать нападать на русских



Думаю, многие этого боялись, хотя изо всех сил отрицали, что у нас такое возможно.



Поэтому моя семья позитивно восприняла ввод в Казахстан воинского контингента ОДКБ. Если бы не это решение, черт знает, чем бы все могло закончиться. Сами мы не справлялись, а что в самый ответственный момент случилось с нашей армией - до сих пор загадка. Где она была? Почему военные подразделения не ввели в Алма-Ату еще первой ночью, когда стало понятно, что это не мирные митинги?



Но в то же время я знаю достаточно много людей, которые были против миротворческой миссии ОДКБ. В частности, представители оппозиции. Для них происходящее стало прекрасным инфоповодом, который можно извратить до неузнаваемости - вот что действительно может привести уже к межнациональной розни...



Алексей, 41 год, Петропавловск, предприниматель



Протесты вызвали двоякие эмоции. С одной стороны, было ощущение того, что случилось неизбежное, с другой же - возникла паника из-за непонимания, чем закончится кризис.



Ни минуты не сомневался, что дойдет до кровопролития, потому что народ не то чтобы устал - он озлоблен. А когда человек озлобленный, он теряет над собой контроль



Поначалу в СМИ транслировали, что протесты возникли на экономической почве и их спровоцировало увеличение цены на газ. Но рост цен на топливо - это последняя капля в переполненную чашу. Люди устали от вранья. Местные СМИ нам постоянно рассказывают, как мы все хорошо, оказывается, живем. Это уже реально поднадоело.



В беспорядках, мне кажется, участвовали откровенно нищие люди, в основном - приезжие из аулов. И это были не какие-то бандиты из-за границы. Это наши местные казахи, которые просто устали работать на бая за кашу



Они приехали выместить злость. Теперь эти восстания подают под соусом бандитизма и терроризма. Но не было никаких настоящих бандитов и террористов. Нам даже не показали ни одного иностранца, который бы разговаривал на каком-нибудь арабском или другом языке.



На мой взгляд, ввод войск ОДКБ стал следствием того, что президент Касым-Жомарт Токаев просто побоялся, что армия переметнется на сторону протестующих. Это была реальная революционная ситуация



Но я все же приветствовал появление миротворцев, поскольку бунтом хотели воспользоваться люди, которые сделали бы это далеко не во благо народа. Это была попытка перекроить власть. И лучше бы от этого не стало никому.



Поэтому я благодарен Токаеву за то, что он решился на этот шаг. Он спас страну. Плохо это или хорошо - покажет время. Но не думаю, что при нынешней власти кто-то поставит в упрек России и русским этот факт. Возможно, при смене власти кем-то будет выдвинут вопрос о том, зачем суверенному Казахстану потребовалось вводить русские войска в страну. Но сейчас это некритично.



Владимир, 28 лет, Караганда, финансовый аналитик



Изначально я был рад, что люди вышли проявить свою гражданскую позицию, сначала это даже сработало. Но то, что произошло потом, стало большим шоком. Думаю, никто не ожидал подобного. В моем окружении есть и русские, и казахи, и корейцы. Практически все они отрицательно отнеслись к беспорядкам.



Смотря на эти события спустя три недели, лишний раз убедился, что ввод миротворческого контингента - правильное решение. К огромному сожалению, наши вооруженные силы полностью провалили задачу по защите мирного населения и самих себя. В то же время в интернете вижу, как другие жители отнеслись к появлению войск ОДКБ в Казахстане. И, мне кажется, решение однозначно обострило антирусские настроения.



Вячеслав, 43 года, Петропавловск, автомеханик



Мирный протест и требование протестующих о снижении цен на газ я поддерживал. Но последовавшие за этим беспорядки и мародерства вызвали исключительно осуждение. Многие мои знакомые в Алма-Ате были шокированы происходящим, было по-настоящему страшно. Нельзя доводить ситуацию до такого накала.



Так что ввод войск ОДКБ был воспринят мной положительно. Конечно, представители оппозиции придерживались иного мнения.



Но все понимали, что даже один день отсрочки подобного решения - и все могло бы закончиться куда более плачевно



О положении русского населения



Каролина, 29 лет, Алма-Ата, копирайтер



Не могу сказать, что национальный вопрос стоял и стоит остро, но напряженность имеет место быть.



Но надо понимать, что для городских, обрусевших, образованных казахов все это страшно так же, как и для русских



А казахи из областей и аулов, у которых нет таких же возможностей и благ, испытывают чувство несправедливости и зависти - не по отношению к русским, а в целом ко всем городским жителям. В этом, на мой взгляд, вина государства, которое не может обеспечить выходцам из сел и провинции рабочие места и достойную оплату труда.



В целом не вижу какой-то большой разницы между положением русских и казахов. Но это, вероятно, еще и потому, что моя семья и окружение, в котором есть представители и той, и другой национальности, - люди с высшим образованием, нормальной работой. То есть средний класс и выше. Из-за этого кажется, что у всех равные возможности, но на самом деле это не так.



Чем дальше, тем сложнее получить хорошее образование из-за снижения его качества, а на хорошую работу крайне трудно попасть без знакомств



Да еще и с нашим знаменитым "маке, я от баке". То есть ты можешь быть очень умным, талантливым, но с большей вероятностью тебе все равно предпочтут чьих-то родственников. Либо же ты будешь работать один за всех, пока они просто бездельничают.



Алексей, 41 год, Петропавловск, предприниматель



Как такового феномена притеснения русских у нас нет. Это все надумано. Мой русский одногруппник сейчас входит в совет директоров одной крупной казахстанской госкомпании. Он даже казахского языка не знает! И у него нет казахских родственников. Специалистов здесь ценят, потому что понимают - они приносят пользу государству.



Не стану при этом отрицать, что в бизнесе и политике притеснение русских возможно. Потому что там главенство стремится удерживать титульная нация



Хотя не так давно вице-спикером сената стала бывшая глава Департамента статистики Северо-Казахстанской области Ольга Перепечина. Хорошее повышение, на мой взгляд.



Елена, 45 лет, Павлодар, преподаватель



Могу привести примеры, когда русские куда более состоятельны, чем казахи. Но процент казахов на тех же руководящих должностях гораздо выше. Конечно, я понимаю, что мы живем в Казахстане, но складывается такое ощущение, что ценятся не личностные качества человека или его способности как руководителя, а именно его национальность. И это наблюдается повсеместно.



О языковом вопросе



Алексей, 41 год, Петропавловск, предприниматель



Русский язык имеет в Казахстане статус официального - языка межнационального общения. Но в преддверии январских протестов Токаевым был подписан указ, который оставляет только казахский язык в качестве обязательного для вывесок, ценников, меню.



В перспективе это приведет к тому, что я, не говорящий на казахском языке, приду в ресторан, начну читать меню, и мне придется заказывать переводчика



Половина населения Казахстана знает государственный язык только на уровне разговорного. Они на нем толком ни писать, ни читать не умеют. И эти люди сейчас окажутся в точно таком же положении. Они не знали казахский язык на кириллице, а тут его еще и на латиницу окончательно переведут. Для них это будет еще большей проблемой.



Думаю, в перспективе русский язык может исчезнуть в Казахстане полностью. Это связано и с оттоком, и с естественной убылью русскоязычного населения. Раз нет носителей языка, то и сам он умрет



И виновата в этом будет в том числе Россия - с ее стороны нет какой-то существенной поддержки русского населения. Ни в Прибалтике, ни на Украине, ни в Казахстане. Нет никакой заинтересованности российского государства в том, чтобы русскоязычные люди на постсоветском пространстве не испытывали давления. Это политическое безволие России.



Анатолий, 49 лет, Петропавловск, строитель



В Петропавловске люди преимущественно говорят по-русски, даже сами казахи между собой. Те, кто в совершенстве владеет казахским языком и в повседневном общении использует преимущественно его, - это, как правило, выходцы из аулов и районов, которых мало коснулась урбанизация. Для некоторых казахов государственный язык тоже становится проблемой, в частности - для той же городской казахской молодежи и их родителей, родившихся и выросших в городе.



Каролина, 29 лет, Алма-Ата, копирайтер



Казахского языка в стране становится больше, равно как и казахского населения.



На работу во многие компании или даже на некоторые должности не попасть без знания государственного языка. Но для русского шанс стать высокопоставленным чиновником невелик даже и со знанием казахского



Нередко случается и то, что казахи, видя, что ты русский, обращаются к тебе на казахском. Но это не вопрос дискриминации, а простое незнание русского языка, времени на изучение которого в школах с каждым годом отводится все меньше. Упор делается на казахский, что, в принципе, если здраво рассудить, логично для Казахстана.



И я не против изучения государственного языка, но для этого нужно его грамотно и хорошо преподавать. А у нас уроки казахского в школах из года в год проходят в духе "ребята, давайте просто 45 минут тихо посидим". Все это усугубляется и отсутствием у населения осознания ценности языка. Тот же английский с удовольствием все учат, потому что перспективы большие открываются. С казахским такое не работает.



Елена, 45 лет, Павлодар, преподаватель



Использование русского языка сокращается повсеместно. Я, конечно, понимаю, что нужно знать государственный язык, но в стране все-таки проживает большой процент русскоговорящего населения. И не только русские: и украинцы, и татары, и немцы. И мне лично как носителю русского языка сложно смириться с таким положением дел.



Я считаю, что русский язык нужен в Казахстане. Хотя бы потому, что молодежь, окончившая местные школы, едет учиться за границу. Им проще, когда они знают русский - один из шести официальных языков ООН, на секундочку.



Конечно, многие сейчас нацелены на изучение английского языка, но отталкивать от себя русский, когда у вас Россия под боком, а ее язык используется и в других странах Средней Азии, - крайне нелогично



О надеждах на будущее



Алексей, 41 год, Петропавловск, предприниматель



России после распада СССР надо было всеми силами удерживать существующие экономические связи с соседними странами. Их разрыв оказался громадным упущением. То, что было наработано в Советском Союзе, просто взяли и сломали. Чтобы это сейчас вернуть, понадобится немало времени. И ведь мясо-то долго не лежит на солнце: либо сгниет, либо склюют. И тут уже читаешь новость: Китай в ближайшие несколько лет окажет безвозмездную помощь Казахстану, Киргизии, Узбекистану. А Китай-то в принципе на Казахстан давно посматривает.



Так что сейчас России будет очень сложно сделать себе сателлита из Казахстана. Время было упущено



Если реального сдвига в экономической ситуации в Казахстане не будет, а население не улучшит своего материального положения, то технически грамотные специалисты уедут отсюда. Притом не только русские. На всю эту ситуацию вкупе с разгулом коррупции нормальный человек смотреть спокойно не может.



Если ничего не изменится, то здесь не будет никакого будущего не только для русских, но и для казахов, если только они не родственники каких-то влиятельных людей. Потому что кумовство тут - самый лучший протеже



Я бы с удовольствием переехал в Россию и сделал бы это еще давным-давно, если бы вместе со мной это сделали пожилые родители. Для меня это единственный сдерживающий фактор. Как специалист и предприниматель я не могу здесь зарабатывать тех денег, которые мог бы получать. Потому что люди здесь не имеют средств, чтобы нормально оплачивать мою работу и знания.



Владимир, 28 лет, Караганда, финансовый аналитик



Большой процент молодого образованного населения, причем не только русского, уезжает из Казахстана. Потому что гораздо проще себя реализовать в другой стране.



Мысли о переезде возникают и у меня. Но я не могу сказать, что жизнь в России для меня будет однозначно лучше, чем в Казахстане



В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Пока что меня устраивает проживание и здесь. У меня есть хорошая работа, квартира, большая семья, друзья. Поэтому вопрос о переезде пока не стоит так остро.



Вячеслав, 43 года, Петропавловск, автомеханик



Не слышал ни о каком давлении на русских в Казахстане. Думаю, в ближайшие годы ничего не изменится. У нас братские народы. Мне кажется, что все будет хорошо. Поэтому не думаю о переезде в Россию. Я родился и вырос в Петропавловске. Есть же такая поговорка: "Где родился, там и пригодился". Думаю, что я с семьей так и останусь здесь.



Мне понравилось последнее обращение Токаева, в котором он призвал смотреть в сторону России, а казахстанских студентов отправлять в российские вузы для подготовки востребованных в стране технических специалистов. Мне кажется, наше правительство в этом плане смотрит в правильном направлении.



Елена, 45 лет, Павлодар, преподаватель



Если ситуация в экономике будет усугубляться, то русских в Казахстане будет все меньше и меньше. Уже сейчас мы можем наблюдать большой отток населения, и для снижения этой тенденции нет предпосылок. Подрастающая молодежь поступает в российские вузы, и возвращаются из таких выпускников на родину единицы. И то лишь потому, что у них для этого есть какие-то личные причины, а не из-за того, что в Казахстане их ждут блестящее будущее и перспективы.



У некоторых русских есть ожидание, что если вдруг в Казахстане начнется какая-то заварушка и их будут прям сильно притеснять, то Россия, возможно, вмешается. Но я сильно в этом сомневаюсь. Вряд ли российское руководство захочет портить из-за этого отношения с коллегами в Казахстане.



Каролина, 29 лет, Алма-Ата, копирайтер



Мысли о переезде в Россию живут с нами всегда. Но не думаю, что там нам, русским из Казахстана, будет намного легче. Ведь в России нас часто воспринимают как казахов и гонят обратно в "свой Казахстан".



Вообще, сложно быть русским, родившимся не в России, а в других странах постсоветского пространства: ты не чувствуешь себя нужным ни в республике, где родился, ни на своей исторической родине



Позитивное мышление верит, что одна из причин, благодаря которым мы еще здесь, - дружественные отношения между нашими странами. Но в целом мы прекрасно понимаем, что не нужны России, и держится вся эта дружба двух государств отнюдь не на нас.



Алевтина Запольская Источник - Lenta.ru

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