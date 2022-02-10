Чем обеспечены современные деньги, - В.Катасонов

14:58 11.02.2022 Чем обеспечены современные деньги

глава из монографии "Капитализм"



Валентин Катасонов



Что такое обеспечение денег?



Масса денежных знаков (бумажных или электронных), наштампованных мировыми ростовщиками за последние десятилетия, измеряется воистину астрономическими числами. По состоянию на конец 2009 года, по данным ФРС США, "продукция" банковской системы США, измеряемая с помощью показателя "денежный агрегат М1" (наличные деньги в виде банкнот + безналичные средства на текущих счетах и депозитах до востребования), приближалась к планке 1,4 триллиона долларов США. Это наиболее "ликвидные" деньги, создаваемые банками. Еще имеется показатель "денежный агрегат М2", в который дополнительно включаются безналичные средства в виде срочных и сберегательных вкладов. Это менее "ликвидные" деньги, объем которых был равен 7,72 триллиона долларов США.



Есть еще другие показатели, например, "денежные агрегаты М3, L" и т. д. Это уж совсем виртуальные деньги, ликвидность которых бесконечно мала по сравнению с наличными деньгами ("денежный агрегат М0"). Их объемы настолько велики и так быстро растут, что ФРС перестала публиковать данные по ним, чтобы не создавать панических настроений в обществе и не подрывать доверие к "зеленому".



До 2006 года показатель М3 (М3 = М2 + депозитные сертификаты и некоторые другие еще более производные и виртуальные финансовые инструменты, номинированные в долларах США) не был секретным. Так вот, за период с 1960 по 2005 год денежная масса М3 увеличилась в 34 раза!



Внимательный читатель, ознакомившись с тем, как мировые ростовщики поставили на широкую ногу торговлю своей "бумажной" (или "электронной") продукцией в глобальных масштабах, может спросить: каким образом ростовщики-эмитенты предполагают покрывать свои обязательства перед всем миром? Действительно, в любом учебнике по деньгам мы можем прочитать, что современные деньги - это обязательства эмитента перед держателем этих денег (точнее - знаков денег). Правда, в некоторых учебниках пишется, что современные деньги (знаки) ничем не обеспечены. Но тогда непонятно, какие обязательства могут возникать у эмитентов перед держателями знаков. Попытаемся разобраться в этом вопросе, по которому, как выясняется, нет единого мнения даже среди "профессиональных экономистов".



По нашему мнению, обеспечение у денег должно быть (это важнейший элемент любой денежной системы). Обеспечение денег - это создание таких условий, которые позволяют деньгам выполнять свои основные функции - прежде всего средства обмена и платежа. Если нет обеспечения денег, то нет и никакой хозяйственной деятельности (по крайней мере той, которая основана на товарообмене). Наступает самый настоящий коллапс.



Для понимания того, что сегодня происходит с деньгами и "экономикой", надо иметь в виду, что изменились способы обеспечения денег по сравнению с теми, которые были в эпоху классического золотого стандарта XIX века или даже золотодолларового стандарта, который существовал почти тридцать лет после Второй мировой войны.



Чтобы выйти за пределы привычных представлений об обеспечении денег, взглянем на проблему в широком историческом контексте. Человечеству известно два основных подхода к обеспечению денег: а) товарное обеспечение; б) нетоварное обеспечение.



Товарное обеспечение денег



Товарное обеспечение можно разделить на следующие основные категории:



а) обеспечение в узком смысле - когда эмитент готов обеспечить предъявителя денежных знаков товарными ценностями по его первому требованию и по заранее установленной цене;



б) обеспечение в широком смысле - наличие в стране, где произошла эмиссия денежных знаков, достаточной массы товаров и услуг, которые могут быть обменяны на эти денежные знаки;



в) обеспечение в самом широком смысле - наличие достаточной для обмена массы товаров и услуг в масштабах всего мирового хозяйства.



Товарное обеспечение в узком смысле чаще всего выступало в форме золота и других драгоценных металлов, которые хранились в банке-эмитенте или в казначействе. Эмитент по первому требованию держателя денежного знака (банкноты, казначейского билета) обменивал его на металл по заранее определенному паритету.



Мы уже говорили о золотом стандарте как наиболее ярком и близком к нам по времени примере денежной системы, базирующейся на товарном обеспечении в узком смысле. Золотой стандарт был выгоден ростовщикам, которые сосредоточили в своих руках запасы желтого металла, а также контролировали добычу золота. Английский экономист Джон Кейнс называл золотые деньги "пережитком варварства". Русские мыслители и общественные деятели конца XIX века подвергали резкой критике планы Министерства финансов во главе с С.Ю. Витте ввести в России золотой рубль, а после его введения в 1897 году требовали отмены золотой валюты. Среди них - С.Ф. Шарапов, А.Д. Нечволодов, Г.В. Бутми. Все они раскрывали лживость официальной экономической "науки", доказывавшей, что золотые деньги - самые совершенные. На самом деле это было языческое поклонение "золотому тельцу", которое закабаляло людей и экономически, и духовно.



В частности, Г.В. Бутми писал: "…когда иудействующие теоретики финансовой науки стали утверждать явную нелепость, будто все громадное государственное достояние является недостаточным обеспечением национальных бумажных денег, а ничтожное сравнительно количество золота, - притом не своего, а взятого за разорительные проценты напрокат у иудеев, под обеспечение того же государственного достояния, - есть достаточное обеспечение, то никто не вспомнил предостерегающие слова Божественного Учителя: "Безумные и слепые! Что больше - золото или храм, освящающий золото?"



Система золотой валюты, навязанная России, привела нашу страну к разорению, громадной внешней задолженности Ротшильдам и другим мировым ростовщикам, в конечном счете подтолкнула Россию к Первой мировой войне.



Иногда в качестве обеспечения в Новой и Новейшей истории использовались отдельные элементы того, что Бутми называл "громадное государственное достояние". Прежде всего это были земельные угодья.



Например, сразу же после революции 1789 года власти Франции приступили к выпуску так называемых ассигнатов под обеспечение земельными участками. Правда, эксперимент с такими бумажными деньгами длился недолго, так как ассигнатов было выпущено очень много, и при фиксированной цене на землю они стали терять доверие со стороны граждан, а их покупательная способность начала быстро падать.



Кстати, сегодня в условиях финансового кризиса опять оживились дискуссии по поводу необходимости возврата к деньгам, которые имели бы товарное обеспечение в узком смысле. Причем проекты таких денежных систем предусматривают самый широкий диапазон товаров, которые могли бы использоваться эмиссионными институтами: от традиционного золота до нефти и даже электрической энергии (так называемые энергетические деньги). Предлагается также "корзинное" обеспечение, т. е. обеспечение, которое предусматривает использование сочетания целого ряда ликвидных товаров ("корзины"): нефти, цветных металлов, пшеницы и т. п.



Однако на сегодняшний день в мире практически нет таких денежных систем, которые бы опирались на товарное обеспечение в узком смысле слова. Хотя некоторые центральные банки и казначейства (министерства финансов) могут располагать значительными запасами товарных ценностей: золотом, другими драгоценными металлами (а в ряде случаев также драгоценными камнями), - они не производят обмен этих ценностей на выпускаемые ими денежные знаки (банкноты, разменную монету, казначейские билеты).



Такой размен был временно прекращен еще в годы Первой мировой войны, а окончательно - в 30-е годы прошлого столетия. После Второй мировой войны лишь доллар США, предъявляемый денежными властями других стран, мог обмениваться на монетарное золото из запасов казначейства США (для физических и юридических лиц такой обмен доллара США был прекращен в 1934 году и более не восстанавливался). Давно уже хозяева печатного станка в Америке предусмотрительно "вымарали" на зеленых бумажках всякие намеки на то, что эти бумажки обеспечены желтым металлом и что хозяева обещают обменивать доллары на золото. Они также благоразумно перевели в 1934 году золото с балансов федеральных банков, входящих в ФРС США, на баланс Министерства финансов США (получив в обмен так называемые золотые сертификаты).



Дольше всех формальную связь с золотом сохранял швейцарский франк. В конституции Швейцарии было зафиксировано, что бумажные франки должны быть обеспечены золотом как минимум на 40% (это, однако, не означало, что центральный банк страны обязуется обменивать банкноты на золото; такой размен был прекращен еще в 1930-е годы). Лишь десять лет назад под давлением США законодатели Швейцарии аннулировали это положение конституции, после чего значительная часть золотого запаса страны была распродана.



В СССР до его последних дней существовала формальная (декларативная) связь бумажных денег с золотом: на банкнотах и казначейских билетах была запись о том, что эти денежные знаки обеспечены золотым запасом государства. При этом никто из простых смертных не знал, насколько рубль обеспечен золотом, потому что не было открытых данных ни по количеству бумажных денег, находившихся в обращении, ни по объему золотого запаса государства. Так же, как и в Швейцарии, в Советском Союзе нельзя было осуществить обмен бумажных денег на золото. В Российской Федерации на бумажных знаках (банкнотах) запись об обеспечении рубля золотом исчезла.



Итак, произошла постепенная эволюция денег:



1) полноценные товарные деньги (наиболее совершенная их форма - золотые деньги в виде слитков и монет);



2) представительские деньги, т. е. бумажные знаки денег, которые могли обмениваться на денежный товар (прежде всего золото);



3) неразменные деньги, которые в течение длительного времени имели бумажную форму, а в ближайшем будущем могут приобрести электронную форму (записи на магнитных носителях информации).



Неразменные деньги



Сторонники неразменных денег полагают, что такие деньги также имеют обеспечение - в широком смысле. Неразменные деньги использовались достаточно давно, когда у властей не хватало полноценных денег. Особенно часто введение неразменных денег в обращение происходило в периоды войн, приводивших к полному исчерпанию казны. Неразменные деньги впервые появились в Китае в VII веке (хотя некоторые исследователи считают, что ограниченный размен таких денег на золото и серебро все-таки существовал).



За пределами Китая неразменные бумажные деньги стали использоваться в североамериканских колониях в конце XVII - начале XVIII века (они носили название "колониальные расписки"). Первое масштабное использование неразменных бумажных денег в Европе имело место почти три столетия назад во Франции.



Речь идет о Франции времен малолетнего короля Людовика XV (начало XVIII века), когда казна была пуста, а на займы рассчитывать не приходилось. Регент малолетнего монарха Филипп II Орлеанский пригласил шотландца Джона Лоу, который предложил начать эмиссию бумажных денег, не обеспеченных золотом.



После одобрения своего проекта Лоу создал банк (Королевский банк), который начал выпуск бумажных денег (банкнот), однако, по настоянию королевских министров, определенное обеспечение бумажных знаков золотом сохранялось. Позднее Лоу удалось начать выпуск банкнот без оглядки на золотой запас, и денежная масса в обращении увеличилась многократно, при этом в стране началась инфляция. Кончилось все крахом Королевского банка, бегством Лоу из Франции и появлением у французов стойкого отвращения к бумажным деньгам.



Неразменными деньгами считаются также "гринбэки" времен Гражданской войны в США. Следует отметить, что они выпускались не банками, а казначейством, т. е. были государственными обязательствами. Они были предназначены в первую очередь для того, чтобы платить жалованье солдатам и осуществлять закупки товаров для армии. Всего в 1862–1863 годы было выпущено таких денег на сумму 450 миллионов долларов. Критики казначейских денег подчеркивают, что опыт президента Линкольна вызвал в стране инфляцию, поэтому после войны выпуск "гринбэков" был прекращен.



Уже после А. Линкольна много раз правительства прибегали к использованию неразменных бумажных денег в периоды войн. Каждый раз это в той или иной степени вызывало инфляцию. Отчасти эта инфляция смягчалась тем, что правительства "связывали" излишнюю денежную массу облигационными займами, т. е. обязательствами властей гасить "настоящими" деньгами свои долги по окончании войн.



Многие полагали и полагают, что бумажные (или электронные) неразменные деньги - очень неплохая вещь, так как они позволяют отказаться от накопления золота, которое известный английский экономист Джон Кейнс называл "пережитком варварства". Часто при этом приводится такой аргумент, что на производство полноценных металлических денег и их обращение необходимо затрачивать большое количество труда и ресурсов (добыча руды и ее обогащение, плавка металла, чеканка, затраты на хранение).



Наш гениальный Пушкин еще за сто лет до Кейнса (когда Лондон начал активно насаждать золотой стандарт по всему миру) писал в "Евгении Онегине" о возможности существования общества без золотых денег:



Как государство богатеет,



И чем живет, и почему



Не нужно золота ему,



Когда простой продукт имеет.



В России до революции сформировалась "школа номиналистов" (наиболее яркий представитель - С.Ф. Шарапов), которая выступала против введения золотого стандарта в стране, считала (так же, как и Кейнс), что для развитого общества нужны бумажные деньги, которые имели бы декретную покупательную силу. При этом русские "номиналисты" совершенно справедливо считали, что введение бумажных денег требует высокой ответственности и сознательности со стороны населения и государства. Чтобы избежать печальных опытов применения бумажных денег в других странах (ведущих к инфляции и полному расстройству денежного обращения), необходимо наличие двух условий:



1) жесткий контроль над денежной эмиссией со стороны государства;



2) доверие граждан к государству, осуществляющему эмиссию.



Таким образом, русский "номинализм" главное внимание уделял не технике эмиссии бумажных денег, а укреплению государственности. С.Ф. Шарапов полагал, что наиболее благоприятные условия для использования бумажных денег обеспечивает монархический строй.



Интересно, что в 1920-е годы Советский Союз стоял перед выбором: то ли восстанавливать золотой стандарт (идея "золотого червонца", которая в значительной мере опиралась на опыт введения золотого рубля министром финансов С.Ю. Витте в конце XIX века), то ли обойтись без золотого стандарта и сделать упор на обеспечение рубля "простым продуктом" (товарами, производимыми промышленностью, сельским хозяйством и другими отраслями экономики). В конечном счете был выбран второй путь. На наш взгляд, такое решение позволило избежать многих "ловушек", в которые попала Россия в начале XX века.



Тогда страна "подсела" на "золотую иглу", что имело своим следствием: рост внешней задолженности ("золотые" кредиты Ротшильдов); форсированный вывоз зерна в обмен на золото (что доводило деревню до голода); дефляцию (которая больно ударила по сельскому хозяйству и ряду других отраслей); резкое усиление зависимости российской экономики от иностранного капитала и т. д. Фактически эти проблемы ускорили приближение России к трагедии 1917 года.



В то же время опора на рубль, имеющий широкое товарное обеспечение, позволила Советскому Союзу провести индустриализацию, стать действительно суверенным государством и подготовиться к войне с Гитлером.



В начале же XXI века ситуация с товарным обеспечением денег в широком смысле слова в России и во всем мире очень непроста. Некоторые экономисты утверждают, что такое обеспечение существует, так как денежная эмиссия представляет собой процесс обмена бумажных знаков эмитента (центрального банка) на иные бумажные знаки или под обеспечение иных бумажных знаков, называемых ценными бумагами. Такие ценные бумаги выпускаются правительствами (обычно министерствами финансов), торговыми и промышленными корпорациями, банками, страховыми компаниями и т. д. Называются они облигациями, акциями, векселями, производными финансовыми инструментами и т. п. Считается, что каждая ценная бумага, в свою очередь, имеет обеспечение в виде уже произведенных товаров или иных материальных активов (прежде всего природных ресурсов); в крайнем случае она является свидетельством того, что ее эмитент в ближайшем будущем произведет товар или услугу.



Однако ценные бумаги, становящиеся основой эмиссии денежных знаков, на самом деле не являются надежными представителями материальных богатств. Товарное обеспечение доллара США в широком смысле стало быстро исчезать в 1970-е годы, когда прекратился обмен долларов на золото. По оценкам некоторых экономистов, всех материальных ресурсов в США хватит для покрытия лишь нескольких процентов требований всех держателей (как резидентов, так и нерезидентов) долларов и финансовых инструментов, номинированных в американской валюте.



Соединенные Штаты любят бравировать тем, что у них самый большой в мире валовой внутренний продукт (ВВП), который в настоящее время превышает 23 триллиона долларов. Некоторые "экономисты" сравнивают долларовую массу с ВВП США и говорят, что проблема необеспеченности американской валюты не столь критична. Мол, Америка может расплатиться с держателями долларов даже за счет текущего производства. Но вряд ли держатели долларов захотели бы обменивать "зеленые бумажки" на любой "продукт", входящий в ВВП. В широком смысле обеспечением доллара может быть лишь та часть, которая приходится на товары. Истории почти не известны случаи, когда обеспечением денег служили услуги. Так вот, материальная, "осязаемая" часть ВВП США составляет около 1/5, т. е. сегодня это около 3 триллионов долларов. При этом следует иметь в виду, что большая часть создаваемого за год "осязаемого" продукта тут же потребляется, поэтому "твердый остаток", производимый американской экономикой за год, очень скромен. По мнению некоторых специалистов, создаваемый за год "твердый остаток", который может быть использован в качестве широкого обеспечения, не компенсирует даже ту часть национального богатства страны, которая амортизируется за тот же период времени (физический износ основных фондов и имущества домашних хозяйств, истощение природных ресурсов и т. п.). Иначе говоря, национальное богатство Америки, которое можно рассматривать как обеспечение доллара в широком смысле, в последние десятилетия не только не "прирастает", но даже убывает.



Даже всех материальных богатств мира (при сегодняшнем уровне цен) не хватило бы для "связывания" небольшой части накопившейся в мировой экономике "зеленой массы". Кстати, даже если бы активов США хватило для того, чтобы удовлетворить всех счастливых держателей "зеленой бумаги", совсем не факт, что Америка им это позволила бы сделать. Если в 1971 году дядя Сэм отказался делиться своим золотым запасом с остальным миром, он точно так же может отказаться от того, чтобы Америку скупали какие-то люди, не вписывающиеся в его представления о демократии и цивилизации.



За примерами далеко ходить не надо. В начале двухтысячных начался бум создания в странах, торгующих нефтью и сырьем, так называемых суверенных фондов (в России был создан Стабилизационный фонд). Эти фонды формировались за счет валютных доходов от экспорта (прежде всего доллары, частично евро); через некоторое время доллары США подобно бумерангу стали возвращаться в Америку. Вашингтон объявил тревогу и начал выставлять барьеры на пути инвестиций суверенных фондов под предлогом того, что они "угрожают национальной безопасности США".



Что же тогда говорить о других валютах, скажем, нашем рубле? Валюты других стран, особенно развивающихся и таких, как Россия, "обеспечиваются" прежде всего долларом США ("национальные денежные единицы" выпускаются в результате скупки центральными банками американской валюты, накапливаемой в международных резервах). Очевидно, что такое "обеспечение" представляет собой способ ограбления экономически слабых стран теми, кто печатает американскую валюту. В обмен на реальные ресурсы (нефть, металлы, другое сырье, трудоемкая промышленная продукция и т. д.) получают почти ничем не обеспеченные "зеленые бумажки" и над виртуальной мировой финансовой пирамидой надстраивают еще один этаж в виде фантиков, называемых "национальными денежными единицами". На самом деле это все та же "зеленая бумага", которая центральными банками перекрашивается в другой цвет. Держатели таких цветных фантиков - самые последние в очереди на склад, где у дяди Сэма еще осталось хоть что-то ценное. Уж им-то рассчитывать на это "что-то" точно не стоит…



Деньги после 11 сентября 2001 года



Несмотря на все потуги Вашингтона, позиции американской валюты к началу нового века и тысячелетия оказались весьма шаткими (в это время в США разразился фондовый кризис, который в короткий отрезок времени привел к потерям виртуальных активов на сумму в несколько триллионов долларов). В самых безвыходных ситуациях у хозяев печатного станка остается единственный выход - большая война. И она была начата. Речь идет об известных событиях 11 сентября 2001 года, которые фактически означали начало глобальной (Третьей мировой) войны под вывеской "борьбы с терроризмом".



На самом деле речь идет не о "борьбе с терроризмом", а о борьбе со всем человечеством с использованием культивируемого Вашингтоном (читай: хозяевами печатного станка ФРС) терроризма. "Террор" - означает "ужас", таким образом, терроризм призван управлять людьми через создание у них устойчивого чувства страха. С этой точки зрения многие военные акции государства подходят под определение терроризма: бомбардировки мирного населения в Дрездене в конце Второй мировой войны силами английской и американской авиации, атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, агрессия против Ирака и Югославии и т. п.



Необъявленная Вашингтоном Третья мировая война помимо политических целей преследует целый ряд экономических.



Во-первых, усилившаяся милитаризация экономики смягчает переживаемый американской экономикой кризис и обогащает военно-промышленные корпорации. Для финансирования военных программ приходится увеличивать дефициты государственного бюджета. Дефициты в конечном счете покрываются займами банков, входящих в состав ФРС. То есть "печатный станок" начинает работать еще энергичнее.



Во-вторых, под предлогом борьбы с "общечеловеческим злом" Вашингтону легче заставлять своих "союзников" раскошеливаться на реализацию различных авантюристических проектов и операций (достаточно вспомнить, что "союзникам" по "совместной военной акции" против Ирака в 2005 году пришлось выложить десятки миллиардов долларов для "компенсации" расходов Вашингтона).



В-третьих, для того чтобы создать спрос на доллар США, надо создать хаос, экономическую разруху (или ожидания хаоса и разрухи) в тех странах, которые эмитируют валюты, способные конкурировать с американской валютой. "Борьба с терроризмом" (читай: культивирование терроризма) - идеальное средство для организации такого хаоса и управления периферией мирового капитализма, поддержания искусственно завышенного курса американской валюты. События 11 сентября 2001 года и последовавшие за ними акции Вашингтона подтвердили и закрепили статус доллара США как оккупационной валюты.



В-четвертых, Вашингтон получил возможность управлять объемом громадной денежной "зеленой" массы, обращающейся за пределами США. Достаточно объявить то или иное государство, банк, компанию, человека причастными к "терроризму" для того, чтобы затем "заморозить" или арестовать соответствующие банковские счета. Некоторые политики и экономисты не исключают, что в целях сокращения накопившегося гигантского "долларового навеса" за пределами Америки США могут объявить их "грязными" деньгами, так как они обращались в "преступных" ("недемократических") странах.



Так что нашим олигархам стоит задуматься о своем будущем и проанализировать события по крайней мере последнего десятилетия. Достаточно вспомнить лето 2004 года, когда в России начали "гулять" "черные" списки отечественных банков, якобы замешанных в "отмывании средств". Разразился кризис "доверия" к банкам, который в России едва не перерос в масштабный банковский кризис. В том же году органы финансового контроля США начали проверку российских банков, которые имели корреспондентские счета в банках американских. В результате такие счета в большей части российских банков были закрыты, что нанесло ущерб интересам российского банковского бизнеса… Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644580680

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