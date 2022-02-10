 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бюро национального стыда. О чем умалчивает Казстатистика? - И.Галкина
15:00 11.02.2022

Бюро национального стыда

Ирина ГАЛКИНА

О чем умалчивает наша статистика?

Бюро национальной статистики посчитало среднюю зарплату за четвертый квартал прошлого года. Живем мы, можно сказать, на широкую ногу. В среднем каждый казахстанец трудоспособного возраста зарабатывает 275 580 тенге. При этом лидерами по средней зарплате остаются Нур-Султан и Алматы, а также нефтегазовые Атырауская и Мангыстауская области. Здесь подсчитывать среднюю зарплату – одно удовольствие: есть высокая база, которая чудесным образом умозрительно превращает нищее население в почти зажиточный средний класс.

Как сказал кто-то из великих, статистика - наука, занимающаяся изготовлением недостоверных фактов из достоверных цифр.

В нашем случае – это так.

***

Масштабы социального бедствия в стране недавно озвучил глава государства: доходы населения увеличиваются не благодаря улучшению экономики, а за счет социальных трансфертов, увеличивается доля людей, погрязших в долгах и бедных, доходы 1 млн. человек в стране не доходят даже до уровня минимального прожиточного минимума. "Это худший показатель за последние 10 лет. Несмотря на это, правительство отчитывается о том, что растут размеры средней зарплаты. Это – иллюзия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Бюро национальной статистики (БНС) мало того, что использует метод усреднения, но еще и манипулирует сознанием. В устах чиновников-проходимцев она становится инструментом гордости и заводным механизмом вертикального карьерного взлета. Так было последние 20 лет точно.

Наконец произошел тектонический сдвиг: в Акорду стали поставлять не замшелую, а реальную статистику.

Правда, оседлать волну цунами попытался депутат мажилиса Елнур Бейсембаев (слышали о таком?). После того, как глава государства заявил (было несколько разных заявлений после январских событий) о том, что половина граждан страны имеют доход не более 50 тыс. тенге (ниже минимальной зарплаты!), депутат решил поднять проблему недостоверных данных национальной статистики.

Так вот, по словам депутата, "одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики. Статистика должна быть зеркальным отражением всего происходящего в стране, тогда как на деле оказалась лишь "нарисованной".

Своей легкой походкой, не утруждаясь железобетонными доказательствами, он прошелся по статистике инфляции, безработицы, и само собой, средней заработной платы. И цитируемость его была зашкаливающей – вот что значит выступить в нужное время в нужном месте…

Оказывается, микрофон в парламенте, - важная вещь, с его помощью можно стать знаменитым в одночасье. Особенно, когда тема уже перестает быть табу.

…Не знаете, почему депутаты раньше свой народ не слышали, а к СМИ, которые постоянно писали о том, что статистика лжива, а министры занимаются манипуляцией, не прислушивались?

***

Всю аналитическую работу за депутата сделали аналитики, профессиональные экономисты. Так, Телеграм канал @RiskTakersKZ подтвердил, что, действительно, статистика по заработным платам выглядит нереалистичной. Он опубликовал данные национальной статистики по зарплатам, начиная с 2018 года. Этот ряд интересен, безусловно.

2018
Модальная З/П – 80 тыс. тенге;
Медианная З/П – 106,2 тыс. тенге;
Среднемесячная З/П – 162,6 тыс. тенге.

2019
Модальная З/П – 58 тыс. тенге;
Медианная З/П – 112,2 тыс. тенге;
Среднемесячная З/П – 186,8 тыс. тенге.

2020
Модальная З/П – 169,8 тыс. тенге;
Медианная З/П – 142,3 тыс. тенге;
Среднемесячная З/П – 213 тыс. тенге.

2021
Модальная З/П – 173,2 тыс. тенге;
Медианная З/П – 157,9 тыс. тенге;
Среднемесячная З/П – 243 тыс. тенге.

"Исходя из данных можно сделать вывод, что в 2018-2019 годах самая часто встречающаяся З/П (модальная) в стране была ниже медианной, а в 2020-2021 годах что-то произошло и она, по непонятным для нас причинам, стала выше, чем медианная", - отметил редактор канала.

Выводы же по-настоящему шокируют: "С точки зрения математического распределения мы также видим аномалии в данных, которые подтверждают их нереалистичность. Согласно законам статистики, медианное значение ЗП должно находиться в интервале между средним и модальным значением. Однако в 2020 и 2021 годах модальное значение З/П было выше медианной, но при этом ниже среднемесячной. Мы не смогли найти подходящее распределение в статистике и не можем понять, как у Бюро национальной статистики получаются такие данные. Возможно, коллеги из официальной статистики где-то допустили ошибку или просто немного приукрасили данные".

То есть, получается, в статистическом ведомстве действительно сидят художники, а, может быть, и дизайнеры статистики?

И такой двуединый креативный подход - рисовать цифры, а заодно и усреднять их, позволяет скрывать истинное положение дел. На самом деле среднюю зарплату в стране получает не более 6% населения, а каждый третий из четырех имеет доходы ниже средней зарплаты.

В общем, по классике: не принимай на веру то, о чем говорит статистика, пока тщательно не изучишь, о чем она умалчивает.

P.S. Мы же все понимаем, что эта схема со среднемесячной зарплатой – лишь один срез многослойной проблемы. Статистика и по другим социальным показателям устроена подобным образом, словно это и не наука вовсе.

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644580800
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