Великий Туран. Идеологические приоритеты Эрдогана, - Виктор Надеин-Раевский

15:02 11.02.2022 Великий Туран

Идеологические приоритеты Реджепа Тайипа Эрдогана



Виктор Надеин-Раевский



За последние два десятилетия, с приходом к власти Реджепа Тайипа Эрдогана Турция совершила большой рывок, добилась заметного повышения благосостояния населения. При Эрдогане построены подводный тоннель Мармарай под Мраморным морем, дополнительные мосты через Босфор, газопроводы из России и Азербайджана, строятся мост через Дарданеллы, АЭС "Аккую", Стамбульский канал и многое другое. Плотина Ататюрка, третья в мире по величине, обеспечила водой восток Турции, но уничтожила значительную часть сельского хозяйства в Сирии, которая получила три миллиона беженцев из районов, лишенных пресной воды. Это в значительной степени вызвало известный всем сирийский кризис.



Последние два года выдались для Турции сложными. Для сравнения: с января по октябрь 2019 года Турцию посетило более 31 миллиона иностранных туристов, из них около 7 миллионов - из России, а за аналогичный период 2020 года вследствие ковидных ограничений это число упало почти втрое, до 11 миллионов. В 2021 году ситуация улучшилась, число туристов выросло до 21 миллиона, но очевидно, что полностью восстановить эту сферу экономики туркам не удалось, они потеряли десятки миллиардов долларов.



Сферой туризма, а также тесно связанной с ней транспортной отраслью, в первую очередь авиа- и морскими перевозками потери не ограничились. Рухнуло производство автомобилей Tofaş, Oyak-Renault, Ford Otosan, в значительной мере ориентированное на экспорт.



Пострадала и металлургическая промышленность. Надо отметить, что крупные металлургические комбинаты в Искендеруне (производство чугуна и стали) и в Сейдишехире (производство алюминия) были построены в свое время Советским Союзом. По экспорту стали и алюминия сильный удар нанесли США, введя национальные квоты, очень небольшие, на закупку этих металлов, которые ранее отправлялись на американский рынок. Кое-что турецкие производители пытались пристроить на других рынках, но и здесь полностью возместить потери не удалось.



Конечно, сыграли свою роль и собственно карантинные мероприятия, хотя в Турции не было такого тотального локдауна, как в большинстве других стран. Они ввели только комендантский час на выходные дни, то есть на время, когда люди особенно активно общаются между собой. Разумеется, был масочный режим и прочее. Но все равно безработица в Турции резко выросла, до 13,2% в целом и до 25,9% - среди молодежи. Очень серьезные цифры.



Все эти экономические проблемы привели к снижению доходов населения из-за роста цен и резкого падения курса национальной валюты. За эти два года в Турции поменяли четырех руководителей ЦБ. Эрдоган исходит из того, что банковские ставки должны быть низкими. Если их держать высокими, то станет невыгодно брать кредиты, и, как следствие, будет стагнировать экономика. Но если понижать процент, то начинается инфляция.



Так и произошло. После очередной смены главы ЦБ на ставленника Эрдогана в марте 2021 года ставки начали снижать: сначала до 17%, потом - до 15%, и в ноябре - до 14%, как бы подстегивая экономику. В результате инфляция в Турции за прошлый год превысила 21%, курс лиры драматически упал вдвое. Это вызвало массовые протесты, особенно в крупных городах, где люди вышли на улицы.



К тому же Турция в значительной степени зависит от завоза продовольствия. Да, в этой стране есть прекрасные земли, очень много выращивается овощей и фруктов. Но вот посевных площадей для зерновых мало, поэтому Турция закупает много российской пшеницы. Причем пшеницы третьего сорта, и 70% турецкого хлеба выпекается из этой муки. Россия поставляет примерно 30% всего зерна в Турцию. Твердые сорта пшеницы, под макароны и прочее, турки закупают не у нас, а в других местах, поскольку в России таких сортов выращивается очень мало (они требуют питательных почв и тепла).



Зато Турция на первом месте по импорту нашего подсолнечного масла и шрота - ценнейшего корма для скота.



В итоге мы закупали в Турции сельскохозяйственной продукции на 800 миллионов долларов, а они у нас - на 1,5 миллиарда долларов. Такие вот балансы.



Растет ли при этом турецкая экономика? Если судить по официальным данным турецкой статистики, то да, рост составил в итоге чуть ли не 8%. Но трудно сказать, насколько эта цифра достоверна, турецкая статистика - достаточно хитрая вещь.



Параллельно в Турции нарастает и миграционный кризис, поскольку к мигрантам из Сирии добавились еще и афганские, и иракские - это больше трех миллионов человек сегодня. Большинство из них пытается через территорию Турции переправиться в Грецию, то есть в Евросоюз. Вокруг отправки мигрантов в Европу сформировалась очень серьезная мафиозная структура, прекрасно организованная, с огромными деньгами и связями.



Турция тратит миллиарды долларов на содержание мигрантов, на выплату им каких-то пособий, из ЕС на это тоже деньги выделяются. Все это усугубляет внутриполитическую ситуацию, и местные жители даже начали осуществлять нападения на мигрантов, это все более раздражающий фактор для них. Потому что среди мигрантов - не только туркоманы, знающие в какой-то степени турецкий язык, но и арабы, представители других наций и этносов, которые по-турецки не говорят. Но они уже обзавелись в Турции своим бизнесом: лавчонками, маленькими мастерскими и тому подобным. В ЕС их не пускают, а возвращаться домой, где продолжаются конфликты, они уже не торопятся, и турки все больше и больше видят в них не гостей, а конкурентов.



Сам Эрдоган первоначально позиционировал себя как исламист, причем умеренный и светский, хотя в свое время отсидел четыре месяца за то, что, будучи уже мэром Стамбула, публично процитировал строки из стихотворения Мехмеда Зии, известного как Зия Гекальп ("небесный герой"), философа-пантюркиста и поэта: "Минареты - наши штыки. Наши купола - наши шлемы. Наши верующие - наши воины". Эти стихи учат в турецких школах, но то ли военные плохо учились, то ли им нужно было сломать карьеру будущему лидеру, - они его посадили, и из-за этой своей судимости Эрдоган долгие годы не мог принимать участие в выборах, но это уже отдельная история.



Так вот, партию Эрдогана нередко сравнивали с респектабельными европейскими "религиозными" партиями, типа ХДС/ХСС в Германии или ХДП в Италии. Но между исламизмом умеренным и исламизмом фундаментальным, даже экстремистским, - очень тонкая грань, которую можно легко перейти в обоих направлениях, так же, как игиловцы* переходят в "Джебхат ан-Нусру"* и обратно.



Но исламизм - это самая первая и внешняя идейная оболочка политики Эрдогана. Вторая, более глубокая - это неоосманизм, восстановление в том или ином виде Османской империи, уничтоженной после Первой мировой войны. Сегодня неоосманская идеология в Турции предусматривает, что нужно усиливать позиции Анкары на всех бывших территориях Османской империи, поэтому Ливия; поэтому Сирия; поэтому Ирак и даже Азербайджан… Про Северный Кипр я даже не говорю. Надо сказать, что автором идеологии неоосманизма в современной Турции был Ахмед Давутоглу, профессор университета Мармара. Он написал толстую книгу по этому поводу еще до прихода к власти Эрдогана. Потом стал министром иностранных дел, премьер-министром и, разумеется, на этих государственных постах продвигал свою концепцию, которая в итоге стала одним из политических приоритетов Турции.



Выступая в Египте - это было при президенте Мухаммеде Мурси, представлявшем движение "Братьев-мусульман"*, - Эрдоган заявил: "Мы (турки) вас (арабов) защищали!" Турки не могут понять, почему страны и народы, которые были под властью Османской империи, не принимают неоосманизм.



А у арабов на Ближнем Востоке, особенно в том же Египте, - несколько иное восприятие своего пребывания под властью турок. Они помнят о том гнете, который испытывали, о своих восстаниях против Османской империи и о той колоссальной жестокости, с которой турки расправлялись с восставшими. А это были такие восстания, которые ставили под вопрос само существование Османской империи. Прежде всего, это восстание Мухаммеда Али, которое в истории известно как две турецко-египетские войны. В первой из них устоять туркам помогла Российская империя. Царь-батюшка Николай I побеспокоился, российские эскадры появились в Проливах, наши войска не дали захватить Стамбул в 1833 году.



За эту помощь турки потом нас "отблагодарили" войной, известной как Крымская. В ней не только англичане с французами и итальянцами отметились, а, по сути, вся Европа. Это история, которую не стоит забывать.



И, наконец, третий идеологический приоритет у Эрдогана - это пантюркизм и пантуранизм, что уже прямо касается России. Идея пантуранизма простая - "великий Туран" от Адриатики до Тихого океана, объединяющий не только тюркские, но и угро-финские народы. Пантюркизм - его "ядро". И если учесть, что значительная часть современной территории РФ - это национально-административные единицы, субъекты Федерации с тюркскими титульными нациями, то пантюркизм и пантуранизм, при турецких претензиях на лидерство в тюркском мире, - серьезная проблема для нас. Добавим к этому постсоветские тюркоязычные государства Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Туркмению), а также Азербайджан.



Кстати, в Турции вообще не используется термин "пантюркизм", и сама идея пантюркизма, казалось бы, умерла. От нее отказывался еще Кемаль Ататюрк. Он, правда, называл это панисламизмом тогда (кстати, у Ленина в работах термин "панисламизм" встречается 9 раз). В турецком языке нет отдельного слова "тюрок"! "Тюрк" для них - это и турок, и любой тюрок. Конечно, с конкретизацией: узбекский турок, татарский турок, киргизский турок, азербайджанский турок и так далее, но все они - в понимании турок - один народ, это принципиально, разницы нет.



Так вот, активизация пантюркизма наблюдалась во время Второй мировой войны, когда были созданы две пантюркистские организации. Первая - это "Гювен", под руководством Заки Валиди Тогана, башкира по национальности. Сейчас памятники ему стоят, улицы названы его именем, учебные заведения и так далее. Это был блестящий востоковед, с прекрасным образованием, вернее, самообразованием, много интереснейших работ написал, был первым главой правительства Башкирской республики после революции. Но поссорился с большевиками, бежал сначала к атаману Дутову, потом оказался в Турции, где и создал общество "Гювен".



А вторая организация - это "Бозкурт" ("Серые волки"), которых возглавил Алпарслан Тюркеш, по происхождению кипрский турок. Он создал и "Бозкурт", и Партию националистического движения, которая была и остается главным союзником Партии справедливости и развития Эрдогана в парламенте Турции. Ее нынешний лидер, прямой преемник Алпарслана Тюркеша, - Девлет Бахчели, с которым Эрдоган создал серьезный и устойчивый союз. Партия Бахчели - это не просто националистическая партия. Это партия пантюркистская. Ее отряды "Серых волков" одно время были запрещены в Турции. Но официальный запрет - это одно, а реальность - совсем другое. Именно "Серые волки" в Сирии убили нашего летчика, покинувшего подбитый самолет. При этом "Серые волки" не запрещены в Германии, в Голландии, где у них очень крупные группировки. И столкновения между курдами и турками, которые там постоянно происходят, в значительной степени связаны с деятельностью "Серых волков".



Недавно Эрдоган сфотографировался на фоне карты Великого Турана. Это было подано, как некая сенсация. Но эта карта - из турецких школьных учебников, ее с детства знает каждый турок. Есть и более "полный", расширенный ее вариант, с добавлением территорий российского Севера. Потому что там тоже народы есть, которые в Турции считаются "туранскими", небольшие по численности, но, тем не менее, имеющие титульную территорию. Так что у турок очень большие геополитические претензии, в том числе к нашей стране.



И, конечно, когда в 1991 году произошел крах Советского Союза, в Турции поняли, что настало их время. Для них это был национальный праздник - они были уверены, что все эти территории заселены турками, фактически говорящими на турецком языке и исповедующими ислам. Это было большое заблуждение, но Фетхуллах Гюлен, великий проповедник, уже в 1992 году призвал молодых образованных турок, закончивших его лицеи и университеты - а их 15 тогда было в Турции - ехать учить турок на "постсоветском пространстве".



И тысячи добровольцев, образованных, хорошо подготовленных, поехали продвигать свою идеологию в турецких лицеях на всей территории бывшего Советского Союза. 26 лицеев было открыто в Казахстане, 26 - в Азербайджане, 13 - в Киргизии. В России такие же лицеи были открыты в Башкирии, Татарстане, в республиках Северного Кавказа и даже в Бурятии. Казалось бы, при чем тут Бурятия, ведь буряты - не тюрки и даже не мусульмане… Но нет! Все сложнее. Я уже сказал о том, что пантюркизм - только "ядро" и составная часть идеи пантуранизма - объединения всех так называемых туранских народов, это не только тюрки, но и угро-финны, вся уральская группа языков плюс алтайская группа языков. И первые туранские клубы появились не в Османской империи и не на российских просторах. Они появились в Финляндии и Венгрии. Вы думаете, почему та же Венгрия была страной-наблюдателем в Тюркском совете, а сейчас имеет такой же статус в Организации тюркских государств, или турецких государств, если правильно переводить? Именно потому, что пантуранизм там пустил очень прочные корни. Не только в партии "Йоббик", своеобразной, специфической, но даже в правящей партии "Фидес".



Они считают, что родственны туркам, что язык венгерский чуть ли не от турецкого произошел… С научной точки зрения это далеко не так, хотя есть определенные грамматические моменты, агглютинация та же. Турки, кстати, свой язык сильно реформировали. В межвоенный период около шести тысяч неологизмов в нем появилось, и турецкий язык стал более благозвучным, особенно стамбульский диалект. Но при этом турецкий язык стал менее понятен другим тюркским народам, которые не выбросили из своих языков ни арабские, ни персидские многовековые заимствования.



То есть нюансы здесь существуют, и их немало. Но на пути исламизма, неоосманизма, пантуранизма и пантюркизма Эрдоган добился очень многого. При всех экономических проблемах, о которых говорилось выше, Турция проводит наступательную, агрессивную политику по всем фронтам: как внутри страны, так и на международной арене.



Да, с Сирией не все у Турции получилось удачно. Попытка добиться контроля над исламистскими группировками ни к чему не привела. В результате внутренних столкновений в зоне Идлиба верх одержала все-таки бывшая "Джебхат ан-Нусра" ("Хайят Тахрир аш-Шам"* - они неоднократно меняли название, но структуры там все те же). Мы с осени 2015 года поддерживаем операции сирийской армии против них. Российские ВКС постоянно наносят удары по тем точкам, откуда эти структуры пытаются атаковать наши базы в Хмеймиме и Тартусе. Очень успешные удары, причем дроны террористов, в том числе турецкого производства, научились сбивать - сотнями их уничтожаем.



Туркам это очень не нравится, но суть в том, что взять под свой контроль сирийские отряды террористов им не удалось, а турецкие блокпосты во многих местах уже окружены сирийскими войсками. И дело доходило чуть ли не до прямых столкновений между сирийскими и турецкими военными, а также между турками и нашими наземными силами, которые там периодически появляются. Поэтому понадобилась сентябрьская встреча Путина и Эрдогана в Сочи. Вроде бы договорились оставаться на прежних позициях, сохранять статус-кво, не ущемляя интересов друг друга. При этом было совместно заявлено о необходимости вывода американских войск из Сирии. При этом Асад сказал, что не только американцы, но и турки должны уйти из Сирии. Россия этот тезис принципиально поддержала. Так что турки в Сирии де-юре ничего не добьются.



Не совсем удачно сложились дела у Эрдогана и в Ливии, хотя для Анкары это принципиальный вопрос. Это вопрос шельфа, о котором они договорились, наплевав на все морские конвенции ООН, которые Турция не подписала и подписывать не собирается, а потому любые иски против нее по этому поводу не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку не подлежат юрисдикции международного суда.



Отсюда и все проблемы Анкары с Афинами: с воздушным пространством, с морскими милями и вокруг островов, 2000 греческих островов в Эгейском море. Отсюда проблемы нефте- и газоразведки на шельфе Средиземного моря: турки ведут эту разведку в водах Греции и Кипра, хотя на это не имеют права. Отсюда постоянные стычки с Евросоюзом и прочее.



Так вот, в Ливии на каком-то этапе турки сильно укрепили свои позиции, отправили туда, по разным подсчетам, от 7 до 12 тысяч боевиков из Сирии, много военной техники, включая беспилотники Bayraktar, своих военных специалистов, которые осуществляли управление этой техникой. Все это помогло правительству Сараджа в Триполи остановить наступление Хафтара. Но полного успеха в Ливии им добиться не удалось, там было сформировано единое правительство, которое потребовало от Анкары вывода турецких военных специалистов и контингента сирийских боевиков. И Турция была вынуждена это сделать. Им пришлось даже антиегипетскую риторику приглушить в своих СМИ, чтобы замириться с Египтом.



Правда, полученный в Ливии опыт очень пригодился туркам в Нагорном Карабахе, и тот генерал, который командовал турецкими беспилотниками в Ливии, управлял всеми азербайджанскими дронами. И вообще, без помощи Турции такой разгром армянских сил в Нагорном Карабахе, конечно, был бы невозможен. Но это отдельная тема: почему Ереван бездействовал, почему в данную ситуацию пришлось вмешаться России - турки, кстати, этим были очень недовольны. Точно так же, как были недовольны недавним вмешательством России и ОДКБ в Казахстане…



Что касается Ирака, там все по-прежнему: турецкая авиация продолжает бомбардировки позиций отрядов партии Абдуллы Оджалана. В целом с курдами умиротворения не получилось, потому что на каком-то этапе в мозгах Эрдогана все-таки национализм и пантюркизм стали более приоритетными, чем исламизм. Хотя для мусульманина это, вообще-то говоря, неприемлемо.



Кстати, и исламисты, к которым принадлежит сам Эрдоган, возглавлявший в свое время их молодежную организацию, так называемые "Акинджи", в Стамбуле, - это были далеко не ангелы. Ее участники были известны своими длинными ножами, которыми резали левых. В ответ их тоже резали, и количество убитых в таких стычках накануне 1980 года, перед военным переворотом, доходило до 20–25 человек ежедневно, фактически шла гражданская война между левыми и правыми. Казалось бы, сейчас все это - далекое прошлое, почти забытое. Но не до конца!



Самое главное, что надо помнить: действия Эрдогана идеологически мотивированы, и на этой идейной основе зиждется вся турецкая внешняя и внутренняя политика.



Из выступления на научной конференции на тему "2022: тенденции, прогнозы, риски" в Фонде поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.



* ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусра" ("Хайят Тахрир аш-Шам"), "Братья-мусульмане" - запрещенные в РФ террористические организации Источник - Завтра

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