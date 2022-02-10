Токаев получил татарский орден "Дуслык"

19:16 11.02.2022

Минниханов наградил Токаева орденом "Дуслык"



Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, после завершения осмотра Казанского Кремля глава государства провел встречу с президентом Республики Татарстан. Перед встречей он оставил запись в Книге почетных гостей.



Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.



Президент Казахстана поблагодарил Рустама Минниханова за приглашение посетить Татарстан, славящийся своей тысячелетней историей, богатейшим культурным наследием.



Я очень рад своему пребыванию здесь в качестве руководителя Казахстана. Я встречался с Вами несколько раз в нашей стране. Мы говорили о многих вещах и, конечно же, о том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. У нас очень серьезные проекты в нашем двустороннем сотрудничестве. Поэтому думаю, что эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение, коль скоро имеется политическая воля руководителей и Казахстана, и Татарстана.

Касым-Жомарт Токаев