 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 10.02.2022
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Токаев получил татарский орден "Дуслык"
19:16 11.02.2022

Минниханов наградил Токаева орденом "Дуслык"

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, после завершения осмотра Казанского Кремля глава государства провел встречу с президентом Республики Татарстан. Перед встречей он оставил запись в Книге почетных гостей.

Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов обсудили пути расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана поблагодарил Рустама Минниханова за приглашение посетить Татарстан, славящийся своей тысячелетней историей, богатейшим культурным наследием.

Я очень рад своему пребыванию здесь в качестве руководителя Казахстана. Я встречался с Вами несколько раз в нашей стране. Мы говорили о многих вещах и, конечно же, о том, чтобы развивать и укреплять сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном. У нас очень серьезные проекты в нашем двустороннем сотрудничестве. Поэтому думаю, что эти проекты, безусловно, найдут свое воплощение, коль скоро имеется политическая воля руководителей и Казахстана, и Татарстана.
Касым-Жомарт Токаев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644596160
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