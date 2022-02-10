|21:04 В Народном банке Узбекистана 13 сотрудников подозреваются в хищении более $423 тысяч
20:54 Казнацинформагентство "Хабар" возглавил Ринат Кертаев
20:20 Байден заблокировал активы Афганистана в банках США
19:54 Узбекистан закупит у США военные беспилотники Puma 3 AE
19:19 Акимшу Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить в плен во время январских событий
19:16 Токаев получил татарский орден "Дуслык"
16:07 Инвестиции как инструмент влияния: политика Китая в Лаосе и Непале
15:02 Великий Туран. Идеологические приоритеты Эрдогана, - Виктор Надеин-Раевский
15:00 Бюро национального стыда. О чем умалчивает Казстатистика? - И.Галкина
14:58 Чем обеспечены современные деньги, - В.Катасонов
14:57 Русские жители Казахстана - о расколе страны, языковых конфликтах и надеждах на Россию
14:52 Умерла одна из первых красавиц современного рос-кино Евгения Брик (Тодоровская)
10:43 Почему турецко-азербайджанский альянс не раздражает Москву и Пекин, - Ст.Тарасов
10:20 Атакованных не судят. Как и за кого Владимир Путин принял коллегу из Казахстана, - репортаж А.Колесникова
10:06 Местные выборы в 5 областях обойдутся Киргизии в 24 миллиона сомов
09:42 При СовБезе РФ создана Комиссия по мигрантам. Гастарбайтеры становятся угрозой НацБезопасности?
09:05 КазДепутаты продолжают уговаривать Даригу Назарбаеву подать в отставку
08:48 США пытаются технологично заблокировать новую рос-газ-трубу Сахалин-Китай
01:55 Какие вызовы стоят перед Касымом Токаевым в Казахстане? - А.Савельев
01:53 Рынок топлива. Почему для Кыргызстана недоступен казахский бензин, - 24.kg
01:52 Болат Назарбаев сам перечислил 1 млрд тенге в фонд "Народу Казахстана"
01:48 Средний жуз казахов – где находится, какие роды входят, известные выходцы
01:45 The Nation: Украина и угроза ядерной войны
00:52 Выборы-2024 в Казахстане будут напряженными, - Юрий Булуктаев
00:17 Возвращение из-за "Желтой реки". К 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, - Ильяс Дауди
00:11 Индийские избиратели подвергнут испытанию курс премьера Моди, - Владимир Скосырев
00:03 Памирский курбаши Мамадбокиров вышел в эфир и клянется в верности Рахмону
00:00 Алишер Усманов стал владельцем "Капиталбанка", принадлежащего зятю Мирзиеева
|20:26 Умер последний академик-археолог ЦентрАзии Эдвард Ртвеладзе
20:10 Токаев обещает Путину изменить Казахстан, - Светлана Гамова
18:56 Путин и Токаев подписали в Москве 10 меморандумов. Договоров нет
18:52 Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США, - Глеб Простаков
18:26 Легко ли быть собакой? Общественное сознание россиян необратимо изуродовано, - А.Проханов
18:16 Путин тоже разглядел в январском Казахстане следы "международных банд"
15:31 Что такое "имперская нация", и "рупоры Кремля", и нео-османизм, - Шоахмад Муталов
15:04 Китай: великий разворот внутрь себя, - В.Кашин
14:58 П.Густерин: Памяти американского альпиниста Дэвида Робертса, напомнившего западному читателю о природном мужестве русских поморов
14:55 Стадия гнева: промежуточные итоги украинского кризиса, - Т.Бордачев
14:52 Алматы. Среди погибших в январе опознан замкомандира 35 ДШБ подполковник С.Хаиров
14:50 "Они попросили"... Роспосол Кабулов объясняет зачем ему в Москве дипломаты от талибов
14:45 Пусть Украина гордо догнивает, - М.Валиева
14:32 США обещают Токаеву слить счета Елбасы и елбасят
14:23 Нацпаты, популисты, перебежчики из "Нур-Отана" и прохиндеи создали в Казахстане новую парламентскую группу - прообраз партии
14:04 Сына президента США Хантера Байдена обвинили в криминальной связи с арестованным казгосзаговорщиком Масимовым
13:09 Сладки ли остатки: что оставят Назарбаеву и его семье, - И.Джорбенадзе
12:15 Иранский горнолыжник и знаменосец Шемшаки попался на допинге на Олимпиаде в Пекине
06:50 Как распродают Украину туркам , - Святослав Князев
06:38 Младший жуз казахов – какие роды входили, известные выходцы
06:16 В Москву со своим Казахстаном. Прилетел Токаев к Путину, - "Къ"
03:41 Казахстан – недовольные распробовали вкус бунта. Время стабильности завершилось? - А.Уваров
02:46 Жириновский подключен к ИВЛ в ЦКБ. Поражено ковидом 75% легких
|Акимшу Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить в плен во время январских событий
19:19 11.02.2022
Акима Кызылординской области чуть не захватили во время январских событий
Акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить во время январских событий. Но полиция ее спасла, передает Zakon.kz.
Полиция Кызылординской области представила хронологию январских событий.
К собравшимся приехала аким области Гульшара Абдыкаликова. Но переговоры не увенчались успехом. Агрессивно настроенные люди использовали нецензурную лексику и никого не слушали. Когда они окружили ее, полиция ее эвакуировала.
Полиция Кызылординской области
По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков 5-6 января люди напали на 17 госучреждений и 21 объект частной собственности. Было сожжено 65 транспортных средств, повреждено 80 автомобилей и угнаны две автомашины. Ранения получили 58 полицейских и 52 солдата. Из морга областного медицинского центра было похищено шесть тел.
Айтурган Азимжанова