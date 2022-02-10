Акимшу Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить в плен во время январских событий

19:19 11.02.2022

Акима Кызылординской области чуть не захватили во время январских событий



Акима Кызылординской области Гульшару Абдыкаликову пытались захватить во время январских событий. Но полиция ее спасла, передает Zakon.kz.

Полиция Кызылординской области представила хронологию январских событий.



К собравшимся приехала аким области Гульшара Абдыкаликова. Но переговоры не увенчались успехом. Агрессивно настроенные люди использовали нецензурную лексику и никого не слушали. Когда они окружили ее, полиция ее эвакуировала.

Полиция Кызылординской области

По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков 5-6 января люди напали на 17 госучреждений и 21 объект частной собственности. Было сожжено 65 транспортных средств, повреждено 80 автомобилей и угнаны две автомашины. Ранения получили 58 полицейских и 52 солдата. Из морга областного медицинского центра было похищено шесть тел.



Айтурган Азимжанова