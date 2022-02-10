Узбекистан закупит у США военные беспилотники Puma 3 AE

19:54 11.02.2022

Узбекистан закупит у американской компании AeroVironment легкие разведывательные беспилотники Puma 3 AE. Работы по контракту стоимостью 8,54 млн долларов будут завершены к ноябрю, следует из данных Минобороны США. Минобороны Узбекистана заявило, что вопрос о закупке не поднимался.

Добавлена реакция Минобороны Узбекистана.



Американская компания AeroVironment поставит в Узбекистан беспилотные летательные аппараты Puma 3 AE в рамках Программы военных продаж США (FMS). Об этом сообщил портал Shepard Defense Insight.



Работы по контракту стоимостью 8,54 млн долларов планируется завершить к 30 ноября 2022 года, следует из данных Министерства обороны США.



Реклама на Газета.uz

Пентагон не раскрыл, сколько беспилотников Puma 3 AE будет поставлено по контракту. По оценкам Shephard Defense Insight, один такой беспилотник стоит порядка 225 тысяч долларов. Следовательно, в Узбекистан будет поставлено около 38 беспилотных летательных аппаратов.



Puma 3 AE позволяет подразделениям собирать разведывательные данные в режиме реального времени. Аппарат можно использовать на суше и на воде. Он переносится одним человеком и запускается вручную.



Ширина крыла дрона составляет 2,8 м, максимальный полетный вес - 6,8 кг. Дрон водонепроницаем, может приземляться на воду и оснащен набором стабилизированных электрооптических и инфракрасных камер. Продолжительность полета - около 2,5 часов. Он может обеспечить непрерывный мониторинг и изображения высокой четкости в любое время суток.



Министерство обороны Узбекистана в своем комментарии заявило: "Не секрет, что американские производители дронов являются одними из лидеров в этой области, поэтому узбекистанские специалисты проявляют к ним интерес, но на сегодняшний день вопрос о закупке беспилотного летательного аппарата Puma-RQ 20 не поднимался".