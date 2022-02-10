Байден заблокировал активы Афганистана в банках США

20:20 11.02.2022

Половину активов предлагают использовать для гуманитарных нужд народа Афганистана. Другая половина останется в США и будет использована для выплаты компенсаций семьям жертв террористических атак, сообщает Zakon.kz.



Президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает блокировку хранящихся в американских банках активов Центрального банка Афганистана. Об этом говорится в сообщении Белого дома.



Афганские активы будут переведены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.



Половину активов предлагают задействовать для гуманитарных нужд народа Афганистана. Другая половина останется в США и будет использована для выплаты компенсаций семьям жертв террористических атак.



Данияр Кунафин