Когда США подожгут Донбасс, - В.Никифорова

23:01 11.02.2022 Когда США подожгут Донбасс



Виктория Никифорова



Белый дом продолжает переносить дату "вторжения" России на Украину. Теперь виновата оттепель - ждем, когда дороги подмерзнут. Ровно тот же сценарий анонсировали в октябре. Потом еще раз в декабре. Дороги подмерзали и таяли, снег шел и переставал, а российские танки все не ехали.



Но посмотрим на ситуацию с другой стороны. А когда американцам выгодно натравить прокси-войска щирых украинцев на Донбасс? Почему они не сделали этого до сих пор, что им мешало? В общем, когда Америка может устроить провокацию и вторгнуться на исконно русские земли по-настоящему?



Примерно с сентября - параллельно медиашуму о "вторжении" России на Украину - в США страстно дебатируется вопрос о необходимости повышения учетной ставки ФРС. Малейшая информация об этой ставке способна обрушить мировые индексы, поэтому обсуждение ведется жарко, но тихо, только сдавленные стоны доносятся порой из-под ковра. Мировая общественность их не слышит, потому что на ее уши постоянно вешают лапшу про Украину и Россию.



С одной стороны, то, что ставку ФРС пора повышать, стало ясно уже летом. Экономика США захлебывается от триллионов, напечатанных за время пандемии, инфляция бьет сорокалетние максимумы. "Величайший Спекулятивный Пузырь Всех Времен во Всех Местах" - именно так, злоупотребляя капслоком, еще в июне охарактеризовал положение на американском рынке акций гениальный инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший в свое время финансовый крах 2007 года.



Вот в такой ситуации и включают обычно "пылесос" ФРС. Он вычищает денежные "излишки", сдувает пузыри, в общем, как-то балансирует экономику США.



С другой стороны, никто и никогда еще не повышал ставку в таких экстремальных условиях. И двух лет не прошло после предыдущего биржевого краха, когда индекс Доу - Джонса обвалился так же эпично, как в незабвенном 1987 году. Американские рынки нервно реагируют даже на обещания повышения ставки ФРС. Meta (экс-Facebook) Цукерберга неделю назад обвалилась сразу на 25 процентов и до сих пор не восстановилась. По другим "высокотехнологичным" компаниям тоже все очень неопределенно.



В общем, главная опасность повышения ставки в том, что акции рухнут и "величайшие спекулятивные пузыри" будут не управляемо сдуваться, а попросту лопнут. А ведь, по мнению руководства легендарного банка Goldman Sachs, Федрезерв будет повышать ставку в этом году аж пять раз.



Информация к размышлению: в 2005-2006 годах руководитель Федрезерва Бен Бернанке в борьбе с инфляцией повышал ставку семнадцать раз подряд. Соответственно росли выплаты по ипотеке. В какой-то момент американцы не смогли их больше делать. Ипотечный пузырь лопнул. Начался финансовый кризис 2007-2008 годов, который в США открыто сравнивают с Великой депрессией. Американцы разорялись, спивались, убивали себя. А вот Goldman Sachs тогда получил из Федрезерва кучу денег. Тут - как в саге про Беню Крика - неизбежно напрашивается вопрос: "Где начинается Федрезерв и где кончается Goldman Sachs?"



В связи с этим возникает "второй сложный" вопрос: "А как отреагируют на биржевую турбулентность американцы сегодня?" Весной 2020 года они массово закупились акциями, а тут в одночасье их накопления пропадут. Пенсионные фонды такого тоже не выдержат. Вырос гигантский пузырь и на рынке недвижимости. В стране существует множество "зомби-фирм", которые выживают, только постоянно перекредитовываясь. Если они не смогут взять следующий кредит, по стране пойдет череда банкротств. И чего? Смирится ли население страны с очередным ограблением в пользу банков или пойдет на штурм Капитолия уже всерьез?



Ответа на эти вопросы, судя по всему, у американских элит нет. Поэтому и тянется месяцами вся эта бодяга со ставкой. Анонсы ее повышения начались еще в сентябре. Потом эта идея постоянно заматывалась и переносилась. Вероятно, надо было дать время подготовиться кому надо. Тот же Майкл Бьюрри уже успел распродать практически весь свой портфель. Инвесторам на заметку - прежде всего он сбросил акции Tesla, Alphabet (Google) и Facebook (который на тот момент не успел еще стать Meta). От портфеля Бьюрри осталось около двух процентов, сегодня они вложены в оборонку и производство лекарств. То есть понятно, какие перспективы он видит: война и медицина.



Как все это связано с Донбассом? Точно так же, как предыдущий биржевой крах был связан с пандемией коронавируса. Девятого марта 2020 года, в черный понедельник, американские олигархи обрушили рынки. Североамериканские и европейские акции падали стремительным домкратом. Бизнесы банкротились, люди разорялись, наступила массовая безработица. Это был результат согласованной игры кучки банкиров - как, собственно, и в 2007-2008 годах, и во время всех этих финансовых кризисов. Однако выгодополучатели краха - среди них были хозяева банков и IT-корпораций - объяснили произошедшее пандемией коронавируса.



Неувязочка в том, что она тогда еще толком никак себя не проявила. Да, люди болели - и болели серьезно. Но локдаунов не было, границы закрыл только Китай. Двенадцатого марта случился черный четверг, когда рухнуло все то, что еще не успело раньше. И буквально на следующий день владелец Amazon и один из главных выгодополучателей краха Джефф Безос воззвал к Трампу в своей газете The Washington Post: "Мистер президент, закройте нас по домам!"



Ну не говорить же прямо населению США: ребят, мы слегка залезли в ваши карманы, у вас никогда не будет пенсий и своих домов, вы не сможете отправить детей в университеты, но не обращайте внимания, сидите себе тихонечко взаперти и не болейте. Аферу века списали на коронавирус. Болезни и страдания миллионов людей стали расписной ширмой, за которой проворачивались триллионы.



Шестнадцатого марта состоится очередное заседание Федрезерва. Возможно, именно на нем будет повышена учетная ставка. И если это приведет к обрушению рынков, те же Безосы и Гейтсы в тандеме с господами из Goldman Sachs и JPMorgan Chase объяснят всему миру, что крах произошел по причине "вторжения" России на Украину.



Надо сказать, медийная артподготовка по этому направлению уже ведется. "Русское вторжение повергнет рынки в ужас," - забросила недавно удочку CNN. "Вторжение России на Украину станет шоком для финансовых рынков," - развивает тему CNBC.



Логично выглядела бы на этом фоне и масштабная провокация укровояк на территории Донбасса где-то так в начале марта. У них там ведь все давно заготовлено. И химоружие в промышленных масштабах завезли. И войск на линию соприкосновения нагнали в количестве. "Джавелины" опять же.



В это время стоит особенно внимательно следить за руками американских и британских партнеров. Им было бы чрезвычайно выгодно устроить кровавую провокацию в Донбассе, а потом любую попытку России спасти людей выдать за "вторжение". Под это дело можно будет и рыночек обвалить, и руки на этом нагреть. Только бизнес, ничего личного.



Самое печальное, что на сопредельной территории за это время действительно выросли люди, которых убедили в том, что воевать с "москалями" - это хорошо и правильно. Сегодня они тренируются с деревянными калашниковыми стрелять в русских. Команды при этом получают на чисто русском языке - можете полюбоваться в репортаже CNN. Ужас, абсурд, Кафка отдыхает.



Эти люди отказываются понимать очевидное: попытавшись продаться Вашингтону, они ничего не получили взамен. Денег как не было, так и нет - вместо них подвозят "Джавелины". Социалка и медицина развалены под чутким управлением американских кураторов. Все гроши, которые из-за границы приходили, осели в карманах управляющих ими жуликов. Помните, как Арсений Яценюк закатил вечеринку, отмечая свой первый миллиард? Ну что, пацан к успеху пришел. Потом, как водится, сбежал: то ли в США, то ли на остров Вануату. Интересно, есть ли паспорт Вануату у Зеленского?



Раньше украинцы просто отдавали этой колониальной "элите" все нажитое. Но больше у них ничего нет. И вот их пытаются заставить отдать свои жизни. Их наняли в массовку для того, чтобы американские банкиры могли крутить свои хитроумные гешефты, а их менеджеры на местах продолжали бы получать комиссионные. Но ведь в этом адском спектакле будет проливаться совершенно реальная кровь.



Осознавать все это им больно, конечно. Проще поверить в свое происхождение от шумеров и в "агрессию России". Тогда в прожитых годах появляется хоть какой-то смысл. Честно говоря, жаль этих людей.



А вот кого ни на секунду не жаль, так это управляющее ими жулье. Мелких воришек, которых их западные хозяева никогда и близко не подпустят туда, где обделывают свои дела по-настоящему серьезные люди. Псевдополитиков, которые за мелкий прайс и квартиру в Майами готовы сдать и страну, и народ.



Посмотрите, пока Владимир Зеленский отрабатывает свои будущие бонусы и готовится к войне с Россией, гривна пошла в пике, а экономика Украины (это уже оксюморон, честно говоря, типа "горячий снег", ну да ладно), так вот, экономика страны бьет очередные антирекорды. Говоря по-простому, граждане Украины теряют последние гроши, а их президент на этом зарабатывает. А потом отдельные граждане на полном серьезе собираются за этого президента идти воевать. Ребят, ну вы чего, в самом деле, с глузду съехали? Источник - РИА Новости

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