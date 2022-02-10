Глава Следклма России Бастрыкин предложил ужесточить миграционное законодательство

23:24 11.02.2022

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился к президенту Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство.



По данным российских СМИ, в конце декабря Бастрыкин отправил письмо Путину с рассказом о преступлениях приезжих, которые, по его мнению, накалили ситуацию и привели к формированию народных дружин. Глава СКР доложил, что за 11 месяцев 2021 года иностранцы совершили 33,5 тысячи преступлений в России. Среди них он выделил инцидент в Выборге Лениградской области, когда граждане Узбекистана избили двух майоров полиции.



Кроме того, Бастрыкин указал на серьезную обеспокоенность россиян из-за действий мигрантов и заинтересованность бизнесменов в "фактически рабском" положении приезжих.



В связи с этим он предложил ужесточить миграционное законодательство, в том числе обязать работодателей предоставлять приезжим жилье и оплачивать транспорт, ввести геномную регистрацию мигрантов и принять меры по "сохранению этнокультурного баланса населения" в крупных городах, а также менять рабочих-гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряженность.



Напомним, в ноябре прошлого года Александр Бастрыкин заявил, что все трудовые мигранты должны проходить геномную регистрацию. Чиновник предложил "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью", и определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.



Геномная регистрация - это взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", принятым в 2008 году.



О том, что главе СКР не нравятся приезжие, и не только из Центральной Азии, свидетельствует и его выступление на ведомственном совещании осенью прошлого года. Бастрыкин тогда отчитал следователя Владислава Мегрелова, поступившего на службу в Ленинградскую область из Анапы, словами "то азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, еще вот краснодарцы понаехали!".