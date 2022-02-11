Россияне сняли свой ТВ-сериал про Чингисхана и удачно втюхали его в американский прокат

00:00 12.02.2022

"Хан" на подступах к США

Американское телевидение присмотрелось к сериалу Александра Роднянского



Fox Entertainment купила права на показ исторического сериала о Чингисхане у продакшн-студии Александра Роднянского AR Content. Речь идет о телевизионных правах на показ в США, которые, в отличие от прав на показ в интернете, у российских продюсеров покупают крайне редко. Диапазон цены сделки, по оценкам участников рынка, мог составлять $6–12 млн.



Американская корпорация Fox Entertainment купила у компании Александра Роднянского AR Content эксклюзивные права на показ исторического сериала "Хан", сообщил "Ъ" представитель Александра Роднянского. В сделку вошли права на показ сериала на телевидении в США.



Сериал об основателе Монгольской империи Чингисхане будет основан на книге американского исследователя Джека Уэзерфорда "Чингисхан и рождение современного мира", рассказали "Ъ" в AR Content, проект находится "в разработке". Шоураннером станет Крис Коллинз ("Сыны анархии", "Человек в высоком замке", "Прослушка"), а сопродюсером выступит основатель Big Dreams Entertainment Лесли Грайф ("Хэтфилды и Маккои", "Предложение"). Сериал снимет режиссер Сергей Бодров, номинированный на "Оскар" за фильм "Монгол" в 2008 году.



Fox Entertainment - американская телевизионная производственная компания, принадлежащая корпорации Fox. Она была образована в 2019 году после приобретения корпорацией Walt Disney компании 21st Century Fox.



Стороны не раскрывают сумму сделки, бюджет проекта и количество серий и сезонов. По словам собеседника "Ъ" на рынке, диапазон суммы сделки мог составлять $6–12 млн. "Телевизионные права обычно стоят дороже интернет-прав в связи с понятной схемой монетизации с помощью рекламы",- поясняет гендиректор компании "Экспоконтент" Александра Модестова.



Это, вероятно, первый раз, когда компания Fox покупает сериал российского продюсера для показа на американском телевидении, говорит госпожа Модестова: "Североамериканский рынок - самый закрытый в мире, конкурировать с американскими производителями очень сложно, потому что у них совсем другие бюджеты на серию. А аудитория здесь превышает 300 млн зрителей". Она напоминает, что о продаже прав американским телеканалам, в частности, компании ABC, ранее заявляла кинокомпания "Среда" Александра Цекало. В кинокомпании отказались от комментариев.



В отличие от телеканалов, покупки российских сериалов зарубежными интернет-платформами уже стали практически обыденностью, говорит Александра Модестова: Netflix, Amazon и Apple TV "нацелены на worldwide", покупают контент из разных стран, пополняя свои библиотеки. Одной из самых крупных сделок по покупке интернет-прав на российский сериал стала покупка Netflix сериала "Эпидемия" за $1,5 млн (см. "Ъ" от 12 октября 2020 года). Кому будут проданы интернет-права на сериал "Хан", в AR Content не раскрывают. В июле 2021 года компания Apple заключила сделку с AR Content - все проекты для трансляции в интернете студия в первую очередь должна предлагать Apple.



"Не только интернет-платформы, но и телеканалы начинают смотреть на рынок глобально, рассматривать контент вне зависимости от страны его происхождения",- заключает госпожа Модестова.



Валерия Лебедева

11.02.2022