Китайцы уже знают, где начнется новая пандемия

02:11 12.02.2022

В Поднебесной создали самый быстрый и точный тест на коронавирус



Константин Ольшанский



Пандемия ковида и не думает отступать. Надежды на то, что омикрон окажется мягче своих предшественников, тают на глазах. Смертность уже во многих странах превысила показатели первых двух лет пандемии - это Канада, Греция, Израиль, Австралия, Финляндия и другие.



Островом стабильности в бушующем море омикрона остается Китай, где беспрецедентно усилены санитарные меры безопасности. Ведь страна принимает Олимпиаду. Кроме того, китайские ученые создают все новые способы борьбы с коронавирусом. На сей раз - самый быстрый ПЦР-тест в мире.



Стопроцентный диагноз - за 4 минуты вместо 4 часов



Экспресс-тест, созданный группой ученых из шанхайского университета Фудань, является таким же точным, как лабораторный. Только дает абсолютный результат в течение четырех минут.



Это феноменальный прорыв, учитывая, что тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) обычно занимают несколько часов. Большинство стран мира столкнулись с перегрузкой систем здравоохранения из-за гигантского спроса на тест-системы, вызванного взрывным распространением высокозаразного омикрона.



Российские соцсети уже несколько недель наполняют фото из провинциальных поликлиник: люди на морозе часами вынуждены стоять в очереди, чтобы хотя бы зайти в двери регистратуры.



Проблему и может решить китайская разработка. Ученые, которые доложили о ней в международном журнале Nature Biomedical Engineering, пишут, что экспресс-технология не только быстрая, но и недорогая. Используются микрочипы для анализа генетического материала из мазков на коронавирус.



Точность теста проверили на добровольцах, причем специально отобрали тех, кто температурил из-за ковида, кто болел гриппом и, конечно, здоровых.



Биосенсор можно носить в кармане, лаборатория не нужна



Китайцы создали электромеханический биосенсор, которое способно обнаруживать вирусный ядерный материал (РНК) в любых биологических средах. Ко всему прочему, биосенсор очень компактный - анализатор можно установить где угодно. И пропускать на тест по 15 человек каждый час.



Исследователи заявили, что их биосенсор можно использовать не только в медицинских учреждениях, но также в аэропортах, торговых центрах, на автостанциях и железнодорожных вокзалах. Можно даже домой его купить. Не нужно никакой лаборатории. А точность по сравнению с экспресс-тестами, которые продаются в аптеках, в разы выше.



Стоит напомнить, что Китай является одним из крупнейших в мире производителей наборов для тестирования на коронавирус. Только в декабре Поднебесная экспортировала тестовые система на сумму $1,6 миллиарда, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем месяце.



Стоит напомнить, что за все время пандемии в Китае заразились ковидом менее 110 тысяч человек - это примерно столько же, как в куда меньших по населению Анголе или Камбодже.



Причем вот уже третий год подряд Китай строго придерживается политики "нулевой терпимости" в отношении ковида. Каждый подтвержденный случай - это повод для санитарного расследования и локальных ограничений. На днях из-за обнаружения нескольких инфицированных фактически был полностью закрыт для поездок 14-миллионный город Тяньцзинь. В стране было проведено тотальное тестирование на коронавирус, позволившее выявить 33 случая. Ради тестов каждому жителю официально вдвое сократили рабочий день.



ВОЗ уже начала готовитья к новой заразе



Омикрон шагает по планете уверенно, этот штамм коронавируса стал результатом многочисленных мутация. Вирус продолжает мутировать, и могут появиться новые его разновидности. Это беспокоит даже Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая просит ученых в мире сконцентрировать усилия на поиске новых, потенциально опасных видов, инфекций.



Вероятно, следующую пандемию может вызвать вирусная зараза, которая попадет человеку от животных. Вполне возможно, это будет еще один коронавирус. Ведь это целое семейство вирусов, которые могут вызывать различные заболевания, начиная от обычной простуды и заканчивая тяжелым острым респираторным синдромом.



Коронавирусы часто обнаруживаются у животных, в том числе у летучих мышей. В поисках вирусов - "кандидатов" на роль новой пандемии сейчас в разных уголках мира работают именно китайские вирусологи и эпидемиологи.



Последнее открытие - это коронавирус, получивший название NeoCov. Символично, что его нашли ученые из китайского города Ухань - первого в мире, который столкнулся с пандемией.



NeoCov обнаружили у летучих мышей в Южной Африке. Правда, нужно его еще подробнее обследовать, чтобы понять, насколько он опасен для человека. Очень похожие вирусы вызвали сначала в 2012 году, а затем в 2018 годы чудовищную эпидемию на Ближнем Востоке и в Южной Корее.



Тогда летальность превысила до 30%. То есть умирал каждый третий зараженный, ведь коронавирус NeoCov поражал нервную систему и мозг человека.



Обнаруженный китайскими учеными вирус требует дальнейшего изучения, чтобы выяснить, какую опасность он представляет для людей. Исходя из этого, ВОЗ и примет решение, что делать с летучими мышами - переносчиками.