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Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование
02:13 12.02.2022

Скандально известный в России Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP, финансируется США) нашел новую цель для информационной атаки. На этот раз выбор пал на Узбекистан. Об этом корреспонденту EADaily сообщил источник в Администрации президента республики.

Международная некоммерческая организация OCCRP - это проект, объединяющий прозападные издания и журналистов из разных стран. Позиционирует себя в качестве борца с мировой коррупцией и неравенством. Однако связь с небезызвестными западными фондами и спецслужбами заставляет нас усомниться в ее беспристрастности.

Чьи уши торчат?

OCCRP основана в 2007 году журналистами Дрю Салливаном и Полом Раду. Первый работал в американском военном концерне, а имя второго неоднократно связывали с деятельностью ЦРУ.

Пол Раду является членом наблюдательного совета издания Bellingcat, во многом известного благодаря неоднозначным расследованиям крушения малазийского Боинга над Донбассом и отравления Алексея Навального. Помимо прочего, он был создателем хакерской платформы RISE Project, финансируемой фондом американского миллиардера Джорджа Сороса (организация запрещена в РФ).

Как пишет ФАН, согласно отчету OCCRP за 2020 год, проект существует на средства Госдепартамента США, USAID (организация запрещена в РФ), NED (организация запрещена в РФ) и фонда "Отрытое общество" (организация запрещена в РФ).

Учитывая историю ее создания и источники финансирования, наивно было бы полагать, что такая организация занимается честными и объективными расследованиями. В реальности, главная цель OCCRP - прессинг целых государств, правительств, отдельных политиков и бизнесменов, оказавшихся в опале у США.

Война против России

В РФ организация OCCRP получила наибольшую известность в связи с эпатажным расследованием под названием "панамское дело". Напомним, что в 2015 году произошла так называемая утечка документов, содержавших данные о наличии скрытой собственности ряда мировых лидеров, чиновников и бизнесменов. В команде международных журналистов, изучавших попавшие в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung документы панамской юридической компании Mossack Fonsec, были трое сотрудников OCCRP Мика Великовский (признан в РФ иноагентом), Роман Шлейнов (признан в РФ иноагентом) и Олеся Шмагун (признана в РФ иноагентом) .

Позднее стало известно, что расследование было выполнено по заказу бизнесменов, приближенных к Белому дому и американским спецслужбам. А само "панамское дело" WikiLeaks и ее основатель Джулиан Ассандж назвали "ударом по России".

Это было не единственное расследование "независимых журналистов" против России. Агентурная сеть организации постоянно росла, пополняясь новыми членами и сторонниками. В конечном итоге в Генпрокуратуру РФ поступило письмо с просьбой о признании деятельность OCCRP нежелательной на территории страны. Журналисты и издания, сотрудничающие с OCCRP стали вноситься в реестр иностранных агентов, в связи с чем, центр был вынужден объявить о прекращении деятельности на территории России.

Новая мишень: чем насолил Узбекистан?

Между тем, Россия - далеко не единственная страна под прицелом OCCRP (читайте, западных спецслужб). В список "неугодных" все чаще стали попадать стремительно развивающиеся страны Центральной Азии, где благодаря советскому прошлому влияние Москвы по-прежнему велико. Неудивительно, что после январских протестов в Казахстане, информационной атаке подвергся и Узбекистан.

Социально-экономические успехи, быстрорастущее население и прагматичная внешняя политика повышает авторитет Узбекистана не только в центрально-азиатском регионе, но и во всем мире. Большое значение играет также выгодное географическое расположение, которое открывает перед Узбекистаном большие экономические и транспортно-логистические возможности. Все это делает республику желанным союзником Запада. Согласно участившимся в последнее время статьям мировой прессы, власти США хотят видеть Узбекистан своим главным стратегическим партнером в регионе. Существенной преградой на пути к этому стоит растущие политико-экономические связи Ташкента с Москвой и Пекином.

Для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки в ход пошло старое избитое, но эффективное оружие - информационная атака под прикрытием "независимых расследований". Согласно информации, полученной от источника в Администрации президента, в настоящий момент организация OCCRP готовит наступление на команду президента Мирзиеева и системообразующие предприятия Узбекистана:

"Думаю, что американцы вновь предложат аудитории блюдо по своему любимому рецепту: щепотка фактов и пара сомнительных документов на бочку домыслов и откровенной клеветы. Не секрет, что расследования OCCRP никогда не касаются самих США, Канады, Западной Европы и Австралии - именно потому, что они действуют в интересах альянса разведок „Пять глаз". Текущая турбулентность в Евразии имеет вполне конкретных бенефициаров, которые готовы на все, лишь бы взорвать обстановку в центральной стране региона. Для этого требуется расшатать властную вертикаль, ударив по ключевым фигурам из Администрации президента и правительства", - рассказал корреспонденту EADaily источник.

Хотя материалы от OCCRP еще не вышли в свет, их содержание будет довольно предсказуемым. Все в лучших западных традициях.

"На примерах Джахонгира Артыкходжаева и Комила Алламжонова можно предположить, что речь в ближайших отчетах OCCRP пойдет о неких надуманных транзакциях, причем желательно очень давних - чтобы это было нереально проверить. Такие вещи очень легко выдумать, но вместе с тем в них легко заставить поверить неискушенную публику - такую, которая плохо представляет наши реалии. Сейчас, на пороге масштабной программы приватизации госактивов Запад, с одной стороны, не хочет по-серьезному вкладываться в Узбекистан, а с другой - мечтает отодвинуть в сторону Россию и Китай. Информационные атаки и репутационный удар по Ташкенту в этом случае - любимый и давно обкатанный способ затормозить инвестиционное развитие государства, голословно обвинив высших чиновников в коррупции. Что ж, ждем серию „разоблачений". В конце концов, у OCCRP не та репутация, чтобы они возымели хоть сколько-нибудь значимый эффект", - заключил источник в Администрации президента.

Ксения Ефимова

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644621180
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