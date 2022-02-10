Аркадаг анонсировал свою отставку - принял "непростое решение о себе"

09:27 12.02.2022

Президент Туркменистана принял "непростое решение о себе"



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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает, что молодым нужно дать дорогу к госуправлению страной. Он также заявил, что два года назад "достиг возраста пророка и хочет сегодня обсудить непростое решение о себе, к которому пришел".



Президент Туркменистана сказал об этом по итогам заседания верхней палаты парламента. Его слова о "непростом решении" приводит государственное информационное агентство TDH. О каком именно решении идет речь, не уточняется.



"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности",- добавил господин Бердымухамедов.



В ноябре 2021 года президент Туркменистана поручил своему единственному сыну, вице-премьеру по экономике Сердару Бердымухамедову контролировать нефтегазовый комплекс страны. В Туркменистане нет поста премьера, правительство возглавляет президент.