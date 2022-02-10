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|Bloomberg называет точную дату войны за Украину - 15/02; Байден - 16/02
09:33 12.02.2022
Bloomberg назвало дату "вторжения" России на Украину
Наталья Ануфриева
Россия "может напасть" на Украину 15 февраля, во вторник, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Источники сообщили, что Россия якобы может предпринять "провокацию в Донбассе" или "нападение на Киев", передает RT.
"Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник", – говорится в сообщении агентства.
Напомним, на минувшей неделе Bloomberg уже объявляло о "вторжении" России на Украину, однако позже удалило материал и признало ошибку.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать "вторжение" на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
Вместе с тем стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.