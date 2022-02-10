Истязания, убийства, изнасилования. Как в Кыргызстане издеваются над детьми, - 24.kg

09:41 12.02.2022 12 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Очередная жуткая история насилия над ребенком потрясла кыргызстанцев. Мальчика, которому нет и двух лет, доставили в Сокулукскую территориальную больницу со страшными побоями: у него ожоги рук, повреждение полового органа, многочисленные травмы.



Это не первый случай издевательств над детьми. 24.kg напоминает о самых жутких преступлениях в отношении детей.



Братоубийство

В марте 2021-го в жилмассиве "Мурас-Ордо" нашли труп подростка с перерезанным горлом. Тело обнаружила мать ребенка. Погибшему было 13 лет, он болел эпилепсией, поэтому требовалось постоянное присутствие людей для оказания помощи в случае приступа.



В убийстве мальчика обвинили родного брата 16-летнего А.С. По данным милиции, между ними в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого старший ударил младшего брата ножом.



Подросток показал, где оставил кухонный нож, который он помыл после нанесения ранений младшему брату.



Суд признал А.С. виновным по статье "Убийство в состоянии аффекта" УК КР. При этом обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы. Ему назначен пробационный надзор сроком на три года.



Насилие в семье

В мае в Джети-Огузском районе от побоев скончался трехлетний мальчик.



В больницу ребенка привезла родственница, там он умер, не приходя в сознание.



По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Выяснилось, что мама малыша уехала на заработки в Россию, оставив его на попечение своей свахи.



Родственницу, жестоко избившую мальчика, взяли под стражу. Свою вину она не признает, объясняя кровоподтеки на теле ребенка тем, что он сам упал с лестницы.



Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.



Убийство в Кемине

В июне в одной из лесопосадок Кеминского района нашли тело 16-летней Ольги Хабаровой. Утром девочка получила аттестат о неполном среднем образовании. Потом Ольга позвонила маме с телефона соседа, сказав, что придет домой после поливных работ на их участке, и не вернулась. Тело девочки с признаками насилия нашли вечером того же дня.



В убийстве подозревают 42-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя - того самого соседа, с телефона которого Ольга звонила матери.



Мужчина заманил девочку к себе и стал домогаться. Она начала кричать, он, испугавшись огласки, задушил ее. Потом попросил машину у соседа, положил тело в авто и вывез в лес.



Из материалов следствия

В суде мужчина не признал свою вину и отказался давать какие-либо показания. Сейчас уголовное дело рассматривает Кеминский районный суд.



Убил жену, изнасиловал дочь

В Джумгальском районе местного жителя осудили за изнасилование родной дочери. Об этом страшном случае стало известно в октябре прошлого года.



В милицию обратилась местная жительница и рассказала, что 54-летний С.Т. не первый год принуждает свою 13-летнюю дочь к сексуальной близости.



Подозреваемый признал, что у него были сексуальные отношения с дочерью летом. Сама же девочка рассказала, что отец насиловал ее два года.



Мужчина уже сидел в тюрьме за убийство ее матери. При этом родительских прав его на момент совершения нового преступления никто не лишал.



Убийство Сумаи

Девятилетняя Сумая Хосилжанова пропала 18 ноября 2021-го в Сузакском районе. К ее поискам были привлечены волонтеры, милиционеры и местные жители. Спустя девять дней тело девочки нашли в канале. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. По подозрению в преступлении задержан 48-летний местный житель.



По информации правоохранителей, мужчина подкараулил Сумаю и обманом привел к себе домой. Несколько дней он держал похищенную девочку в подвале своего дома и издевался.



Ребенка связали скотчем, держали в холоде. Через несколько дней девочка умерла. Чтобы скрыть следы преступления, У.А. ночью вынес ее тело и выбросил на берегу реки.



Мужчина свою вину не признал. Между тем подозреваемый состоит на учете в психиатрическом диспансере. Сейчас медики проверяют У.А. на вменяемость, проводится соответствующая экспертиза.



Самосуд над насильником

В декабре прошлого года на митинг к зданию Сокулукского РОВД вышли местные жители. 31-летнего мужчину обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.



Рано утром односельчанин предложил подвезти девочку. Когда машина заехала в соседнее село, он стал избивать подростка. Она пыталась убежать, но мужчина затащил ее обратно за волосы, выбил зуб и изнасиловал.



Семья подозреваемого вынуждена была покинуть село и переехать в другое место по решению суда аксакалов.



Избил и изнасиловал

В январе Джети-Огузский районный суд признал 34-летнего мужчину виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера" УК КР и приговорил его к 13 годам лишения свободы.



Осужденный не признал вину, несмотря на показания пострадавшей, стал все отрицать.



Обвиняемый несколько раз ударил по голове 12-летнюю девочку, пинал ее и бил по голове. Затем он затащил в огород ребенка, снял с нее штаны и стал совершать над ней действия сексуального характера.



В суде подросток рассказала, что ее притащили в кошару, сняли нижнее белье. Затем обвиняемый разделся сам и стал совершать насильственные действия сексуального характера.



Но экспертиза подтвердила, что здоровью девочки нанесен вред.



Разврат родственницы

В селе Арашан 34-летнего мужчину подозревают в совершении развратных действий в отношении племянницы.



На момент совершения преступления девочке было восемь лет. Она жила с дедушкой и бабушкой, со своими родителями не общается.



Примерно два года назад мужчина совершил в отношении племянницы развратные действия в поле и приказал не говорить об этом никому. После этого он якобы всячески пытался это повторить, но девочка избегала его.



О насилии над ребенком стало известно, когда девочку положили в больницу. Этот факт так потряс близких, что дедушка девочки, не выдержав, покончил жизнь самоубийством.



Требуют пересмотра

Запутанной оказалась и история в Сузакском районе. Там женщину приговорили к 7,5 года лишения свободы за убийство двухлетней девочки. Но позже приговор отменили и привлекли к ответственности отчима убитой. Мужчину осудили на 4,5 года лишения свободы. Однако правозащитники просят пересмотреть это уголовное дело и назначить более тяжкое наказание.



Выяснилось, что мужчина регулярно избивал падчерицу. Заставлял ее пить водку с перцем, чтобы девочка перестала плакать. При виде отчима она мочилась от страха.



Однако мать в суде взяла вину за смерть ребенка на себя, утверждая, что била ее проводом от телефонной зарядки.



"Родственники женщины утверждают, что мужчина вынудил признаться мать в убийстве девочки. Он якобы заверял супругу в том, что из-за беременности ей не дадут большой срок, а он вытащит ее, продав свою машину", - заявляют правозащитники.



Вместе с прокуратурой они выступают за ужесточение наказания отчиму ребенка.



Дикий случай

Избитого в Сокулуке ребенка из территориального медучреждения перевели в Третью детскую больницу в Бишкеке. По факту уже заключили под стражу сожителя матери мальчика 34-летнего С.А.



Однако мать пострадавшего пытается выгораживать мужчину, обвиняя во всем бывшего мужа. Все трое и супруга С.А. проживали в одном доме на фазенде подозреваемого, где родители малыша и работали.



Отец ребенка заявил, что видел, как избивают его сына. По словам мужчины, он ничего не делал, потому что якобы боялся за свою семью.



По данным следствия, задержанный якобы постоянно избивал малыша и его отца. Причиной издевательств со стороны работодателя стал долг.



Правозащитники просили власти взять дело на контроль: комиссия по делам детей обещала рассмотреть случай и вынести решение. Кроме того, выяснилось, что у ребенка нет документов. Этот вопрос тоже уже решается.



Накануне стало известно, что мальчик идет на поправку. Пока не известно, кому его отдадут и с кем будет жить он после выписки. Источник - 24.kg

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