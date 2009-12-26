Арестован за мошенничество экс-депутат парламента Киргизии и влиятельный "ошмяк" Алияр Абжалиев

09:49 12.02.2022

11 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Дело Алиярбека Абжалиева. Экс-депутата водворили в СИЗО ГКНБ до 9 апреля



Свата экс-президента Сооронбая Жээнбекова, экс-депутата парламента Алиярбека Абжалиева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.



Уточняется, что мера пресечения бывшему депутату была рассмотрена накануне, 10 февраля. В СИЗО ГКНБ Алиярбек Абжалиев заключен до 9 апреля.



Напомним, Алиярбек Абжалиев задержан по подозрению в мошенничестве. Ранее с заявлением в спецслужбы обратился предприниматель, которому был причинен ущерб в размере $2 миллионов в результате мошеннических действий, совершенных со стороны экс-депутата парламента.



АБЖАЛИЕВ Алиярбек Токобекович

/ABZHALIEV Aliyarbek/

[05.11.1967 - ..]

Родился в с. Орке Карасуйского района Ошской области. Кыргыз.



В 1991 году окончил экономический факультет Кыргызского государственного университета, в 1993 году окончил юридический факультет Кыргызского государственного национального университета и Дипломатическую академию МИД КР (2007).



Трудовую деятельность начал в 1991 году бухгалтером совхоза "Кенеш" Карасуйского района Ошской области, затем работал экономистом в торговом доме "Арча" г.Ош.



С 1993 по 2000 годы работал в Ошской объединенной таможне инспектором, главным инспектором, заместителем начальника поста, начальника контрольно-пропускного пункта "Иркештам", заместителем начальника таможни.



С 2001 по 2004 годы работал заместителем начальника таможни Баткенской области, начальником отдела по борьбе с контрабандой и НТП, заместителем начальника таможни по Джалал-Абадской области, начальником таможни по Баткенской области, начальником таможни Джалал-Абадской области.



В 2004 -2005 годах – начальник таможни аэропорта "Манас".



В марте 2005-2007 - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики третьего созыва, член комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.



С нояб. 2008 - статс-секретарь Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при Правительстве КР.



С 26.12.2009 - статс-секретарь Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве КР.



с 2015 - 2021 - депутат Жогорку Кенеша КР. Член фракции "Ата Журт".



23.01.2021 будучи обвинен в ряде финансовых преступлений вылетел из КР в Стамбул, где и скрывался. 28.06.2021 вернулся в КР.



11.02.2022 задержан и водворен в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Ранее с заявлением в спецслужбы обратился предприниматель, которому был причинен ущерб в размере $2 миллионов в результате мошеннических действий, совершенных со стороны экс-депутата парламента.



Награжден знаками "Отличник таможенной службы" и "Отличник финансово-экономической работы" министерства финансов КР.



Женат. 4 детей.

Сын - Атабек (женат на дочери президента Жээнбекова Бактыгуль). Внук - Алиаскар (2017? г.р.).



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Ранее назначение на должность в самой доходной госкомпании "Мегаком" Ыктыяра Абжалиева – брата депутата Алиярбека Абжалиева – вызвало широкий общественный резонанс. Он ушел с работы. Известно, что Алиярбек Абжалиев приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову.

https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_uluk_omurzakov_/29624077.html 27.11.2018