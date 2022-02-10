 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КабМин Киргизии готовит "черные списки" коррупционеров. Обещает больше не брать таковых на работу
09:57 12.02.2022

Ашыралиев: На лбу взяточников надо написать: "Коррупционер"

Депутат легендарного парламента, общественный и политический деятель Кемел Ашыралиев предложил создать черный список коррупционеров.

Внедрение черного списка, который не позволит человеку попасть на государственную или муниципальную службу – правильная инициатива. Надо поставить ярлык на лбу коррупционеров и вытеснить их из общества. Такое мнение в интервью радио Sputnik Кыргызстан выразил Кемел Ашыралиев.

Но в то же время это не должно стать инструментом политического преследования.

"Во времена союза отстранялись от должности те, у кого были недостатки в работе, некоторых понижали по службе. Сейчас же общественность задается вопросом: "Почему ранее запятнавший себя человек вернулся на должность, да еще и получил повышение?" Поэтому надо помешать возвращению на должность тех, в ком установили коррупционера. С этой точки зрения внедрение черного списка, который не позволит человеку попасть на государственную или муниципальную службу – правильная инициатива. Но есть и те, кто по политическим причинам подвергся клевете или даже был осужден. В последнее время видят "врага" в тех, кто критикует власти, стараются их "заткнуть". Это было при всех президентах, начиная с Акаева и продолжается до сих пор. Поэтому инициативу нужно рассматривать с двух сторон. Тех, кто злоупотреблял должностным положением, нарушал закон, погряз в коррупции, запустил лапу на народную собственность, надо вносить в черный список и привлекать к ответственности перед судом. Некоторые, достигнув должности, начинают думать, что она досталась в наследство от отца. А на деле должность – это ответственность, доверие народа. Они не оправдывают доверие этого народа, погрязают в коррупцию, посягая на имущество тех же пенсионеров, учителей, всего народа. Если понадобится, на их лбу надо написать "коррупционер" и отказываться садиться с ними за один стол. Те, кто признал в себе коррупционера и возместил ущерб государству, должны пожизненно лишиться права занимать государственную должность. Мало того, их родственников и детей нельзя брать на должность. Вот тогда склонные к коррупции люди начнут думать: "Из-за меня могут пострадать мои близкие, не хотелось бы, чтобы они меня проклинали", - сказал Ашыралиев.

Он добавил, что эта инициатива может не воплотиться в жизнь, если судьи не будут справедливыми.

Напомним, кабинет министров планирует создать черный список, вошедших в который не будут брать на государственную и муниципальную службу. Эта инициатива включена в план по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года.

Источник: Sputnik.kg

Источник - Sputnik.kg
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