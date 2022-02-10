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DDOS-атаки перебираются из виртуальной реальности в оффлайн
17:05 12.02.2022

государства должны осознать, что вступили в какую-то странную и немного страшную сказку

Евгений Фатеев

Мы живем во времена, в которые реалии и скорее даже виртуалии диджитального, онлайнового, виртуального мира стремительно перебираются в мир реальный, тот, который можно потрогать, тот, об который можно споткнуться и расшибить себе лоб.

Самая большая опасность ковида состоит в том, что согласно текущим протоколам каждая волна ковидной эпидемии выбивает из нормальной и ритмичной работы всю систему здравоохранения. "Скорая помощь" перестает приезжать вовремя, или вообще приезжать. Болеть чем-то другим, кроме ковида, становится смертельно опасным. Больных иногда становится просто некуда класть. Вся система здравоохранения начинает стремительно настраиваться именно на ковид – от денежной мотивации медработников до внимания медиа и чиновников от медицины, которые даже немного подсаживаются на иглу понятной эпидемической эффективности, мгновенной, оперативной.

Такой же ddos-атакой становится телефонный терроризм, эпидемия лжеминирований. Уже многие дни уже в этом году российские города сотрясают целые волны таких "минирований". На днях школы Магадана, большого города и областного центра, вынуждены были перейти на дистанционку. Даже.

Вообще как-то ровненько в последнее время пошли атаки на различные жизненно важные сферы. Окормляемые такими суперструктурами, как государства. И пока слоны-государства оказываются не готовыми к подобным вызовам. Огромные слоны становятся крайне уязвимыми и даже немного застенчивыми. Кто-то методично и упорно заставляет слонов танцевать. По тлеющим углям.

Именно подобного рода вызовы могут спровоцировать трансформацию самого института государства. Если они хотят быть, если они готовы побороться за свое существование, то им необходимо новое рождение, им просто опасно оставаться прибежищем конформистов, негодяев всех мастей и банальных бездарностей.

Государства должны осознать, что вступили в эпоху невероятных, умопомрачительных диспропорций, опасной непропорциональности, в какую-то странную и немного страшную сказку. Малое способно фатально влиять на большое. Огромное слишком часто может оказываться беспомощным.

Государствам-слонам пора учиться танцевать не на тлеющих углях пепелища. И помнить о судьбе динозавров. Пока не поздно.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644674700
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