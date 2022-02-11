 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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02:13  Узбекистан под прицелом: OCCRP готовит новое расследование
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Пятница, 11.02.2022
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Объявлена дата президентских выборов в Туркмении - 12/03. Аркадаг сдает пост Сердару
21:05 12.02.2022

Туркменистане пройдут выборы Президента

В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, статьей 86 Избирательного кодекса Туркменистана Меджлис Милли Генгеша Туркменистана принял Постановление.

В соответствии с Постановлением выборы Президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turkmenistan.gov.tm
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644689100
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