Объявлена дата президентских выборов в Туркмении - 12/03. Аркадаг сдает пост Сердару

21:05 12.02.2022

Туркменистане пройдут выборы Президента



В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, статьей 86 Избирательного кодекса Туркменистана Меджлис Милли Генгеша Туркменистана принял Постановление.



В соответствии с Постановлением выборы Президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года.