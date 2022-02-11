Министр махалли Узбекистана Маматов стал главой УВД Самаркандской области

21:52 12.02.2022

Министр по делам махалли и семьи Рахмат Маматов стал начальником УВД Самаркандской области. В прежние годы он возглавлял УВД Ферганской и Хорезмской областей, а также районные ОВД в Кашкадарье.



Министр по делам махалли и семьи полковник Рахмат Тошназарович Маматов назначен начальником УВД Самаркандской области. Об этом сообщает Zarnews.uz.



Новый руководитель был представлен на заседании с участием министра внутренних дел Пулата Бобожонова и хокима области Эркинжона Турдимова.



Предыдущий глава УВД области Шавкат Рахмонов (работал с 2019 года) освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.



Рахмат Маматов занимал пост министра с февраля 2020 года, когда указом президента было образовано Министерство по делам махалли и семьи.



До этого он менее двух месяцев был первым заместителем председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан - председателем благотворительного общественного фонда "Махалла". Ранее - с 2017 года - работал начальником УВД Ферганской области. В разные годы возглавлял УВД Хорезмской области и районные ОВД в Кашкадарьинской области.



В августе 2020 года премьер-министр Узбекистана объявлял выговоры Рахмату Маматову и двум его заместителям.