Впавший в деменцию Байден превратился в игрушку американских спецслужб, - А.Резчиков

00:03 13.02.2022 США намерены добиться полного подчинения Украины



12 февраля 2022, Андрей Резчиков



Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля "нападении" России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о "вторжении" вредят прежде всего самому Байдену.



США ожидают "нападения" России на Украину на следующей неделе – 16 февраля. Эту дату в беседе с лидерами Британии, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генсеком НАТО и главой Еврокомиссии назвал президент Соединенных Штатов Джо Байден. "Вторжению" якобы могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Однако источник американского издания Politico в британском правительстве воспринял слова Байдена с большим скептицизмом, потому что у МИ-6 подобных данных нет.



Американское агентство Bloomberg называет вероятной датой "вторжения" 15 февраля. Россия якобы может предпринять "провокацию в Донбассе" или "нападение на Киев". На минувшей неделе Bloomberg уже сообщало о "вторжении" России на Украину как свершившемся факте, но фейковая новость была удалена, а руководство агентства извинялось за ошибку.



Отметим, что американские СМИ сообщают о предстоящем "вторжении" на протяжении последних месяцев. Очередную новость об этом накануне выпустили телеканалы PBS и NBC. Их источники в американской администрации рассказали об "ужасающей кровавой кампании, которая начнется с двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за которыми последует вторжение с возможной целью смены режима". Но помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что у администрации таких данных нет. "Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что (Россия) приняла какое-либо окончательное решение", – сказал он.



В то же время Салливан заявил, что Россия якобы может "вторгнуться" на Украину во время проходящих в Пекине Олимпийских игр, которые завершатся в конце следующей недели, то есть до 20 февраля.



На новую порцию заявлений о "вторжении" ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она выразила мнение, что "истерика Белого дома показательна как никогда" и объясняется тем, что "англосаксам нужна война", "каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей". Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.



В России называют ложными оценки о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Накануне Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину в течение 24-48 часов. В Госдепе неоднократно предупреждали, что в случае эскалации напряженности на Украине США не смогут эвакуировать своих граждан, поэтому им следует улететь заранее, пока не прервано гражданское авиасообщение. В субботу США официально объявили об отъезде сотрудников американского посольства на Украине. Это касается тех, "чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью". В стране может остаться небольшое число дипломатов, которые переедут ближе к границам с Польшей. В случае обострения обстановки они смогут покинуть страну наземным транспортом.



Тем временем информированные источники на Украине со ссылкой на местных жителей сообщили, что страну начали покидать дипломаты и сотрудники российских консульств. По словам источника, "на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем". Как пояснила Захарова, Россия решила оптимизировать штат росзагранучреждений, опасаясь провокаций Киева или третьих стран. Она обратила внимание на то, что "посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций".



В субботу ожидается телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеным, который сейчас находится с рабочим визитом в Республике Фиджи. По словам госсекретаря США, он заявит Лаврову о единстве и решимости союзников Вашингтона относительно ситуации на Украине.



В экспертной среде уверены, что в дестабилизации обстановки на Украине заинтересованы исключительно США. Благодаря марионеточному правительству в Киеве эти планы Вашингтона могут обернуться непредсказуемыми последствиями для всего региона. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев напомнил, что в начале следующей недели Госдума будет рассматривать вопрос о предоставлении военной помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Соответствующее решение уже одобрено на уровне фракции "Единой России", у которой в нижней палате конституционное большинство.



"Не исключено, что депутаты даже рассмотрят вопрос о признании ДНР и ЛНР. Это будет трактоваться Западом как нарушение минских соглашений/. Но Киев, который ранее говорил, что не намерен выполнять эти соглашения, может ответить не только разрывом дипотношений, но и увеличением напряженности. Именно поэтому американцы считают, что 15-16 февраля должно что-то произойти", – считает Васильев.

Но более вероятной представляется версия о намерении США испортить окончание Олимпийских игр в Пекине. Эти соревнования не должны быть внешнеполитическим или имиджевым успехом Китая. "Под конец игр разыгрываются главные золотые медали. Закрытие игр тоже считается очень важной церемонией... По всей видимости, американцы решили дать отмашку Киеву", – предположил собеседник.



Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев уверен в подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) серьезной провокации. На это указывают поставки Западом Киеву летальных вооружений. Такой же версии придерживается журналист Владимир Соловьев. "В составе ВСУ находятся переодетые в украинскую форму представители западных частных военных компаний, инструкторы из стран НАТО. Созданы ударные группировки для осуществления провокаций не только в отношении Донбасса, но и, нельзя исключать, территории России. Это может быть ракетный или артиллерийский обстрел, после которого в мировых СМИ появятся заготовленные картинки о нападении России на Украину.



Здесь работает фактор Олимпиады, американцы хотят устроить бойню до завершения игр. Главное для американцев – столкнуть Россию с Украиной лбами. Правящие Украиной марионетки уже взяли под козырек",



– отметил Перенджиев.



Кроме того, нужно учитывать ситуацию в самих США. На начало марта запланировало ежегодное обращение президента о положении дел в стране. Одновременно уже анонсированы "Конвои свободы" – массовые акции протеста против коронавирусных ограничений. В Канаде уличные беспорядки привели к вводу чрезвычайного положения. "Возможен марш из Калифорнии на Вашингтон, город может оказаться заблокированным. А Байдену не с чем выступить в Конгрессе США. Все тренды заданы и за две недели ничего положительного не произойдет. В этой связи сегодня ситуация поджимает американскую сторону. Если это так, то 15-16 февраля мы должны готовиться к провокациям. Какую форму примет эта провокация, будет ли это операция под ложным флагом – это уже технические детали. Хотя американцы не вызывают у меня большого энтузиазма с точки зрения фантазии, они стремятся действовать по уже накатанным рейсам", – подчеркивает Васильев.



Среди простых американцев, добавляет эксперт, растет недовольство работой разведки. В частности, читатели американского издания The Hill уже высмеяли слова Байдена о 16 февраля. Если очередные прогнозы спецслужб о российском "вторжении" не сбудутся, то для людей станет очевидно, что ЦРУ "продала Байдену какую-то туфту". "Подобного рода игры спецслужб подставляют Байдена и показывают, что президент малоадекватен, заблудился в трех соснах. Поэтому с этой точки зрения середина следующей недели – это окно возможностей или та самая точка, где события вокруг Украины могут действительно начаться. Команда на эвакуацию американских граждан из Украины тоже подчеркивает, что дело тут серьезное. Байден, чей рейтинг продолжает падать, получит по полной программе, если хоть один волос упадет с головы американца", – пояснил собеседник.



По мнению Перенджиева, конечная цель будущих провокаций – оккупация США Украины и других стран Восточной Европы. Вашингтону нужен новый плацдарм на случай социально-экономического кризиса в самих США. "Вся эта шумиха нагнетается, чтобы под видом войны ввести войска и взять территории под контроль, стать их хозяевами. После ухода США из Афганистана Украину решили сделать хабом мирового теневого рынка вооружений. Оружие, которое нужно утилизировать, теперь отправляют не в Афганистан, а на Украину, а оттуда оно может попадать на Ближний Восток, страны Африки или даже в руки европейских криминальных банд. Но объяснить, почему Украине осуществляют такие поставки, можно только через всю эту шумиху о "российском вторжении", – подытожил Перенджиев. Источник - ВЗГЛЯД

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644699780

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Атакованных не судят

- Сенаторы приняли Закон, позволяющий получать информацию о счетах казахстанцев в США

- Правительством РК рассмотрен ряд конкретных мер по выведению цифрового майнинга из тени

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года №51

- Миграционная статистика и невеселые мысли

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев: Политика - командный вид спорта

- В Мажилисе обсуждены вопросы соблюдения прав человека в области уголовного преследования и исполнения наказания

- Аким Алматы Е. Досаев осуществил первый рабочий объезд по проблемным объектам Алатауского района

