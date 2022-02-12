Аркадаг на прощание придумал "новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"

00:35 13.02.2022

Туркменистан будет продвигать новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"

12.02.2022



Туркменистан будет продвигать новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира". Об этом, на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, заявил Президент Туркменистана, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.



Глава государства отметил, что Туркменистан будет активно воплощать в жизнь, сформированную Ашхабадом новую философию международных отношений, основанную на четко выверенных политических критериях, здоровом, позитивном прагматизме, общепризнанных и понятных всем человеческих ценностях.



"Как вы знаете, я назвал эту философию: "Диалог – гарантия мира". В рамках сотрудничества с ООН ради благополучия всего человечества мы продолжим реализовывать Цели тысячелетия. При этом вопросы обеспечения мирной и свободной жизни людей всегда будут находиться на первом месте", – подчеркнул туркменский лидер.



Президент страны также отметил, что стратегический план Туркменистана на перспективу требует ежедневного решения поставленных задач, а жизнь показывает, что правильно намеченные цели приводят к успеху.