Аркадаг на прощание придумал "новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"

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00:35 13.02.2022
Туркменистан будет продвигать новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира"
12.02.2022
Туркменистан будет продвигать новую философию международных отношений "Диалог – гарантия мира". Об этом, на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, заявил Президент Туркменистана, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Глава государства отметил, что Туркменистан будет активно воплощать в жизнь, сформированную Ашхабадом новую философию международных отношений, основанную на четко выверенных политических критериях, здоровом, позитивном прагматизме, общепризнанных и понятных всем человеческих ценностях.
"Как вы знаете, я назвал эту философию: "Диалог – гарантия мира". В рамках сотрудничества с ООН ради благополучия всего человечества мы продолжим реализовывать Цели тысячелетия. При этом вопросы обеспечения мирной и свободной жизни людей всегда будут находиться на первом месте", – подчеркнул туркменский лидер.
Президент страны также отметил, что стратегический план Туркменистана на перспективу требует ежедневного решения поставленных задач, а жизнь показывает, что правильно намеченные цели приводят к успеху.