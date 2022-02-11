В Каракалпакстане появилось новое кладбище кораблей

01:39 13.02.2022

Еще одно кладбище кораблей образовалось из-за нехватки воды в низовьях Амударьи. Корреспондент Kun.uz представляет фотографии, сделанные на месте событий.



Когда мы говорим о кладбище кораблей, многие представляют высохшее Аральское море и полузасыпанные песком остовы кораблей у его бывших берегов.



Аральское море получало воду из двух крупных рек Средней Азии - Амударьи и Сырдарьи. Этот процесс остановился десятилетия назад. Сейчас сама Амударья нуждается в воде. Суда, сидящие на обмелевших берегах, пополняют ряды очередного кладбища кораблей в Каракалпакстане.



Причина в том, что уровень воды в Амударье из года в год снижается. В этом году уровень воды в реке ниже, чем обычно. Если такая ситуация сохранится, это может нанести большой ущерб прибрежной фауне и флоре.



Напомним, в Каракалпакстане в ноябре в тугайных зарослях на берегу Амударьи вспыхнул пожар, который длился трое суток.



Шухрат Саидахмадов,

корреспондент Kun.uz

Фото: Огабек Сидабуллаев.