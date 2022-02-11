В Узбекистане совершен первый рейс поезда дальнего следования

01:42 13.02.2022

Протяженность маршрута, проходящего почти через всю страну составила около 4 тысяч километров.



"5-7 февраля текущего года пассажирские поезда № 654/653 совершили первый рейс по маршруту "Кунграт - Наманган - Андижан - Кунграт". Следует особо отметить, что такое движение поездов дальнего следования впервые запущено в нашей стране.



Пассажиры, отправившиеся из Кунграта в этом поезде, проедут через города Ходжейли, Нукус, Учкудук, Навои, Самарканд, Джизак, Гулистан, Ташкент, Наманган, Андижан, а также из Андижана обратно доедут до Кунграта.



Основная цель налаживания такого транспортного сообщения, связывающего 8 регионов нашей страны, прежде всего, предоставление пассажирам, особенно проживающим в Каракалпакстане, доступных и удобных транспортных услуг для поездок в долину, а также из долины и других городов и районов республики в Аральский регион.



Самое главное, что в этом направлении будет налажено движение поездов, что создаст большие возможности для дальнейшего развития внутреннего туризма в нашей стране. Кроме того, на железнодорожных вокзалах Кунграт, Ходжейли, Учкудук, Наманган будет обеспечена постоянная занятость сотрудников.



Согласно расписанию, эти поезда будут курсировать из Кунграта по субботам, а из Андижана по воскресеньям", - говорится в сообщении Министерства транспорта.