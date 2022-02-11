 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев почтил память жертв январской трагедии в мечети Хазрет Султан
09:11 13.02.2022

В мечети Хазрет Султан глава государства принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях. В своем выступлении после прочтения поминальной молитвы президент отметил, что в нынешнем году на долю нашего народа выпали тяжкие испытания, передает Zakon.kz.
Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как пишет Акорда, глава государства напомнил, что в связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура.

Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери, – подчеркнул президент.
Токаев сообщил, что Фонд "Қазақстан халқына" также окажет благотворительную помощь пострадавшим. Как заверил глава государства, будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем.

Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. Такая трагедия больше не должна повториться! – убежден глава государства.

Сайт Фонда "Қазақстан халқына" начал прием заявок
В завершение президент пожелал казахстанцам выдержки и спокойствия, а нашей стране – мира и благополучия. Он также призвал соотечественников общими усилиями построить Новый Казахстан во благо подрастающего поколения.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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