 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сдавшие Китаю Хан-Тенгри кыргызские генералы уверяют, что ни метра ни отдадут таджикам
09:15 13.02.2022

13 февраля 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Камчыбек Ташиев возмущен ложью вокруг переговоров по границам с Таджикистаном

Бывший министр обороны Исмаил Исаков раскритиковал чиновников Кыргызстана, которые сейчас ведут трудные переговоры с представителями Таджикистана по приграничной проблеме.

Он считает, что наши недопонимают [всю сложность вопроса определения границ] и хотят подписать невыгодные для КР документы.

Исмаил Исаков также выступает за расформирование межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границы, предлагая создать новую. Он настаивает на том, что Пограничная служба должна быть выведена из состава ГКНБ.

Заместитель председателя кабинета министров и глава спецслужб Камчыбек Ташиев не заставил себя ждать и ответил Исмаилу Исакову на своей странице в Facebook.

По его словам, ни один участок кыргызской земли не будет анклавом.

Камчыбек Ташиев призвал экс-главу Минобороны не распространять недостоверную информацию и не фантазировать.

Он согласился с Исмаилом Исаковым в том, что каждый метр нашей земли мы обязаны сохранить.

Глава ГКНБ также подчеркнул, что дорога, проложенная по маршруту Исфара - Чоркух - Ак-Сай - Ворух, никогда не будет иметь статус международной.

"Вы тоже хотите отдать Торт-Кочо. Но при мне этого не будет никогда", - заявил он.

Камчыбек Ташиев добавил, что не может обо всем писать открыто и с подробностями, поскольку Таджикистан не обсуждает этот вопрос публично, и, соответственно, было бы некорректным оглашать какие-либо детали без согласования.

Председатель ГКНБ обвинил Исмаила Исакова во лжи и призвал прекратить распространять недостоверную информацию. Он готов рассказать политикам и экспертам некоторые подробности переговорного процесса, но за закрытыми дверями.

Напомним, в 2009 году, будучи секретарем Совета безопасности, Адахан Мадумаров подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов Кыргызстана и Таджикистана под руководством секретарей совбезов двух государств. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у РТ участок земли размером 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол был принят после переговоров в Худженте. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения демаркации и делимитации.

Таджикистан по-прежнему считает эти 5 гектаров своей землей. Кыргызстан называет эту землю неучтенным участком границы.

Это один из участков, по которому продолжаются споры между двумя странами.

Продолжается обсуждение вопроса о строительстве трассы Ворух - Ходжаи Ало. Ранее глава ГКНБ заявил, что это не транспортный коридор.

"Некоторые политики, недоблогеры и депутаты создают ажиотаж. Лейлек не останется в анклаве. Это все ложная информация. Статус дороги, использование и другие моменты будут определяться отдельным межгосударственным соглашением. Никакой опасности там нет. Заявления о коридоре к Воруху не достоверны. Это только красивые слова. Автодорога (Ворух - Ходжаи Ало) не будет пересекать трассу Ош - Исфана, а пройдет по маршруту Рават - Ак-Сай", - говорил Камчыбек Ташиев.

Источник - 24.kg
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