Скандал в Грузии. У мамы Саакашвили нашли имущества и барахла на $41 млн

09:51 13.02.2022

"Внезапно": мама "борца с коррупцией" Саакашвили оказалась миллионершей

12 февраля 2022



В Грузии разрастается очередной скандал. Нищему в своей массе населению страны наконец-то сообщили, что состояние Гиули Аласании, которая является матерью подсудимого экс-президента Михаила Саакашвили, составляет только на территории Грузии около 135 миллионов лари, это около 41 миллиона долларов.



Разбогатела Гиули Аласания, разумеется, после того, как ее сыночек в 2003 году устроил государственный переворот в Грузии, незаконно прибрал к рукам власть, за 9 лет репрессировал 300 тысяч человек - это около 8,5% от всего населения Грузии в 3,6 миллиона человек - и ограбил всех и вся, все время крича во всю глотку и в Грузии, и за пределами Грузии (вспомним, как упивалась этой мошеннической болтовней агентура Госдепа в России, называющая себя "оппозицией"), что якобы борется с коррупцией. И сейчас "вдруг" выясняется, что во время "борьбы с коррупцией" мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания стала миллионершей! Олигархом. Именно олигархом. Потому что основа ее состояния - это имущество, которое она с 2003 по 2012 год, во время правления своего сыночка, то есть посредством влияния своего сыночка-президента, получила от государства, то есть от сыночка, фактически даром - большую часть имущества она "купила" у государства (внимание, барабанная дробь!) за 1 лари (что-то около 50 центов, полдоллара!).



Сама Гиули Аласания, грузинка мингрельского происхождения, которая до 2003 года не отличалась зажиточностью, заявляет, что состояние в сотню миллионов лари ей досталось "от предков".



Грузинский народ в течение продолжительного времени не хотел понимать, что широко распространенное устоявшееся выражение речи, идиома, которую часто с издевкой повторяли находящиеся во власти мингрелы: "Гиули Аласания мингрелка - высший сорт грузинка", мировоззрение, которое это выражение отражает, делит людей на сорта - на "высший" и автоматически "низший" тоже. Это выражение как раз и означает именно это - имущество "низшего сорта" становится собственностью "высшего сорта". Одним, "высшему сорту", - 135 миллионов лари, другим, "низшего сорта", - кукиш в кармане.



Но наконец-то грузинский народ понял, что над ним смеются. Грузинский народ негодует. Грузинский народ требует сатисфакции. То есть конфискации. Вероятно, за незаконное присвоение собственности государства (формулировки обвинение уточнит, статей хватит на весь род Гиули Аласании) Гиули Аласания окажется в той же самой тюрьме, где сейчас отбывает заключение ее сыночек Михаил Саакашвили - аферист, пришедший к власти на волне критики олигархата для того, чтобы самому стать олигархом.



Кахабер Родинадзе, адвокат (Батуми, Грузия)