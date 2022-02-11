В Алматы на митинге в память о погибших в январе требуют импичмента Токаеву

10:04 13.02.2022

В Алматы на митинге в память о погибших в январе призвали объявить импичмент Токаеву



В Алматы десятки, возможно, около сотни людей собрались у монумента Независимости на площади Республики, чтобы почтить память погибших во время январских событий и потребовать остановить пытки задержанных. В окрестностях площади сегодня скопление полицейских машин, спецтехники, предположительно с глушилками связи, сообщил репортер Азаттыка.



Автомобильное движение в этом месте открыто. Перед монументом Независимости собрались люди с плакатами. У них в руках фотографии погибших и подвергшихся пыткам под стражей. Собравшиеся выкрикивают: "Назарбаев сотталсын" ("Судить Назарбаева"). Также они требуют импичмента президенту Касым-Жомарту Токаеву, объявить досрочные президентские выборы, и чтобы Токаев не выдвигался на второй срок.



Собравшиеся призвали освободить задержанных несовершеннолетних, привлечь к ответственности полицейских, ответственных за пытки, отпустить тех, кто подозревается в незначительных правонарушениях.



На развернутых плакатах надпись "Токаев, уходи. Тебя ненавидит вся страна", а также призывы ввести персональные санкции против экс-президента и его ставленника и против министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, на ведомство которого возлагают ответственность за пытки.



У монумента собрались также люди, которых связывают с незарегистрированной Демпартией, группой по созданию партии "Ел тірегі". С речью выступил и бизнесмен Булат Абилов, который после многолетнего молчания публично призвал людей выйти на митинг. В своем выступлении он предложил переименовать проспект Назарбаева в проспект Қаңтар (Январь).



Правозащитники, гражданские активисты и общественные деятели сообщили, что планируют собраться в 12 часов на митинг на площади Республики. Люди начали собираться еще до полудня.



Собравшиеся прочитали молитву в память погибших. Среди митингующих - матери погибших, раненых и задержанных молодых людей.



Они вывесили списки с именами погибших и кричали "Народ – не террорист". Через некоторое время скорость мобильного интернета в этом месте существенно снизилась, митингующие заявили о возможной блокировке.



Две недели назад власти города отказали активистам в согласовании траурного митинга на площади Республики, мотивировав это тем, что площадь не включена в число утвержденных маслихатом площадок для проведения мирных собраний.



По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Власти не опубликовали имена погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти.



Несколько правозащитных групп составляют списки погибших на основе данных, поступающих от родственников жертв, а также из открытых источников. В одном из списков не менее 173-х фамилий. По словам правозащитников, большая часть погибших - молодые люди, среди убитых есть жители, не имевшие отношения к протестным акциям.



После того как охватившие практически всю страну протесты в начале января из-за падения уровня жизни в ряде городов обернулись погромами и кровопролитием, власти Казахстана заявили о попытке государственного переворота и возложили ответственность за беспорядки на "террористов", обученных за рубежом. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели.



Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в "терроризме", "массовых беспорядках", "хищении оружия" и других преступлениях. Многие арестованные заявили о жесточайших пытках под стражей.



Международные организации осудили "безудержное применение силы, в том числе летального оружия, против демонстрантов" в Казахстане в январе. Группа экспертов ООН заявила, что казахстанские власти злоупотребляют термином "террористы". Правозащитные организации призвали провести международное расследование январских событий, власти Казахстана отвергли этот призыв.