Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию

12:34 13.02.2022

Для россиян, живущих в Байконуре, организовали новую льготу



Данила Титоренко



Живущие в Байконуре россияне получат в 2022 году 600 сертификатов на переселение в Россию и покупку жилья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городе.



"На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек - 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить", - указано в сообщении.



Предполагается, что по этому сертификату переселенцы могут получить до 1,3 млн рублей - тем не менее, целиком этой суммы для покупки жилья в России не хватит.



Первоначально программа обеспечения жильем граждан, отселяемых из Байконура, действовала с 2002 по 2013 год, за это время в Россию переселились 7 тыс. человек.



Программа возобновилась в 2018 году, и продолжалась вплоть до нынешнего времени.



Ранее на Байконуре объявили режим повышенной опасности из-за угрозы теракта.