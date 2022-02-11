|Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
12:34 13.02.2022
Для россиян, живущих в Байконуре, организовали новую льготу
Данила Титоренко
Живущие в Байконуре россияне получат в 2022 году 600 сертификатов на переселение в Россию и покупку жилья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городе.
"На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек - 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить", - указано в сообщении.
Предполагается, что по этому сертификату переселенцы могут получить до 1,3 млн рублей - тем не менее, целиком этой суммы для покупки жилья в России не хватит.
Первоначально программа обеспечения жильем граждан, отселяемых из Байконура, действовала с 2002 по 2013 год, за это время в Россию переселились 7 тыс. человек.
Программа возобновилась в 2018 году, и продолжалась вплоть до нынешнего времени.
Ранее на Байконуре объявили режим повышенной опасности из-за угрозы теракта.