В состоянии натянутой тетивы, или Интрига по-американски, - Ю.Борисов

16:28 13.02.2022

Готовя военную провокацию на Украине, США рассчитывают вбить клин в отношения Москвы и Пекина



Официальные власти США уже столько наговорили о "неизбежности российской агрессии", что, похоже, если теперь она не состоится, это станет ударом по самим Соединенным Штатам. Если не по их международной репутации, от которой и без того остались одни ошметки, то как доказательство неспособности Вашингтона доводить до конца свои же собственные планы.



Вряд ли кто-нибудь из мало-мальски независимых от США политиков сомневается в том, что принимающие все более гротескный характер потуги Вашингтона во что бы то ни стало устроить "российскую агрессию" на Украине от начала до конца являются очередной провокацией в стиле "хайли-лайкли" – в длинном ряду "отравлений Скрипалей", "газовых атак" в Сирии и т.п.



12 февраля к этой новейшей американской "мыльной опере" добавились очередные интригующие детали. Президент США Джо Байден, который регулярно выступает фронтменом этого театрального представления, объявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан донес версию, согласно которой Россия якобы может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине.



Интрига по-американски закручивается все сильнее. Момент кульминации событий, согласно сценарию, написанному в Вашингтоне, неотвратимо приближается. И на этот раз в Штатах решили не ждать окончания пекинской Олимпиады, чтобы использовать украинскую ситуацию для нанесения максимального вреда отношениям между РФ и КНР.



Вброс относительно возможности "российской атаки" до конца Игр очевидным образом направлен на вбивание клина в российско-китайские отношения, ибо в соответствии с лейтмотивом этих отношений "друг Владимир" никогда не станет причинять "другу Си" дискомфорт в столь важный для Китая момент.



Вашингтон всецело учитывает данное обстоятельство и намерен его использовать по максимуму. Лучшим для американской стороны вариантом здесь станет крупная военная провокация на Украине, в которой немедленно обвинят Россию, подставив по удар отношения Владимира Путина и Си Цзиньпина. Идея настолько для американцев заманчивая, что они нацелились реализовать ее в самом опасном для российско-китайских отношений виде.



С той же целью Джейк Салливан отправил 11 февраля "месседж" китайскому руководству, в котором недвусмысленно предупредил Пекин, чтобы тот особо не "дергался", когда "Россия нападет на Украину". Дескать, это дело решенное, потому не мешай нам играть свою партию, иначе будет хуже.



"КНР пострадает от изменения отношения к ней мирового сообщества, если смирится с возможной агрессией России против Украины…Китаю предстоит принять свое решение. Если он даст зеленый свет ничем не оправданному вторжению России на Украину, то Китай в конце концов столкнется с последствиями и изменением отношения международного сообщества, особенно в глазах наших европейских союзников и партнеров. И, как я уже говорил, Китай не сможет компенсировать экономические потери, которые Россия понесет от санкций в случае вторжения", – сказал Салливан.



А 12 февраля знаковым событием стала американская военная провокация на Дальнем Востоке, где атомная подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния" вторглась в российские территориальные воды в районе Курильских островов. Министерство обороны РФ сообщило: "В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации... В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!" Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано".



Эта военная провокация не может рассматриваться отдельно от совокупности событий в российско-американских отношениях. И она явным образом связана с развитием военно-политической ситуации вокруг Украины. Командование ВМС США, вероятно, учло факт переброски части сил Тихоокеанского флота РФ в западном направлении и в этих условиях решило "протестировать" систему обороны России на Дальнем Востоке. С возможной перспективой подключения к военно-политическому давлению на РФ Японии, реваншистские амбиции которой могут сделать такое развитие событий при данном стечении обстоятельств весьма вероятным.



Провокация с подводной лодкой была спланирована американской стороной заранее, что полностью подтверждается заявлением, сделанным 7 февраля послом США в Японии Рамом Эмануэлем, который объявил о признании Вашингтоном японской принадлежности южной части российских Курильских островов: "В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен – Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов".



Подчеркнем, что провокация американской подводной лодки произошла в районе российского острова Уруп, соседствующего с другим российским островом Итуруп, на который претендует Япония. Круг замкнулся. Однако своевременное обнаружение американской субмарины и ее выдворение из российских территориальных вод наверняка поломало американские планы, усилив позицию президента России на состоявшихся 12 февраля телефонных переговорах с президентом США.



Юрий Борисов

13.02.2022